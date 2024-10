Bitget festeggia il suo 6° anniversario con oltre 2.000 partecipanti

VICTORIA, Seychelles, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha organizzato una serie di eventi in tutta Europa con oltre 2.000 partecipanti per celebrare il suo 6° anniversario. Lo scopo di questi eventi è stato quello di rafforzare i legami con la community, stimolare le discussioni sulla finanza decentralizzata e mostrare l’impegno di Bitget nel rendere la finanza accessibile a tutti.



Il 19 settembre, Bitget ha partecipato all’evento “Connections That Matter” presso il centro Trust Square di Zurigo, in Svizzera. Più di 180 partecipanti hanno avuto modo di approfondire le proprie conoscenze in materia di crescita personale e professionale grazie agli interventi presentati sul tema delle competenze comunicative, del personal branding e del public speaking. Bitget, uno dei principali sponsor della serata, ha distribuito articoli di merchandising esclusivi ai partecipanti.

Il 27 settembre, Bitget ha ospitato insieme a Seven Capital il “Brussels Investor Forum 2024” presso la sede centrale di Google a Bruxelles, in Belgio. Questo evento ha radunato un gruppo considerevole di angel investor, investitori istituzionali e venture capitalist per scoprire nuove opportunità di investimento. Tra gli speaker principali, sono intervenuti: Brent Christiaens, Managing Partner di Seven Capital, che ha tenuto il discorso di apertura con preziose riflessioni sul settore, YEM Dimitri, fondatore di YEM Patrimoine Wealth Management, che ha parlato del futuro delle criptovalute in Europa e Julien Gautier, VIP Manager di Bitget, che ha spiegato come rivoluzionare il trading di criptovalute.

A chiusura di questo mese straordinario, Bitget ha anche organizzato una caccia al tesoro a Firenze in collaborazione con Neofilia Games e The Florence Crypto. Oltre 1.800 partecipanti si sono uniti a questo evento unico nel suo genere, completando delle attività e risolvendo dei rompicapi per vincere dei premi.

Vugar Usi Zade, COO di Bitget, ha commentato gli ultimi risultati: “Gli eventi e le iniziative educative più recenti ci hanno permesso di rafforzare il legame con la community. Interagendo direttamente con i nostri utenti, abbiamo acquisito preziose informazioni sulle loro esigenze e preferenze. Questa interazione diretta è essenziale per creare fiducia e fidelizzazione, elementi indispensabili per il nostro continuo successo. L'educazione Web3 è un pilastro della nostra strategia, come dimostrano il nostro investimento di $10 milioni in Blockchain4Youth, il Crypto Experience Month organizzato ad agosto, ed il COO apprentice program che ha fornito ai giovani professionisti un'esperienza pratica nel settore blockchain in Europa.”.

Bitget ha recentemente celebrato il suo 6° anniversario, raggiungendo un traguardo significativo: 45 milioni di utenti in tutto il mondo. L’azienda ha registrato una crescita di oltre il 400% a livello mondiale nell’ultimo anno grazie alla sua continua innovazione, alla forte attenzione alla sicurezza e all’esperienza utente, oltre che alle partnership strategiche. Questo mese è stata annunciata anche un’importante collaborazione come partner crypto ufficiale di LALIGA, uno dei campionati di calcio più prestigiosi al mondo, nelle regioni EASTERN, SEA e LATAM.

Per ulteriori informazioni sulle celebrazioni del 6° anniversario di Bitget, clicca qui .

