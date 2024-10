Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

ระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ได้รับรางวัล Network X สาขาผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด

ระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟ (ออกแบบมาให้ทำงานบนคลาวด์) ระดับแถวหน้าของวงการของ Mavenir ลดเวลาการปรับใช้บริการได้ถึง 92% จึงลดการใช้แรงงานมนุษย์ได้ถึง 80% ในด้านการปรับใช้และการดำเนินงานผ่านเครือข่าย

October 14, 2024 14:29 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.