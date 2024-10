Le capital-investissement européen connaît un rythme record de levée de fonds au premier semestre 2024, mais devrait ralentir — rapports de Preqin

LONDRES, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, le leader mondial des données, outils et insights sur les actifs alternatifs, a publié son rapport Alternatives in Europe 2024. Le rapport révèle que la levée de fonds de capital-investissement en Europe a atteint 118 milliards d’euros au premier semestre 2024 et pourrait être une année record. Cependant, des indications suggèrent un ralentissement prévu pour le second semestre de l'année.



Les prévisions de Preqin soulignent également que les capitaux ciblant l’Europe devraient connaître une croissance plus faible de la fin 2023 à 2029 par rapport à l’Amérique du Nord. Bien que l'Europe risque de céder du terrain à l'Amérique du Nord dans les années à venir en raison d'une croissance plus modérée des actifs sous gestion, Preqin estime que le potentiel de croissance de l'Europe offre une plus grande stabilité ou un risque moindre grave à une exposition plus diversifiée aux classes d'actif moins volatiles telles que la dette privée et les infrastructures.

L’anticipation d’une baisse des taux donne de l’élan au capital-investissement, tandis que la dette privée ralentit

Alors que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne commencent à baisser en Europe, le rapport met en lumière l’impact potentiel sur la levée de fonds en capital-investissement et en dette privée.

En ce qui concerne la levée de fonds en capital-investissement basé en Europe, les gestionnaires de fonds ont levé 118 milliards d’euros au premier semestre 2024. Si le second semestre de l’année devait maintenir ce rythme, ce serait une année record avec 236 milliards d’euros levés, soit 30 % de plus que le précédent record de 181 milliards d’euros en 2018. Le succès du capital-investissement est en partie dû aux gestionnaires nordiques qui ont levé plus de capitaux au premier semestre que sur toute autre année complète auparavant. Cependant, les capitaux ciblés par les fonds de capital privé basés en Europe ont chuté au premier semestre de l’année, passant de 812 milliards d’euros à 760 milliards d’euros, principalement en raison du recul des fonds de capital-investissement. Avec un nombre réduit de mega-fonds dans cette catégorie, le rythme de levée de fonds pourrait ralentir au second semestre 2024.

Parallèlement, la levée de fonds pour la dette privée européenne a a marqué un ralentissement, avec 14 milliards d’euros levés au premier semestre 2024, contre 103 milliards d’euros cumulés en 2022 et 2023. Durant cette période, les fonds de dette privée basés au Royaume-Uni ont levé 6,9 milliards d’euros, tandis que ceux des gestionnaires d’Europe de l’Ouest ont levé 5.3 milliards d'euros, et les gestionnaires nordiques ont attiré 1.7 milliard d'euros.

La croissance des actifs sous gestion européens est portée par des classes d'actifs moins risquées

Les données de Preqin révèlent que la part des actifs alternatifs sous gestion en Europe atteignaient à près de 3,3 trillions d’euros, soit 20,9 % du total mondial à la fin de 2023, selon les dernières données disponibles*. D'après les prévisions récentes de Preqin** pour l’industrie mondiale des alternatives, la part de l’Europe dans les ASG devrait se contracter à 20 %, soit 5,5 trillions d’euros d’ici 2029 en raison de performances anticipées plus faibles et d’un rythme de levée de fonds plus lent par rapport à l’Amérique du Nord, région dominante.

Bien que la croissance des ASG en Europe puisse être plus faible qu’en Amérique du Nord, la région affiche un profil d’ASG moins risqué, avec des parts plus élevées de dette privée (15,3 % des ASG en capital privé en Europe) et d’infrastructures (18,9 % des ASG en capital privé en Europe), contre 12,4 % et 7,5 %, respectivement, en Amérique du Nord.

Alex Murray, Vice-président et Responsable des actifs réels chez Preqin Research Insights, déclare : « La réduction anticipée des taux d’intérêt est un moteur à la fois de l’accélération du capital-investissement et du ralentissement de la dette privée, compte tenu de leurs perspectives contrastées dans un environnement de politique monétaire plus souple. La ferveur pour la dette privée observée au cours des dernières années montre des signes de ralentissement en Europe, en ligne avec les attentes du marché concernant des baisses de taux plus rapides par rapport à l’Amérique du Nord. »

Les principales conclusions incluent également ce qui suit :

La décote des rachats européens approche les 10 % : Les opérations de rachat en Europe affichent une décote persistante par rapport à l’Amérique du Nord, avec un EV/EBITDA d’entrée constamment plus bas entre 2018 et 2023. Les données de Preqin Transaction Intelligence révèlent une moyenne de 9,8 % de décote sur la période, les rabais augmentant considérablement dans les secteurs de la technologie de l’information et de l’industrie ces dernières années.





Les opérations de rachat en Europe affichent une décote persistante par rapport à l’Amérique du Nord, avec un EV/EBITDA d’entrée constamment plus bas entre 2018 et 2023. Les données de Preqin Transaction Intelligence révèlent une moyenne de 9,8 % de décote sur la période, les rabais augmentant considérablement dans les secteurs de la technologie de l’information et de l’industrie ces dernières années. La performance réelle par rapport aux objectifs varie selon la classe d’actifs : les données de Preqin indiquent que la dette privée des millésimes 2018–2021 a surpassé les attentes des gestionnaires, car la politique monétaire de contraction post-pandémique a entraîné des conditions de crédit plus strictes. À l’inverse, les performances du capital-risque et de l’immobilier pour les millésimes similaires ont été inférieures aux objectifs face aux pressions continues sur les valorisations.

Lancement de fonds ouverts et accès de la gestion privée aux alternatives :La tendance à l’élargissement de l’accès aux alternatives pour les investisseurs à haute valeur nette sous-tend une forte croissance des structures du Fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF) et du Fonds d’actifs à long terme (LTAF) spécifique au Royaume-Uni. Les données de Preqin révèlent que 125 ELTIF et 13 LTAF ont été lancés en août 2024. Sur les 125 ELTIF, 84 sont domiciliés au Luxembourg, 20 en France, 11 en Italie, 7 en Irlande, et 3 en Espagne.



