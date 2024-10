La Fondation Sodexo Canada Stop Hunger récolte de l'espoir à Hamilton-Halton

HAMILTON, Ontario, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des bénévoles se rassemblent aujourd'hui au Tim Hortons Field pour préparer des paniers de nourriture destinés aux familles de la région de Hamilton-Halton en situation d'insécurité alimentaire. La Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada organise la journée de collecte de fonds et de bénévolat Stop Hunger, son plus grand événement de collecte de fonds à ce jour, soutenu localement par Good Shepherd, aux côtés de Second Harvest et des bénévoles de plus de 70 partenaires commerciaux de Sodexo. Ensemble, ils passent à l'action et fournissent de la nourriture aux membres les plus vulnérables de la communauté.



Cet événement permet de soutenir plus de 50 organisations dans la région de Hamilton-Halton. Les efforts de collecte de fonds pour l'événement ont permis de réunir plus de 300 000 $ en fonds, en nourriture et en dons en nature pour l'emballage de plus de 500 paniers de provisions. Les dons comprennent des fruits et légumes frais ou en conserve, des céréales, des sources de protéines, des collations sans danger pour l'école, des articles de soins personnels et des produits pour bébés.

« Notre mission de lutte contre la faim au Canada se poursuit alors que nous soutenons notre communauté dans la région de Hamilton-Halton. Ensemble, nous sommes les agents du changement pour un monde durable sans faim », déclare Johanne R. Bélanger, PDG de Sodexo Canada et présidente du conseil d'administration de la Fondation Sodexo Canada Stop Hunger. « Au cours des 23 dernières années, la Fondation Sodexo Canada Stop Hunger a compté sur la générosité de ses partenaires. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien d'un si grand nombre de bénévoles et d'organismes exceptionnels qui nous aident à avoir un réel impact. »

Faisant partie d'un effort mondial, la Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada est au cœur des valeurs de Sodexo en tant que chef de file de la restauration durable. Grâce au soutien de son écosystème unique de bénévoles, d'entreprises et de partenaires à but non lucratif, la Fondation entraîne un mouvement de personnes qui interviennent, responsabilisent et unissent les communautés afin de mettre fin à l'insécurité alimentaire. L'événement de cette année est soutenu par une série de commanditaires et mené par les commanditaires principaux Ecolab et Sysco. Hamilton Sports Group contribue à l'utilisation du stade et Sodexo Live! fournit du personnel et de la nourriture à prix coûtant pour l'événement.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada pour aider les organismes locaux à répondre à la demande croissante, tout en abordant les problèmes sous-jacents de l'insécurité alimentaire et du gaspillage alimentaire », déclare Lori Nikkel, PDG de Second Harvest. « Avec près d'un Canadien sur quatre susceptible de se tourner vers la charité pour obtenir de la nourriture au cours des prochains mois, les programmes alimentaires à but non lucratif ont plus que jamais besoin de notre soutien. »

Cet événement de consolidation d'équipe et de bénévolat comprendra un repas de remerciement avec un plat spécial préparé par les chefs de Sodexo Live!, qui met en valeur les produits locaux et les fournisseurs régionaux d'aliments et de boissons. Les équipes apprendront l'importance de la durabilité et de la redistribution des surplus alimentaires.

À propos de la fondation Stop Hunger

Stop Hunger, la cause unique de Sodexo est un réseau mondial à but non lucratif qui œuvre pour un monde sans faim. La fondation Stop Hunger met l’accent sur les investissements communautaires soutenant des organismes caritatifs qui reflètent et partagent sa mission : des organismes qui bâtissent des systèmes alimentaires durables au Canada, qui luttent contre la faim dans nos communautés ou qui soutiennent l’autonomisation des femmes dans le besoin. Chaque dollar versé à la fondation Stop Hunger est investi dans les communautés canadiennes.

À propos de Sodexo Canada

Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Au travers de ses deux activités de services de restauration et de gestion des installations, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo has been recognized as a top employer in Canada for the past eight consecutive years.

Chiffres clés – Sodexo Canada

Récipiendaire du prix de l’employeur le plus vert du Canada en 2024

Certification parité Gouvernance au féminin | niveau platine en 2024

Entreprises les plus admirées de FORTUNE’s en 2024

Dow Jones Sustainability Index World’s Most Ethical Companies en 2024

Accréditation OR de partenariat en relations autochtones (PAIR) en 2022

Réalisation RE 100 (énergie renouvelable) pour les émissions de catégorie 2 en 2021

1 million de consommateurs servis chaque jour

7000 employés

Pour en savoir plus sur nos valeurs, nos pratiques et nos partenariats en matière de développement durable, consultez nos engagements et progrès en matière de responsabilité d’entreprise.

