Lettre aux actionnaires du CEO de Tonner Drones

Cannes, le 10 octobre 2024 á 18h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir de publier la letter ouverte de son CEO et président du conseil d'administration, Diede van den Ouden.

Chers actionnaires,

Par cette lettre ouverte, je souhaite me présenter à vous et vous faire part de ma vision concernant de l'avenir de notre entreprise. Il me semble essentiel de vous rassurer sur les choix que nous avons faits, mais surtout sur les opportunités passionnantes qui s'offrent à nous.

Un nouveau chapitre

Je suis fier d'avoir mis un terme à une période de financement délétère pour Tonner Drones. Un financement Equity-Line qui n'a pas donné grand-chose de bon et qui a fait de l'ex-DeltaDrone l'une des plus mauvaises réputations de la Bourse française.

Depuis mon arrivée, j'ai toujours cherché à aligner la stratégie de l'entreprise avec les attentes de nos actionnaires. La réalité est malheureusement que nous sommes entrés dans une entreprise dans une situation financière très précaire.

Ce chapitre difficile est désormais derrière nous, et nous pouvons enfin envisager un avenir plus radieux, tant pour vous, nos actionnaires, que pour notre nouvelle équipe de direction. Ensemble, nous redonnons vie à l'entreprise, jour après jour. Ce n'est qu'en faisant de bonnes performances que nous pourrons regagner la confiance des marchés et de vous, nos actionnaires.

Regagner votre confiance

L’ensemble de la direction reconnait l'importance de tous nos actionnaires. Des plus petits aux plus grands. C'est pourquoi nous nous engageons à renforcer notre dialogue avec vous. Nous mettrons en place des consultations régulières pour recueillir vos questions, vos doutes et vos attentes. Le format n'est pas encore totalement défini (individuel, collectif, public, privé...). Nous compterons sur votre participation pour vivre d'un peu plus près l'aventure à laquelle vous participez déjà. Ces échanges précieux nous permettront de communiquer publiquement avec l'ensemble de nos actionnaires avec une information plus claire et centrée sur vos besoins réels. Ce lien direct contribuera également à construire une relation de confiance durable entre vous et l'équipe dirigeante. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien dans les communications futures qui, nous l'espérons, vous satisferont de plus en plus. Nous vous invitons à venir assister à notre assemblée générale le 21 octobre prochain.

Un détail mais pas des moindres : la nouvelle direction n'étant pas d’origine française ni francophone, nous ne serons pas à même de communiquer dans votre langue. Nous essaierons toutefois de nous améliorer rapidement sur ce sujet et comptons sur votre compréhension d’ici-là.

La mission de Tonner Drones : le financement équitable

Après avoir triomphé du financement dit « equity-line », notre prochaine mission est d'aider d'autres entreprises à accéder à un financement équitable et transparent. Notre stratégie est donc claire : Tonner Drones entend jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, en partageant son expertise et en accompagnant des entreprises cotées dans leur développement.

Je compte m'appuyer sur le vaste réseau que j'ai développé en France au cours des 15 dernières années. Je travaille déjà de manière constructive avec d'autres dirigeants de sociétés cotées, avec pour mission de restaurer la confiance des investisseurs, en particulier sur le marché français des petites capitalisations. Pour y parvenir avec Tonner Drones, je sollicite le soutien de nos actionnaires et d’investisseurs externes. Nous pourrons ainsi commencer à investir dans des entreprises à fort potentiel et dont le management est ouvert au changement.

Je suis convaincu que notre nouvelle stratégie, axée sur la collaboration et le soutien aux entreprises à la recherche de solutions de financement durables, suscitera l'adhésion de nos actionnaires. Avec une équipe de gestion composée d'investisseurs expérimentés et une vision claire, nous sommes prêts à capitaliser sur ces opportunités.

Depuis nos premières communications sur cette nouvelle stratégie, je constate un intérêt manifeste de la part du marché. C'est pourquoi je suis optimiste et j'espère pouvoir conclure nos premières affaires dans la période à venir. J'invite les entreprises françaises qui partagent notre vision et qui sont ouvertes au changement à nous rejoindre.

Un objectif personnel

Je me suis beaucoup investi dans ce projet depuis sa reprise et je suis maintenant pleinement impliqué dans la gestion quotidienne et stratégique. Il est donc dans mon intérêt, comme dans le vôtre, de faire en sorte que nous réussissions ensemble.

Bien sûr, l'objectif principal est de rendre cette entreprise saine et rentable. Mais il est au moins aussi important d'avoir un impact social positif à long terme. En effet, mon ambition est qu'un jour, nous puissions non seulement générer des dividendes pour tous nos actionnaires, mais aussi de réfléchir ensemble à reverser une partie de nos bénéfices à des causes qui nous tiennent à cœur et, plus largement, à des initiatives caritatives utiles à la société. À terme, j'aimerais aussi demander aux actionnaires d'inscrire ces objectifs dans les statuts de notre société.

La nouvelle direction donnera l'exemple, avec des frais de gestion modestes pour le conseil d'administration. Moi-même, en tant que PDG et président du conseil d'administration, je renoncerai complètement aux frais de management pour l'année 2025. La nouvelle devise de Tonner Drones sera « underpromise and overperform » (« de promettre moins et d’apporter plus »). Ce n'est que lorsque nous aurons prouvé notre valeur aux actionnaires par des succès concrets que nous prétendrons à une rétribution appropriée.

L'avenir de Tonner Drones

Tonner Drones repose désormais sur trois piliers.

