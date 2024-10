Avec le lancement d’Eco Design Index, outil innovant pour mesurer et valoriser la performance environnementale de ses mobiliers urbains, JCDecaux renforce sa démarche d’éco-conception

Paris, le 9 octobre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce renforcer sa démarche d’éco-conception en lançant Eco Design Index, un outil pédagogique permettant d’évaluer et de communiquer sur la performance environnementale de ses mobiliers.

L’Eco Design Index est un outil de mesure de la performance environnementale des produits JCDecaux, marquant un nouveau jalon dans une démarche en faveur de l’éco-conception engagée depuis plusieurs années par l’entreprise. Il permet d’évaluer les principaux impacts environnementaux des produits, mais aussi de comparer leur performance en éco-conception au sein d’une même famille.



Outil structurant dans l’accélération et la systématisation des pratiques d’éco-conception, l’Eco Design Index permet de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à ces enjeux importants et offre ainsi la possibilité de faire des choix toujours plus éclairés :

en interne, pour aider les équipes à développer et promouvoir des solutions à moindre impact environnemental ;

en externe, pour aider les collectivités locales et les sociétés de transports à choisir et déployer les mobiliers les plus responsables ;

de manière générale, pour valoriser des choix de développement et de déploiement de mobiliers éco-conçus, contribuant à des lieux de vie plus durables.





Fort de l’expérience dans la réalisation d’analyses de cycle de vie (ACV) chez JCDecaux, cet index agrège des résultats quantitatifs qui prennent en compte les 16 indicateurs environnementaux de la méthodologie EF de la Commission européenne, ainsi que des données plus spécifiques aux activités de JCDecaux et à ses enjeux environnementaux, complémentaires à celles de l'ACV.

L’Eco Design Index propose ainsi une approche multicritère selon deux grands thèmes :

CONCEPTION ET FABRICATION : comprenant les enjeux des matières premières, de la durabilité, de la circularité, de l’approvisionnement et de la fin de vie des produits.

EXPLOITATION ET USAGE : comprenant les enjeux de consommation d’énergie, d’eau, de consommables, maintenance, transports et les phases d’installation/désinstallation du mobilier.

La performance environnementale d’un produit est évaluée sur une échelle de 0 à 10. Ce score chiffré est ensuite traduit en un index de A à E pour une représentation simple et pédagogique,

« A » correspondant à la meilleure évaluation.

L’Eco Design Index permettra ainsi de visualiser les efforts constants réalisés ces dernières années, aussi bien en termes de conception que d’exploitation. A titre d’illustration, nos mobiliers urbains pour information sont recyclables en moyenne à 90 % et en 10 ans, leur consommation énergétique a été réduite de 60 % grâce à la mise en place de technologies d’éclairages intelligentes plus efficaces énergétiquement (LED, dimming, extinction).

Dans cette lignée, l’ambition du Groupe est ainsi d’inscrire ses nouveaux développements – abri upcyclé (-60 % d’émissions de CO 2 1), abri bois (-48 % d’émissions de CO 2 1) – et ses pratiques les plus vertueuses – reconditionnement des mobiliers (-71 % d’émissions de CO 2 2) – en haut de l’échelle pour lui permettre d’atteindre ses objectifs climatiques.

Cette méthodologie, conçue avec l’agence d’innovation responsable Maobi, est alignée avec le cadre normatif européen, le plus exigeant du monde, et a été auditée par l’organisme tiers indépendant EY.

Depuis sa création en 1964, JCDecaux a placé la responsabilité et la sobriété au cœur de son modèle économique. L’éco-conception des mobiliers est un levier clé pour JCDecaux dans la mise œuvre de sa stratégie RSE à horizon 2030 et l’atteinte des objectifs de sa trajectoire de réduction carbone validée par le SBTi – Net Zéro Carbone horizon 2050. Dans ce contexte, l’Eco Design Index permet de renforcer et systématiser sa démarche d’éco-conception et de valoriser auprès de l’ensemble de ses parties prenantes la durabilité de ses produits et de leur déploiement.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « La réduction de notre empreinte environnementale est constitutive du modèle historique de JCDecaux : dès la création de l’entreprise, notre fondateur avait conçu des mobiliers urbains capables de durer plus de 30 ans. Agir continûment sur nos mobiliers pour réduire leur impact sur les ressources est une priorité permanente pour atteindre nos engagements climatiques. Alors que l’éco-conception est au cœur de notre stratégie RSE à horizon 2030 et un an après le dévoilement d’une nouvelle génération d’abri-voyageurs upcyclés, nous sommes particulièrement fiers de lancer aujourd’hui Eco Design Index. Cet outil de mesure repose sur l’évaluation transparente et comparative, grâce à un tiers de confiance indépendant, de l’impact environnemental de nos produits. Particulièrement novateur, il permettra à JCDecaux de continuer à accompagner les acteurs de la commande publique et privée, levier essentiel de la sobriété désirable, par une approche fondée sur la qualité et sur la prise en compte effective de critères environnementaux et sociaux ambitieux. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros (a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros (a)

– Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)





(a) Chiffre d’affaires ajusté

www.jcdecaux.com

1 Sur les phases d’extraction et de fabrication vs un abri voyageurs modèle historique neuf

2 Sur les phases d’extraction et de fabrication avec un reconditionnement sur site vs un abri voyageurs modèle historique neuf

