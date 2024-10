Les échanges culturels fleurissent entre la Corée et le Canada à l’automne 2024

SEOUL, Korea, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée (le ministre Yu In Chon) et la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (Korean Foundation for International Cultural Exchange – KOFICE) (le président Park Chang Sik) sont les fers de lance d'un échange culturel dynamique entre la Corée et le Canada, marquant le début « des échanges culturels 2024-2025 entre la Corée et le Canada ». Une série d'événements de haut niveau se déroulent avec brio dans les deux pays, favorisant un dialogue artistique riche entre les deux pays.



26 films d'animation coréens illuminent l'écran

En collaboration avec le Festival international d'animation de Bucheon (BIAF) et le Festival international d'animation d'Ottawa (FIAO), la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE) on présente une gamme éblouissante d'animations en Corée et au Canada. Les festivités ont commencé avec le « Spotlight on KOREA Animation » au FIAO du 27 au 29 septembre.

Le point culminant a été la première mondiale de Your Letter, réalisée par Kim Yong-hwan et interprétée par LEE SUHYUN dans le rôle principal de Sori. Parmi les autres films remarquables, citons Circle de Joung Yu Mi, qui a été présenté au Festival international du film de Berlin, et Deer Flower de Kim Kang Min, qui a reçu le prix spécial du jury au Festival d'animation de Zagreb. Au total, 11 longs et courts métrages coréens ont été présentés, suivis de séances de questions-réponses avec les équipes de réalisateurs. Les films d'animation canadiens seront présentés au BIAF du 26 au 28 octobre.

The Korea-Canada Songbook : A Musical Harmony

Une collaboration unique entre le 21e Festival de Jazz Jarasum en Corée et Orford Musique au Canada a donné naissance au « Korea-Canada Songbook ». Cet ensemble de six musiciens des deux pays réinterprète des chansons emblématiques de leurs pays respectifs, mélangeant jazz, sons traditionnels coréens et rythmes canadiens modernes.

Le groupe comprend des artistes établis tels que le contrebassiste coréen Hoo Kim et le trompettiste canadien Jacques Kuba Séguin, ainsi que des étoiles montantes telles que le pianiste coréen JiSu Jung et le tromboniste canadien Édouard Touchette. Leurs performances promettent une fusion dynamique de sons reflétant les riches traditions musicales des deux nations.

Forger de futurs liens artistiques

Ces événements jettent les bases de futures collaborations culturelles entre la Corée et le Canada. En mettant en valeur le meilleur de leurs talents artistiques, les nations se préparent à des échanges culturels continus, assurant la croissance et l'épanouissement continus de leur parcours artistique commun.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/008902a3-e220-4986-8dd3-f3c7cc2b9782