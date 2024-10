IriusRisk bermitra dengan Adam Shostack untuk memberikan layanan pembekalan pemodelan ancaman

Adam Shostack memimpin pembekalan bersama tim khusus pilihannya sendiri, yang didesain untuk membantu meningkatkan kualitas keterampilan pemodelan ancaman pelanggan.

Shostack adalah pakar terkemuka untuk pemodelan ancaman, yang telah memproduksi Microsoft SDL Threat Modeling Tool (v3) serta membuat buku Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars.

ATLANTA, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IriusRisk, platform Pemodelan Ancaman Terbuka terkemuka di dunia, telah mengumumkan kemitraan dengan Shostack + Associates untuk membantu pelanggan membangun dan memelihara budaya yang mengutamakan keamanan melalui pemodelan ancaman yang efektif.

Sebagai bagian dari kemitraan itu, Adam Shostack, pelopor, konsultan, dan penulis buku untuk pemodelan ancaman, serta timnya di Shostack + Associates, akan memberikan sesi pembekalan untuk membantu pengguna memahami pemodelan ancaman guna meningkatkan kualitas desain yang aman, yang akan melengkapi kursus pelatihan yang sudah ada tentang cara menggunakan platform pemodelan ancaman otomatis IriusRisk.

Pembekalan ini akan menawarkan 1-3 sesi instruksi langsung selama jangka waktu seminggu, atau sesi virtual mandiri, yang berfokus untuk memastikan setiap anggota tim memiliki keahlian teknis untuk memahami dan menerapkan pemodelan ancaman dan prinsip didesain aman sejak awal (secure by design). Pembekalan yang diadakan untuk seluruh tim bertujuan untuk menciptakan titik acuan awal yang konsisten bagi mereka yang baru mengenal pemodelan ancaman serta mereka yang telah mempelajarinya melalui kegiatan magang, kursus lainnya, atau mungkin pendekatan belajar otodidak.

Pembekalan ini akan membantu pelanggan mengatasi hambatan yang terkadang dialami saat meluncurkan pemodelan ancaman seperti penyelarasan program dengan sasaran perusahaan, penentuan peran dan tanggung jawab dalam program pemodelan ancaman, serta penyematan pemodelan ancaman dalam budaya teknik yang sudah ada.

Tim Adam akan bekerja sama secara erat dengan pelanggan untuk menentukan metrik, personel, budaya, dan proses yang perlu diterapkan agar berhasil mengintegrasikan pemodelan ancaman ke dalam perusahaan mereka. Dengan membekali pemimpin dengan materi, proses, dan informasi yang tepat, mereka lalu dapat mengomunikasikan kembali misi mereka kepada pemangku kepentingan internal dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan itu.

IriusRisk memberdayakan pengembang, arsitek, dan insinyur keamanan untuk membangun perangkat lunak yang aman di setiap tahap Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development Lifecycle/SDLC). Dengan mengintegrasikan keamanan mulai sejak fase desain awal dan pelacakan implementasinya melalui toolchain pengembangan, platform IriusRisk memenuhi kebutuhan penting pengembang untuk menerapkan ‘shift left (pemeriksaan kerentanan sejak tahap awal pengembangan)’ pada keamanan sehingga meminimalkan cacat pada desain dan memangkas biaya terkait.

“Kami senang sekali dapat bermitra dengan Adam untuk memberikan layanan pembekalan baru ini,” ujar Stephen de Vries, salah satu Pendiri dan CEO IriusRisk. “Ketika pemodelan ancaman dengan cepat menjadi strategi yang harus dimiliki tim keamanan dan pengembangan, pembekalan ini melengkapi pelanggan kami dengan keahlian penting untuk mengimplementasikan program pemodelan ancaman yang sukses dan secara aktif mengupayakan penerapan nilainya di seluruh organisasi mereka.”

“Pemodelan ancaman, dalam banyak cara, bukan sekadar langkah teknis bagi tim keamanan dan pengembang. Ini adalah sesuatu pergeseran budaya tentang cara mereka beroperasi. Untuk menguasainya, Anda perlu memiliki informasi dan alat bantu yang tepat.” tambah Adam Shostack. “Itu sebabnya kami bangga dapat bermitra dengan IriusRisk untuk membantu pelanggannya mengatasi isu kendala terkait implementasi pemodelan ancaman dan berhasil melaksanakan program yang skalanya dapat diatur.”

Pembekalan ini secara khusus ditujukan untuk pemimpin yang memiliki program pemodelan ancaman baik di pasar Amerika Utara maupun pasar internasional.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi https://www.iriusrisk.com/shostack-associates-coaching

Tentang IriusRisk

IriusRisk adalah solusi desain aman dan pemodelan ancaman terkemuka dalam industri di bidang Keamanan Aplikasi. Dengan klien perusahaan termasuk bank, penyedia pembayaran, dan teknologi yang masuk daftar Fortune 500, IriusRisk memberdayakan tim keamanan dan pengembangan untuk memastikan aplikasi memiliki keamanan bawaan sejak awal dengan menggunakan platform pemodelan ancamannya yang canggih.

Tentang Adam Shostack

Adam adalah penulis buku Threat Modeling: Designing for Security and Threats: What Every Engineer Should Learn from Star Wars. Dia adalah seorang pakar terkemuka untuk pemodelan ancaman, konsultan, saksi ahli, dan desainer game. Dia memiliki pengalaman selama beberapa dekade dalam memberikan keamanan. Pengalamannya beragam di dunia bisnis mulai dari mendirikan perusahaan rintisan (startup) hingga berkarier hampir satu dekade di Microsoft.

Tentang Shostack + Associates

Adam Shostack telah memilih dengan cermat tim ahlinya berdasarkan perannya sebagai pelopor, konsultan, dan penulis buku tentang pemodelan ancaman. Dia merupakan kepala desainer untuk Security Development Lifecycle Threat Modeling Tool - alat bantu keamanan pertama untuk memfasilitasi pemodelan ancaman bagi pengembang dan arsitek. Adam mendirikan Shostack + Associates untuk berfokus pada memberikan pelatihan, konsultasi, dan pembekalan terkait pemodelan ancaman, yang menyatukan para jenius di satu bidang yang sama.