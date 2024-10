JCDecaux remporte le contrat de MUPI digitaux de Rio de Janeiro, renforçant sa présence dans la ville

Paris, le 14 octobre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, confirme que sa filiale au Brésil a remporté le contrat de Mobiliers Urbains pour l’Information (MUPI) à Rio de Janeiro, à l'issue d'un appel d'offres. JCDecaux Brésil exploitera au moins 225 MUPI entièrement digitaux situés dans des emplacements stratégiques de la ville, à proximité de stations de vélos en libre-service, de stations de métro, de zones piétonnes et d’axes routiers à fort trafic.

Ce contrat d'une durée de 20 ans permet à JCDecaux d'étendre ses activités à l'ensemble des zones de la ville, y compris les quartiers de la Zone Sud, tels que Copacabana, Ipanema et Leblon. JCDecaux est présent à Rio de Janeiro depuis 2016, opérant des Abribus, des horloges et des MUPIs. Le gain de ce contrat 100 % digital démontre une nouvelle fois l'approche innovante de l'entreprise en matière de médias, à travers la digitalisation de ses actifs au Brésil, l'un des marchés dont la croissance est la plus rapide au monde. Une offre programmatique sera prochainement activée, permettant aux marques d’adresser plus encore le bon message au bon moment au bon endroit, grâce à cette technologie qui favorise la contextualisation, la flexibilité et le temps réel.

Sur un marché publicitaire dynamique, où la communication extérieure a connu une croissance de 40 % au premier semestre 2024, représentant environ 11,2 % des investissements publicitaires totaux (source Cenp-Meios), JCDecaux propose la plus grande offre nationale de Mobilier Urbain au Brésil avec plus de 15 000 mobiliers. Ceux-ci sont stratégiquement situés dans 10 grandes villes, dont São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília, ainsi que dans les régions du Nord et du Nord-Est. Outre les principales lignes de métro de São Paulo, JCDecaux gère également la concession publicitaire des deux aéroports internationaux les plus fréquentés du pays : São Paulo Guarulhos (GRU) et Brasília (BSB).

Avec une population de plus de 6 millions d’habitants intramuros et 12 millions dans l’aire urbaine, Rio de Janeiro est la ville la plus visitée du Brésil, attirant chaque année 2 millions de touristes. Grâce à ce nouveau contrat, JCDecaux continuera de proposer des plans média performants à ses clients annonceurs, permettant de s’adresser à une audience jeune, active et mobile.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir remporté ce contrat, qui étend notre présence à Rio de Janeiro, par le biais d’une offre de Mobilier Urbain pour l’Information très qualitative. Par la qualité de son design et de ses emplacements, notre mobilier urbain continuera à démontrer sa pertinence et sa parfaite intégration dans la ville merveilleuse, l’une des plus belles au monde. Par sa dimension 100 % digitale, notre offre apportera le meilleur de cette technologie aux annonceurs, notamment par le biais du programmatique. Le Brésil est un pays très avancé en matière de communication digitale, présent dans le Top 10 des marchés publicitaires mondiaux et n°1 en Amérique latine. Il s’agit de l’un des marchés où les actifs de JCDecaux sont les plus digitalisés, lesquels représentent déjà plus de 50 % de notre chiffre d’affaires dans le pays. En tant que numéro un mondial de la communication extérieure, notre ambition est de proposer des dispositifs innovants qui valorisent la communication, au profit des villes, de nos partenaires, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros (a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros (a)

– Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)



(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe