Nanterre, le 14 octobre 2024

VINCI remporte un contrat ferroviaire en Australie

Modernisation d'une section de la ligne ferroviaire North Coast Line au nord de Brisbane dans le Queensland

Contrat d’une valeur de 432 millions d'euros (695 millions de dollars australiens)

Seymour Whyte, filiale de VINCI Construction en Australie, a remporté – dans le cadre d’un groupement d’entreprises avec John Holland (50/50) – le contrat de modernisation d’un tronçon ferroviaire situé entre Beerburrum et Nambour dans le sud-est de l’État du Queensland.

Les travaux, d’une valeur de 432 millions d'euros (695 millions de dollars australiens), commenceront en 2025 pour une durée de deux ans. Ils recouvrent le doublement et le réalignement des rails, la modernisation d’un parc de stationnement et des systèmes de signalisation. Ils comprennent également la construction et la rénovation de plusieurs viaducs.

Ce projet constitue la première phase de la rénovation de la ligne North Coast Line pour le compte du Department of Transport and Main Roads. Cette ligne ainsi rénovée et modernisée permettra d’accroître le trafic et d’optimiser le transport de passagers et de fret dans une région en pleine croissance.

En 2023, le groupement avait déjà été désigné pour la phase préparatoire qui comprenait la conception, la concertation avec les parties prenantes, les travaux de reconnaissance géotechnique et l’obtention des autorisations environnementales et archéologiques.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l'énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













