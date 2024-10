Relations media :

Observatoire Mondial des Marchés de l’Énergie (WEMO) 2024 de Capgemini :

Les objectifs de l'Accord de Paris ne sont plus atteignables, mais en intensifiant les efforts, il est encore temps de s’en approcher

Malgré des progrès significatifs en 2023 et des prévisions encourageantes positives pour 2024, le rythme de développement des énergies renouvelables n'est pas assez rapide





Le rôle essentiel du nucléaire pour couvrir la demande croissante d'énergie propre est désormais largement reconnu. Cependant, la construction de nouvelles grandes centrales prend du temps et l'industrialisation des petits réacteurs modulaires (SMR) s'avère complexe





La transition énergétique requiert de nouveaux mécanismes de marché favorisant l’innovation, le choix de mesures pertinentes et l’accélération des investissements publics et privés dans les technologies décarbonées et dans le réseau électrique





Paris, le 10 octobre 2024 – Capgemini publie aujourd’hui la 26e édition de son rapport annuel, l'Observatoire Mondial des Marchés de l’Énergie (WEMO), créé en partenariat avec Hogan Lovells, Vaasa ETT et Enerdata. Le rapport fait le point sur l'état de la transition énergétique, et indique que, malgré les progrès réalisés, les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent d'augmenter avec un nouveau niveau record de 37,4 milliards de tonnes (Gt) en 20231, loin des objectifs de l'Accord de Paris. Le rapport fournit également des éclairages sur les priorités à mettre en œuvre pour relever les défis complexes de la transition énergétique, y compris un changement dans la méthode de mesure des progrès en matière d'énergie propre, ainsi qu'une accélération des investissements dans le réseau électrique et les technologies propres.

Selon Colette Lewiner, conseillère Énergie auprès de la Direction générale de Capgemini : « Le monde n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, mais il pourrait s’en rapprocher en déployant à grande échelle, au cours des cinq prochaines années, les technologies propres existantes - énergies renouvelables, batteries de stockage, chaleur décarbonée et production d’électricité nucléaire (dont les SMRs). L'hydrogène bas-carbone est également un levier stratégique, mais qui devrait être réservé à des applications à forte intensité énergétique telles que celles de l'industrie lourde. Un cadre législatif favorable et des financements publics et privés sont nécessaires pour accélérer le déploiement des technologies propres les plus matures, favoriser l'innovation, et renforcer le réseau électrique. Une réforme supplémentaire du marché de l'électricité serait nécessaire pour maintenir et sécuriser la gestion du réseau électrique tout en augmentant la part relative des énergies renouvelables dans le mix électrique. Par ailleurs, l’adhésion des consommateurs à la transition énergétique est freinée par les hausses de prix qui lui sont associées du fait de la cohabitation de deux systèmes énergétiques subventionnés, les combustibles fossiles et les renouvelables. »

Les principales observations sont les suivantes :

Accélérer le déploiement des énergies renouvelables à travers le monde, et en particulier dans les pays en développement, est nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation à horizon 2030 et 2050. Les énergies renouvelables devraient pouvoir fournir au maximum environ 40% des besoins mondiaux. En 2023, la capacité totale des renouvelables a augmenté de 14% d'une année sur l'autre, avec une expansion du solaire (32%) plus importante que celle de l'éolien (13%). Même si, 2024 promet d'atteindre un nouveau record, comme ce fut le cas pour les 22 années précédentes, cette croissance est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour parvenir à zéro émission nette de carbone en 2050. De plus, lorsque le taux de pénétration des énergies renouvelables augmente, l’équilibrage du réseau électrique est détérioré et l'association renouvelables-batteries stationnaires deviendra obligatoire. Selon le rapport, le développement des énergies renouvelables stockables, telles que la biomasse ou la géothermie, devrait être accéléré.





L'Observatoire Mondial des Marchés de l’Énergie (World Energy Markets Observatory ou WEMO), créé en partenariat avec les équipes de recherche de Hogan Lovells, Vaasa ETT et Enerdata, est une publication annuelle de Capgemini qui suit les principales transformations des marchés de l’énergie à travers le monde - en Europe, Amérique du Nord, Australie, Asie du Sud-Est, Inde et Chine. La 26e édition a été préparée par une équipe mondiale de plus de 100 experts et comprend 15 articles, tous étayés par une analyse rigoureuse. Elle comprend une perspective globale et des éclairages sur les sujets essentiels de la transition énergétique comme les répercussions géopolitiques, l’évolution de la demande en énergie, les batteries, les renouvelables, le nucléaire (y compris les SMRs), l'hydrogène, la chaleur industrielle, l’IA générative, et l’impact de l’IRA (Inflation Reduction Act).

Pour en savoir plus et accéder au rapport, cliquez ici

