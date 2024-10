Opdateret prospekt - Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret fællesprospekt.

Prospektet er opdateret som følge af, at Demetra Fondsmæglerselskab A/S, som hidtil har været porteføljeforvalter for afdeling Demetra KL, ændrer status til investeringsrådgiver for afdelingen, under navnet Finanshuset Demetra A/S.

Desuden er risikoafsnittene under afdelingsbeskrivelserne opdateret.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i prospektet.

Prospektet er vedhæftet og vil desuden kunne findes på fundmarket.dk

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Nina Trolle Boldt, adm. direktør

Fundmarket A/S

