Auriant Mining AB (publ.) tillkännager planen att avnotera sina aktier

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market (”Börsen”). Ansökan förväntas lämnas in tidigast tre månader efter datumet för detta pressmeddelande, eller omkring den 14 januari 2025. Under förutsättning att Börsen godkänner ansökan, kan det därför förväntas att sista datum för handel med Bolagets aktie kommer att fastställas av Börsen i slutet av januari 2025.

Bakgrund och skäl

Auriant Mining Group är en medelstor guldproducent verksam i den östra sibiriska delen av Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget”) och dess dotterbolag. All Bolagets verksamhet bedrivs genom helägda ryska dotterbolag. Som en enhet etablerad inom Europeiska unionen och med EU-ägande är Bolaget därför begränsat av allmän sanktionslagstiftning i EU och Ryssland, inklusive sanktioner som specifikt riktar sig till gruvsektorn (även om varken Bolaget eller någon av dess aktieägare, styrelseledamöter eller ledning är under sanktioner).

På grund av den allt mer komplexa ekonomiska sanktionsmiljön har Bolaget ställts inför betydande utmaningar, särskilt när det gäller att finansiera sina löpande rörelsekostnader i Sverige samtidigt som alla gränsöverskridande betalningar relaterade till Ryssland försvåras, även inom koncern. Som ytterligare ett exempel på policybeslut från tredje part som påverkar Bolaget när flera medlemmar på den svenska finansmarknaden inte längre tillåter sina kunder att handla med Bolagets aktier. Som ett resultat, sedan den 1 april 2024 när flera mäklare beslutade att sluta handla, fanns det inga köp- och säljorder på marknaden under majoriteten av handelsdagarna, och inga avslut ägde rum. Likviditeten i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market, som tidigare redan var låg, har blivit praktiskt taget obefintlig.

Detta innebär att det finns ett begränsat värde för både Bolaget och dess aktieägare att vara noterade på en offentlig marknadsplats. Att vara ett börsnoterat bolag innebär samtidigt betydande kostnader för Bolaget. Styrelsen uppskattar att en avnotering skulle kunna innebära besparingar upp till 400 000 USD årligen.

Genom avnotering och därav följande direkta och indirekta besparingar strävar Bolaget efter att skapa en mer hållbar verksamhet för sina aktieägare. Dessutom, även om avnoteringen i sig inte kommer att påverka koncernens exponering för de befintliga ekonomiska sanktionsregimerna, kommer det att ge Bolaget fler alternativ, i synnerhet att omstrukturera koncernens verksamhet för att minska riskerna och säkerställa framtida tillväxt.

Beslutet övervägdes noggrant av styrelsen i samråd med Bolagets Certified Adviser.

Betydelse av avnotering för Bolagets aktieägare

Avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att innebära att det inte längre kommer att finnas en marknadsplats för handel med Bolagets aktier. Istället kommer eventuella framtida affärer i Bolagets aktie att ske onoterad. Detta kan innebära att det blir svårare att köpa och sälja aktier i Bolaget och att handel med Bolagets aktier via onoterade transaktioner kan kräva juridisk hjälp, som parterna i dessa transaktioner kommer att behöva finansiera själva.

Styrelsen noterar att vissa marknadsaktörer för närvarande erbjuder sig att fungera som en förbindelselänk för köpare och säljare av onoterade aktier, och kommer att ytterligare undersöka möjligheten att anlita en sådan tjänst för Bolagets aktier vid avnotering.

Efter avnotering kommer Bolaget inte längre att omfattas av bland annat uppgiftsskyldigheten i Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och det regelverk som gäller för företag som är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget kommer dock även fortsättningsvis att omfattas av bland annat reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen.

Bolaget kommer att offentliggöra ytterligare ett tillkännagivande i samband med inlämnande av avnoteringsansökan och ett beslut av Börsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 19:00 den 14 oktober 2024.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining AB:s (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k framåtblickande uttalanden om AUR:s framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma” ”avser” ”planerar” ”förväntar” ”uppskattar” ”tror” ”bedömer” ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa i sin tur inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet; ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt; iii) AUR:s förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”; iv) framgången vad avser koncernens deltagande om överhuvudtaget i olika intressebolag joint ventures eller andra samarbeten; v) valutakursförändringar i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

