Ageas kondigt exclusieve onderhandelingen aan om zijn samenwerking met Saga, de Britse specialist voor 50-plussers, te versterken

Ageas kondigt exclusieve onderhandelingen aan met Saga plc, de Britse specialist in producten en diensten voor 50-plussers, voor een distributiepartnerschap van 20 jaar met Saga Service Limited (SSL) voor persoonlijke auto- en woningverzekeringsproducten aan de klanten van Saga. Daarnaast zou Ageas ook de verzekeringsactiviteiten van Saga overnemen, AICL (Acromas Insurance Company Limited), die samen de Voorgenomen Transactie vormen.

De Voorgenomen Transactie sluit perfect aan bij de onlangs bekendgemaakte Elevate27-strategie van Ageas om verder te bouwen op de sterke aanwezigheid in Niet-leven in Europa en tegelijkertijd in te spelen op de noden van de verouderende bevolking, een snelgroeiend klantsegment waar de Groep en Ageas UK al over sterke troeven en expertise beschikken. Bovendien biedt het Ageas de mogelijkheid om zijn positie als belangrijke particuliere verzekeraar in het Verenigd Koninkrijk te versterken en schaalgrootte toe te voegen aan een belangrijke Europese markt van de Groep. Door de gegevens en kennis van Saga te combineren met de expertise van Ageas UK op het gebied van particuliere verzekeringen, met name in dit klantsegment, biedt de samenwerking een uniek concurrentievoordeel in de groeiende markt voor 50-plussers.

In het kader van de Voorgenomen Transactie zou Ageas UK, een dochteronderneming van Ageas, een 20-jarig partnership aangaan met SSL, de verzekeringsmakelaardij van Saga, die in de 12-maanden tot 31 juli 2024 meer dan 479 miljoen GBP aan bruto onderschreven premies heeft uitgeschreven aan auto- en woningverzekeringsproducten. De Voorgenomen Transactie vertegenwoordigt een totaalbedrag in cash van GBP 147,5 miljoen, onderhevig aan de gebruikelijke afrondingsaanpassingen, met een mogelijke bijkomende voorwaardelijke vergoeding van maximaal GBP 60 miljoen, afhankelijk van het behalen van overeengekomen polisvolumes en winstdoelstellingen. De voltooiing van de AICL-transactie blijft afhankelijk van de ondertekening van de definitieve transactiedocumenten en goedkeuringen van regelgevende instanties. Per januari 2024 bedragen het eigen vermogen (Unrestricted Tier1) en het vereiste solvabiliteitskapitaal van AICL respectievelijk GBP 83 miljoen en GBP 54 miljoen.

Op basis van de eerste betaling en na aftrek van kapitaalsynergieën, bedraagt de geschatte impact op de solvabiliteit van Ageas Groep - 5%.

De Voorgenomen Transactie heeft geen invloed op het huidige aandeleninkoopprogramma van de Groep.

Achtergrondinformatie over Saga

Saga werd meer dan 70 jaar geleden opgericht. Het is een specialist in het aanbieden van producten en diensten voor mensen boven de 50. Het merk Saga is een van de meest erkende en vertrouwde merken in het Verenigd Koninkrijk. Saga staat bekend om zijn hoge niveau van klantenservice en zijn hoogwaardige, bekroonde producten en diensten, waaronder cruises en reizen, verzekeringen, persoonlijke financiën en media. (www.saga.co.uk )

Hans De Cuyper, CEO van Ageas, licht toe: "We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Saga, een bekend merk in het Verenigd Koninkrijk, verder te versterken. De Voorgenomen Transactie sluit naadloos aan bij de onlangs gelanceerde strategie Elevate27 van Ageas Groep, die gericht is op het versterken van onze solide Europese aanwezigheid in Niet-leven, schaalgrootte te realiseren voor onze activiteiten en voordeel te halen uit aanzienlijke kapitaaldiversificatie. Deze transactie geeft ons de gelegenheid om te groeien in een markt waar we al sterk staan en expertise hebben. Ageas heeft een lange traditie van succesvolle partnerships en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking met Saga nieuwe mogelijkheden biedt voor het realiseren en versnellen van winstgevende groei."