Les actifs que nous possédons dans le secteur des drones sont précieux. Nous détenons des participations prometteuses dans des entreprises privées de drones. Nous avons des attentes positives quant à la valeur future de ces participations, malgré la faible valeur actuelle de notre bilan. Nous continuerons également à rechercher des partenaires avec lesquels nous pourrons maximiser la valeur de nos solutions techniques pour la stabilisation des drones et l'analyse des entrepôts.

Les stratégies d'investissement, de financement et de conseil sont de nouvelles activités supplémentaires qui m'enthousiasment et qui pourraient nous aider à atteindre la rentabilité plus tôt.

En tant qu'entreprise cotée en bourse dotée d'une organisation et d'une structure de coûts allégées, nous sommes devenus un partenaire intéressant pour de nombreuses entreprises. Notamment parce que nous possédons plus de 50 millions d'euros de déficit reportable. Ces reports peuvent être activées par une entreprise de drones rentable qui souhaiterait s'associer à Tonner Drones. Mais d'autres entreprises n'appartenant pas au secteur des drones ont également manifesté leur intérêt pour une cotation en bourse. Tonner Drones reste ouvert à l'idée d'un RTO (Reverse Take Over = acquisition inversée) dans le cas où cela se concrétiserait avec une entreprise en croissance et déjà rentable. C’est à dire seulement lorsque les conditions sont entièrement favorables à nos actionnaires.

Curriculum Vitae

J'investis depuis 20 ans. J'aurais pu continuer uniquement à mon compte. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant, et je vais essayer de changer les choses dans le monde de la finance. En réussissant avec Tonner Drones, nous pouvons atteindre une certaine échelle et avoir un réel impact. Tant sur le plan social que financier. De nombreuses entreprises du secteur des petites capitalisations sont sous-évaluées. Notamment en raison de la manière désastreuse dont les entreprises sont financées. J'ai montré par le passé que je pouvais aider les entreprises, et tant les actionnaires de Tonner Drones que les entreprises concernées en bénéficieront.

J'ai toujours ‘put my money where my mouth is’ (joint le geste à la parole). Et je continuerai à le faire. Je suis prêt à investir dans de nouvelles opportunités par l'intermédiaire de Tonner Drones, et je suis convaincu que des opportunités intéressantes s'offriront à nous dans les mois à venir.

Tourner la page

Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une remarque personnelle. Comme chacun d'entre nous, j'ai rencontré des obstacles dans ma carrière. Pour moi, cela a été la sanction imposée par l'AMF en 2022. L'AMF était certaine que j'avais exécuté des ordres manipulateurs pendant une période en 2014 et 2016. Je reste convaincu que je n'ai jamais eu l'intention de faire quelque chose de mal. Après un long processus avec l'AMF et les avocats, j'ai décidé d'accepter le verdict et j'ai payé l'amende. Cet épisode m'a rendu plus prudent que je ne l'étais déjà et m'a poussé à évoluer vers une approche d'investissement à plus long terme.

Dans cet esprit, je suis aujourd'hui entièrement concentré sur la création de valeur pour vous, pour nos actionnaires, pour l'entreprise, et je suis convaincu que les accomplissements réalisés à ce jour pour assainir Tonner Drones jettent des bases solides pour une relation durable et un avenir prospère.

Bien que je travaille de manière parfaitement saine avec de nombreuses entreprises qui me font confiance en France, la nécessité de me justifier de cette sanction surgit encore parfois.

Mais je dois l'accepter. Néanmoins, je continue toujours à m'expliquer, parfois même à m'excuser, mais je resterai toujours transparent à ce sujet. C'est surtout grâce aux actions concrètes et transparentes que je mène que je regagne la confiance de mes interlocuteurs.

Le rôle des actionnaires

Les actionnaires ont reçu des BSA en août 2024. L'exercice de ces BSA pourrait générer plus de 1,5 million d'euros. Ces liquidités pourraient être utilisées à la fois pour le fonds de roulement et les investissements. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une première étape importante dans l'exécution de notre stratégie d'investissement.

Je remercie d'avance nos actionnaires qui exerceront leurs BSA. L'utilisation de ce type de produit est un bon exemple de la manière dont l'entreprise et ses actionnaires peuvent travailler ensemble à un avenir prometteur. C'est aussi une démonstration de la confiance qu'ils m'accordent ainsi qu'à l'équipe de Tonner Drones.

En conclusion, même si le chemin n'est pas toujours linéaire, nous avançons avec détermination vers un avenir où Tonner Drones pourra exprimer tout son potentiel. Ensemble, nous réussirons à transformer cette société en une entreprise prospère et durable, un modèle à suivre dans le monde de la finance.

Merci pour votre confiance,

Diede van den Ouden

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des technologies pour le secteur de la logistique et propose un produit prometteur pour la stabilisation des drones après recul. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur du secteur. Des revenus supplémentaires peuvent être générés par les redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones n'envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France.

En cas de doute, le texte anglais du communiqué fera foi.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com : / contact@tonnerdrones.com

Drones Tonner

Diede van den Ouden

Communication financière

investors@tonnerdrones.com

Avertissement

Concernant les mérites de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de TonnerDrones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de TonnerDrones.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des performances ou des événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant TonnerDrones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et les acquisitions futures, les développements relatifs aux passifs éventuels, les changements dans les conditions économiques mondiales ou les principaux marchés de TonnerDrones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats escomptés. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, TonnerDrones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.

Pièce jointe