Forventet resultat pr. aktie i 2024 opjusteret til 75-80 kr.

Jyske Bank forventer et resultat efter skat på 5,0-5,3 mia. kr. i 2024 svarende til et resultat pr. aktie på 75-80 kr. Tidligere var forventningerne et resultat efter skat i den øvre halvdel af intervallet 4,3-5,1 mia. kr. og et resultat pr. aktie i den øvre halvdel af intervallet 64-76 kr.

Resultat efter skat udgjorde godt 1,4 mia. kr. i 3. kvartal og godt 4,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024. Opjusteringen er drevet af gunstige finansielle markeder med faldende markedsrenter, der bidrog til væsentlige kursreguleringer i 3. kvartal. Kreditkvaliteten forblev solid, og nedskrivninger på udlån mv. udgjorde en indtægt i kvartalet.

Jyske Banks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2024 forventes offentliggjort den 29. oktober 2024.

