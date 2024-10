EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、主要株価指数の流動性を高め、取引コストを削減

ロンドン発, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的な株式市場の回復の中、EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、米国ダウ・ジョーンズ、ナスダック、S&P 500、A50 (中国)、ハンセン指数 (香港) を含む5つの主要株価指数の流動性を強化している。この戦略的な動きは、取引コストを削減し、より広いアクセスを提供することで、投資家に世界中のすべてのセッションでより最適化された効率的な取引を提供することを目指すものである。世界の株式市場は大きな変化を遂げており、大量の資金が流入し、企業が再び株式を公開している (IPOブーム)。これにより、世界中の株式市場が上昇している。



市場評価が上昇し、資本フローが世界的に増加する中、これらの強化により、投資家は金融市場にとって極めて重要なこの時期に出現する重要な機会を活用することが可能となる。世界的な金融ブローカーであるEBCは、投資家がこれらの機会を最大限に活用できるよう支援していく。EBCは、大手金融機関 (銀行、金融機関) が運営する市場への低コストで質の高いアクセスを提供するために、高度なテクノロジーを活用している。つまり、EBCは投資家が低コストでより良い取引と大規模市場へのアクセスを得るのを支援しているのである。





世界的回復の中で流動性が主要指数を強化

現在進行中の世界株式市場の再調整は、システムへの新規資本の流入、IPO活動の復活、および評価の再調整につながる一連の市場調整など、相互に関連するいくつかの要因によって推進されている。かつてはボラティリティのために高リスクと考えられていた新興市場は、現在、特に配当支払において投資家のリターンを高める新しい規制変更の恩恵を受けている。

EBCファイナンシャルグループ (UK) Ltd (EBC Financial Group (UK) Ltd) の最高経営責任者 (CEO) であるデビッド・バレット (David Barrett) は、6月に、過小評価された市場が回復するとの早期予測を行っている。その際、「価値の回帰は強力な力です」と述べており、圧力を受けている市場が今や資本リターンを得るのに絶好の時期にあることを強調した。同氏はまた、新たな配当規制に支えられた新興市場が世界の投資家にとって魅力を高めていると指摘している。

過去数ヵ月でこれらの予測は裏付けられた。2024年初頭以降:

米国の3大株価指数 (ダウ・ジョーンズ、ナスダック、S&P 500) はすべて、新規投資と投資家の信頼の高まりにより、2024年初頭から史上最高値を更新。

特に中国と香港のアジア市場は、過去10年で最も大幅な上昇を記録しており、世界の成長の中心となっている。

EBCの流動性強化が重要な理由

EBCの流動性強化は、これ以上ないタイミングで実現した。世界の投資家が過小評価されている資産を探している中、EBCは5大株価指数の取引コストを最も低く抑える能力を強化し、トレーダーに市場での独自の優位性を与えている。

スプレッドの縮小: ダウ・ジョーンズ指数 (U30USD):スプレッドが1.00に縮小し、最大70%の削減を反映。 S&P 500指数 (SPXUSD):スプレッドが0.31に縮小し、削減率は64%に。 ナスダック指数 (NASUSD):スプレッドが0.70に縮小、削減率は最大85%に達し、最も大幅な改善となった。 ハンセン指数(HSIHKD):スプレッドが6.50に縮小し、最大55%の削減。 中国A50指数(CNIUSD)スプレッドが6.00に縮小し、14%の削減。

アクセスの拡大:アジア、欧州、米国のどの市場で取引する場合でも、EBCはタイムゾーンに関係なく、こういったコスト削減の改善の恩恵を受けられることを保証している。





EBCはこれらの削減を実施する役割を担っており、多様な投資家の市場アクセスを合理化するために積極的に取り組んでいる機関の1つとして位置付けられている。

IPOおよび世界の資本フローの役割

世界の資本は、単に伝統的な資産に流入しているだけではない。新規株式公開 (IPO) の新たな波が投資環境を再形成し、フィンテックから再生可能エネルギーまで、さまざまな分野で新たな成長の機会を提供している。これらのIPOは主要地域に集中しているものの、世界中の注目を集めており、新しいトレンドや新興トレンドを活用したい投資家から資金を引き寄せている。

「市場の利下げ期待が環境を変えました」とデビッド・バレットは述べ、特にフィンテックIPOの増加は減速の兆しを見せていないと付け加えた。世界経済が金融政策の新たな段階に移行し、中央銀行が利下げを示唆する中、投資家は今やこれらの革新的な分野の持続的な成長に賭けている。

そのため、ナスダックやハンセン指数などの主要指数の流動性向上は、単に反応的な措置ではなく、EBCなどの機関が次の市場活動の波に備えるための戦略的な動きであると言える。国境を越えて移動する資本が増えるにつれて、効率的で低コストの取引には流動性が不可欠となる。スプレッドの縮小と市場アクセスの強化により、これらの指数は機関投資家と個人投資家の両方にとってより魅力的なものとなる。

これらの展開は、新興市場が世界経済の成長の重要な柱として、ますます認識されるようになった時期に起こっており、特に先進国がインフレ圧力と景気回復の鈍化に取り組んでいる中で起こっている。主要指数への流動性の流入は、世界市場の回復力に対する幅広い信頼と、今後数か月間の継続的なリターンの約束を反映している。

投資家の次のステップ:変化を乗り越える

世界の資本が成長を求める中、流動性は単なる技術的な特徴以上のものになる。時間と市場へのアクセスが重要となる世界では、流動性は不可欠な資産である。活動が活発化するこの時期は、機敏性、市場認識、流動性へのアクセスが勝者と敗者を決定する、世界金融の次の段階を定義する可能性がある。

EBCファイナンシャルグループによる主要指数全体の流動性強化は、より広範な市場トレンドと一致しており、投資家にこれらの変化を効率的に乗り切るために必要なツールを提供する。コストを下げ、主要市場の安定性を確保することで、EBCは投資家が明日の世界市場で機会を獲得するための基盤を築いている。

投資家、特に長期的な資産増加に重点を置く投資家は、注意深くあることをお勧めする。現在見られる流動性の向上は、将来の市場機会の基盤を築いている。これらの変化を理解し、それに応じて行動する者は、急速に進化する世界の金融環境において有利な立場に立つことが可能となる。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの評判の高い金融街に設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで有名である。EBCは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニー、ケイマン諸島などの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、グローバルな証券会社としての地位を急速に確立した。EBCは、世界中の個人投資家、専門家、機関投資家など、多様な顧客層に対応している。

数々の賞を受賞しているEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。EBCフィナンシャルグループ (英国) は英国の金融行動監視機構 (FCA) によって、EBCフィナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (CIMA) によって、EBCフィナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

