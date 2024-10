Pantry ouvre son cinquième restaurant sur la très animée rue King Street West à Toronto

TORONTO, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pantry, le concept de restauration rapide de The Food Dudes, a officiellement ouvert les portes de son établissement le plus récent. Situé au 613, rue King Ouest, au cœur du vibrant quartier des spectacles de Toronto, Pantry King est un restaurant autonome conçu pour offrir des repas haut de gamme pratiques, à prix abordable et personnalisables de centaines de façons différentes. Proposant les mêmes plats sains et faits maison qui ont fait la réputation de Pantry, cette nouvelle succursale élargit également le concept Pantry avec de nouveaux éléments de design et des méthodes de service améliorés afin de rendre l'expérience encore plus agréable pour les clients.



« Nous avons appelé cette nouvelle mouture Pantry 2.0 », déclare Lindsay Klein, PDG de Food Dudes. Les options « scratch-to-go » que nos clients connaissent sont toutes là, avec un équipement de pointe qui nous permet de servir des plats plus frais et d'offrir une plus grande variété saisonnière. Nos protéines, nos accompagnements et nos féculents créent une expérience qui ressemble presque à un repas fait maison, et nous avons maintenant la capacité d'offrir cela à un plus grand nombre de clients en moins de temps, grâce à la croissance de notre activité. »

Avec un restaurant phare à Rosedale, un établissement plus récent au coin de Yonge et Lawrence, et deux comptoirs très demandés sur le PATH, l'équipe de Pantry a appris et évolué pour rendre ses offres plus efficaces et plus agréables. Les comptoirs de service nouvellement conçus exigent un renouvellement plus fréquent, ce qui signifie plus de fraîcheur, tout en permettant au restaurant de privilégier les plats chauds en hiver et les plats froids en été. En mettant l'accent sur les plats de saison et en élargissant les horaires pour inclure le déjeuner et les repas de fin de soirée, Pantry King est le Pantry le plus adaptable à ce jour.

« Cela fait des années que nous discutons avec nos clients, ainsi qu'avec notre équipe, des améliorations possibles », explique le chef exécutif Tyson Porcellato. « Notre volonté constante de servir le meilleur repas possible nous a conduits à Pantry King, où le réapprovisionnement dynamique nous permet d'offrir un service rapide de la plus haute qualité. Vous ne trouverez pas de repas plus frais en ville ». Interrogé sur le processus consistant à repenser Pantry pour une nouvelle clientèle, le chef Porcellato a déclaré : « Nous avons beaucoup appris de notre établissement de Commerce Court, et nous apportons ces connaissances à un quartier qui valorise ce qui est émergent et passionnant. Nous sommes tous déterminés à redéfinir les normes de la marque Pantry, et c'est l'occasion idéale de passer à la vitesse supérieure. Les clients de Pantry King en tireront un avantage considérable.

Outre les mesures infrastructurelles visant à améliorer la qualité, à accroître l'efficacité et à limiter le gaspillage, les tables du Pantry King créent une atmosphère sociale adaptée à l'ambiance de la rue King West. La possibilité de manger sur place pour trois repas par jour, ou jusqu'au petit matin pour les noctambules grâce à des menus personnalisés et à un programme de bar spécialement conçu, est un atout considérable pour un quartier sophistiqué de la ville qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour. Et lorsque les clients des dîners d'affaires ou des équipes de nuit s'installeront pour manger, ils seront enchantés par l'esthétique artistique de l'espace lui-même. Comme les clients de Pantry s'y attendent, l'accent a été mis sur le design de ce nouvel établissement. Denizens of Design a une fois de plus été chargé de créer un univers dans lequel on peut se délecter d'une expérience culinaire à la fois décontractée et raffinée.

« La rue King West a sa propre dynamique et c'est pourquoi nous voulions inverser certains des éléments existants dans les autres locaux de Pantry et ouvrir de nouvelles voies pour ce projet », raconte Dyonne Fashina, designer principale de Denizens. « Nous avons inversé certaines couleurs du noir au blanc et ajouté du rouge et du bleu pour refléter le dynamisme de Toronto. Un autre aspect était la transition entre le jour et la nuit, que nous avons rendue transparente en atténuant l'intensité lumineuse jusqu'à obtenir une chaude lueur ambrée. Tard dans la soirée, les clients remarqueront notre espace depuis la rue, grâce à cette lumière intégrée et au motif abstrait et surdimensionné de tressage de panier de notre installation au plafond, qui conserve la clé de voûte du design classique de Pantry dans une approche nouvelle.

Avec des bords arrondis qui adoucissent les éléments en bois caractéristiques de Pantry, et des couleurs ajoutées pour une expérience de visite plus riche, le design de Pantry King s'accorde parfaitement avec son style de service nouvelle vague. La liberté de la flexibilité est apparente dans tous les aspects du restaurant, car les variations dans les options du menu et dans l'heure des repas font que Pantry offre plus de possibilités que jamais auparavant. L'annonce récente du partenariat entre The Food Dudes et le Groupe Compass Canada indique que l'approche revitalisée de Pantry va continuer à s'étendre et à évoluer dans le cadre de l'objectif principal du concept, à savoir des repas personnalisables de qualité supérieure servis avec rapidité et précision.

Pantry King est maintenant ouvert 7 jours sur 7, de 11 heures à 21 heures.

À propos de Food Dudes :

Le chef Adrian Niman a fondé The Food Dudes il y a quinze ans, appliquant ses influences internationales à un style de service traiteur construit sur l’énergie jeune et un service exceptionnel. Se développant déjà rapidement, Adrian s’est associé à la PDG Lindsay Klein en 2011, et c’est à ce moment que les choses ont vraiment pris leur envol. En utilisant la passion, la fierté et l’humilité comme guide, Adrian et Lindsay ont fait de The Food Dudes un empire de l’hospitalité qui englobe toutes les facettes du paysage alimentaire canadien. Grâce au leadership visionnaire de Lindsay en matière de coordination d’événements qui contribue à l’avancement de la culture culinaire d’Adrian, l’entreprise s’est développée pour employer plus de 600 professionnels dévoués tout en s’améliorant continuellement année après année. Le duo de propriétaires de Food Dudes reste impliqué dans chaque projet, éduquant et inspirant leur équipe pour montrer à quel point le service alimentaire peut avoir un impact.

