Statkraft AS - Vurderer NOK/SEK grønne obligasjonsutstedelser

Statkraft AS, med A/A- (stable/negative) rating fra S&P og Fitch, har mandatert DNB Markets, Handelsbanken og Nordea som tilretteleggere for en mulig utstedelse av flere senior usikrede grønne obligasjonslån. Avhengig av markedsforholdene vil utstedelse av et forventet SEK-denominert obligasjonslån med løpetid på 3 år og et NOK-denominert obligasjonslån med løpetid på 10-11 år kunne følge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205

VP Group Treasury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12