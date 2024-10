AS PRFoods teatab, et Aavo Kokk on esitanud tagasiastumisavalduse AS PRFoods’i nõukogu liikme kohalt, mis jõustub alates 21. oktoobrist 2024. Samuti astub Aavo Kokk tagasi auditikomitee esimehe kohalt.

Ettevõte soovib avaldada tänu Aavole tema pühendumuse ja panuse eest tema ametiaja jooksul.

Kristjan Kotkas

AS PRFoods

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee