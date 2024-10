Communiqué de presse - SPIE annonce l’acquisition de Spefinox en France

Cergy, le 9 octobre 2024 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de 88 % de Spefinox, un expert des process industriels dédiés aux secteurs de l’agroalimentaire, la cosmétique et la pharmacie.

Fondée en 1999 et basée à Quiévrechain (Nord), la société Spefinox conçoit et réalise des équipements dédiés aux process industriels. Grâce à cette acquisition, SPIE renforce son pôle d’expertise dédié aux process industriels des secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie au sein de sa filiale française SPIE Industrie. Avec environ 25 collaborateurs qualifiés, Spefinox a généré en 2023 une production de 6,6 millions d’euros.

Frédéric Toussaint, directeur général de SPIE Industrie, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles équipes au sein de SPIE Industrie dans le Nord. Grâce à l’expertise pointue de ses collaborateurs dans le domaine des process industriels, Spefinox dispose d’un savoir-faire reconnu et d’une base de clientèle solide et récurrente. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.





