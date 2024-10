GROUPE PARTOUCHE : Pérennisation par Patrick Partouche du contrôle de la Financière Partouche, actionnaire majoritaire de Groupe Partouche

Pérennisation par Patrick Partouche du contrôle de la Financière Partouche, actionnaire majoritaire de Groupe Partouche

Paris, le 11 octobre 2024, à 18h

Groupe Partouche a été informée par son actionnaire majoritaire à 66,83 %, la société Financière Partouche détenue par la famille Partouche, que cette dernière a approuvé l’octroi de droits de vote multiples à Monsieur Patrick Partouche, conférant de ce fait à ce dernier plus de la majorité des droits de vote en assemblée générale de Financière Partouche, à savoir 50,7 %, directement et via la société ISPAR qu’il contrôle.

Dans ce contexte, l’AMF a octroyé ce jour une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique visant les actions de la société Groupe Partouche en application de l’article 234-9 7° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (décision n° 224C1912).

Président du Directoire de Financière Partouche depuis plus de 20 ans et Président du Conseil de surveillance de Groupe Partouche depuis 13 ans après en avoir été Directeur Général pendant 7 ans, Patrick Partouche entend pérenniser la gouvernance et la stratégie de Financière Partouche et, indirectement, celles de Groupe Partouche afin de permettre à ce dernier d’aborder les nouvelles étapes de son développement dans les meilleures conditions.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Pièce jointe