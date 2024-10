Planisware - Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2024

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024

Paris, France, 9 octobre 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Ce rapport peut être consulté et téléchargé sur le site www.planisware.com dans la section Investisseurs, Information réglementée.

Le rapport financier semestriel 2024 comprend :

Le rapport d’activité sur le premier semestre 2024,

Les Etats financiers consolidés semestriels condensés 2024,

Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2024,

La déclaration du responsable de l’information financière semestrielle 2024.

Prochains événements

23 octobre 2024 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre





Contact

Relations Investisseurs Benoit d’Amécourt benoit.damecourt@planisware.com +33 6 75 51 41 47

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 collaborateurs répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

