Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)



Mortsel, België – 14 oktober 2024 – 17:45 CET

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) de volgende kennisgeving:

Active Ownership Capital S.à.r.l. (en de hieronder genoemde eraan verbonden personen) verklaarde op 3 oktober 2024 dat het per 1 oktober 2024 een participatie heeft in Agfa-Gevaert van 29.538.699 aandelen of 19,08% (noemer is 154.820.528). Bij de transparantiekennisgeving werd geen drempel overschreden. Er was alleen een verandering in de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen

AOC Value S.A.S. en AOC Technology S.A.S. worden gecontroleerd door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Capital S.à.r.l. is de beherend vennoot van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Op 1 oktober 2019 is door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een overeenkomst gesloten met betrekking tot de benoeming van Active Ownership Corporation S.à.r.l. als AIFM voor Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Op grond van deze overeenkomst en benoeming zal Active Ownership Corporation S.à.r.l de stemrechten uitoefenen met betrekking tot de aandelen die in handen zijn van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Corporation S.à.r.l. en Active Ownership Capital S.à.r.l. worden beide gecontroleerd door Active Ownership Group Ltd. (Cyprus). Active Ownership Group Ltd. (Cyprus) staat onder de gezamenlijke zeggenschap van twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd. (Cyprus). Active Ownership Advisors GmbH staat onder zeggenschap van Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. (Cyprus) staat onder zeggenschap van Active Ownership LP (Cyprus), dat onder zeggenschap staat van Active Ownership Management Ltd. (Cyprus), dat onder zeggenschap staat van Klaus Röhrig (Cyprus).

Op deze datum bezitten AOC Value S.A.S. en AOC Technology S.A.S. gezamenlijk 19,08% van de stemrechten in de uitgevende instelling.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com .

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2023 realiseerde de Groep een omzet van 1.150 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

