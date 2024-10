KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. LOKAKUUTA 2024 KLO 10.00



Kalmar ja GMP Le Havre sopivat merkittävästä ekotehokkaiden hybridikonttilukkien jatkotilauksesta



Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen 26 Kalmarin hybridikonttilukin toimittamisesta Générale de Manutention Portuairelle (GMP) Le Havreen Ranskaan. Tämä huomattavan suuri tilaus, johon sisältyy myös suorituskyvyn hallintatyökalu MyKalmar INSIGHT, kirjattiin Kalmarin vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tilauksiin, ja konttilukkien toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2025 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana.

GMP on käyttänyt Kalmarin konttilukkeja jo 1990-luvun alusta alkaen, ja vuodesta 2020 lähtien yhtiö on tilannut yhteensä 54 hybridilaitetta. Näiden ekotehokkaiden laitteiden avulla GMP voi pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä strategisten tavoitteidensa mukaisesti ja vähentää melusaastetta merkittävästi.

Louis Jonquière, GMP Le Havren toimitusjohtaja: ”Kalmaria ja GMP Le Havrea yhdistää sitoutuminen turvalliseen ja kestävään lastinkäsittelyyn. Kalmarin hybridikonttilukit ovat osoittautuneet ihanteelliseksi ratkaisuksi, kun jatkamme hiilijalanjälkemme pienentämistä investoimalla tuotteisiin, jotka säästävät energiaa ja tuottavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.”

Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar: ”Tämä merkittävä jatkotilaus on selkeä osoitus GMP Le Havren luottamuksesta hybridiratkaisujamme kohtaan. Olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa pitkäaikaista kumppanuuttamme uskollisen asiakkaamme kanssa, joka jakaa vahvan sitoutumisemme rakentaa entistä kestävämpää tulevaisuutta materiaalinkäsittelylle.”



Lisätietoja:

Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar, puhelin: +32 475 77 5695, damien.cols@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,0 miljardia euroa. https://www.kalmar.fi/

Tietoja GMP:stä: GMP on Ranskan johtava konttisatamaoperaattori, ja se käsittelee kaksi miljoonaa TEU-konttia vuodessa. Yhtiö työllistää yli 1 200 henkilöä, mukaan lukien 1 000 satamatyöntekijää. GMP käsittelee maailman suurimpien laivojen lastia vuorokauden ympäri ja kaikkina viikonpäivinä. GMP:n terminaaleja yhdistää rautatie ja joki, jotka mahdollistavat monimuotoisia kuljetuspalveluja. Terminaalit on myös digitalisoitu täydellä 5G-kattavuudella. GMP on sekä ISO QSSE (Quality Safety Security Environment) -sertifioitu että täysin OEA-sertifioitu. https://www.gmportuaire.fr/en/

Liitteet