Ant Middle, CEO van Ageas UK zei: "Deze Voorgenomen Transactie met Saga sluit perfect aan bij onze strategie om winstgevend te groeien op het gebied van particuliere verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk en om krachtige partnerschappen aan te gaan voor onze klanten. Door onze relatie met Saga uit te bouwen, krijgen we nog meer mogelijkheden om onze concurrentiekracht te vergroten in een snel-groeiend klantsegment van 50-plussers; een markt waar we al over echte kracht en expertise beschikken. Deze transactie bouwt ook verder op onze sterke punten op het gebied van technische en operationele uitmuntendheid en klantenservice, waardoor we meer mogelijkheden hebben om de aanzienlijke investeringen die de afgelopen drie jaar in ons bedrijf zijn gedaan te benutten en onze expertise aan te bieden om te voldoen aan de unieke behoeften van de klanten van Saga."

Mike Hazell, CEO van Saga plc, licht toe: "We zijn zeer enthousiast over de mogelijkheid om onze woning- en autoverzekeringsactiviteiten uit te breiden via dit voorgestelde partnerschap met Ageas. De samenvoeging van het fantastische merk van Saga en de ongeëvenaarde expertise van Ageas in het beheren van succesvolle verzekeringspartnerschappen, zou een winnende combinatie creëren. Onze gezamenlijke reputatie voor het leveren van uitzonderlijke producten en diensten aan mensen boven de 50 betekent dat dit partnerschap ons in staat zou stellen nog meer klanten te bedienen met geweldige producten tegen een uitstekende waarde. Saga is een uniek bedrijf met een lange geschiedenis, geweldige medewerkers en loyale klanten. We hebben al enige tijd duidelijk gemaakt dat het ontwikkelen van een partnerschapsbenadering de juiste strategie is, die ons een kapitaallichte route naar groei biedt en de mogelijkheid om schulden te verminderen, wat leidt tot de creatie van duurzame waarde op lange termijn voor al onze belanghebbenden”.

Hoewel Ageas en Saga exclusieve onderhandelingen voeren, blijft de voorgenomen transactie onderhevig aan de voorwaarde dat de partijen het eens worden over bindende documenten en wettelijke goedkeuringen. Er is bijgevolg geen zekerheid dat een transactie zal plaatsvinden. Een verdere aankondiging zal te gepasten tijde worden gedaan.

Voorgestelde voorwaarden

Partnerschap

Het Partnerschap zou een looptijd van 20 jaar hebben, met de ambitie om eind 2025 live te gaan.

Ageas UK zou Saga een voorafgaande vergoeding van GDP 80 miljoen betalen op of rond de ‘go live’ datum.

Daarnaast zou Saga een voorwaardelijke vergoeding kunnen ontvangen van maximaal GBP 30 miljoen in 2026 en maximaal GBP 30 miljoen in 2032 afhankelijk van het behalen van bepaalde polisvolumes en winstdoelstellingen.

SSL zou een commissie ontvangen op de bruto geschreven premie (GWP) die gedurende de looptijd van het partnerschap wordt gegenereerd en vertegenwoordigt de waarde die SSL zal blijven bieden via het partnerschap.





Ageas overname van AICL

Ageas UK zou AICL overnemen voor een totale vergoeding van GBP 67,5 miljoen, onder voorbehoud van gebruikelijke afrondingsaanpassingen.

De voltooiing van de AICL-transactie wordt beoogd in Q2 2025 en is afhankelijk van de ondertekening van definitieve transactie documenten en bepaalde regelgevende goedkeuringen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ook is de Groep actief in herverzekering. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van circa 44.000 mensen en rapporteerde in 2023 een premie-inkomen van meer dan EUR 17 miljard.

Bijlage