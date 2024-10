MADD Canada et la SAPM communiquent le message de la conduite sobre aux élèves du Manitoba

WINNIPEG, Manitoba, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et la Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM) font équipe pour sensibiliser les élèves du Manitoba aux risques et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies dans le cadre d'un nouveau Programme scolaire.



Les collisions de la route sont l’une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. Chaque année, grâce à l'appui de ses commanditaires, MADD Canada communique des messages visant à sauver des vies et à inciter à la conduite sobre aux élèves de la 7e à la 12e année. Ces présentations éducatives d'une heure s’adressent à des milliers d’élèves à travers le pays et visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur transmettant des messages puissants sur les conséquences de l’alcool et de la drogue au volant. De plus, les présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation dont ils ont besoin pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

« Nos jeunes sont la prochaine génération de conducteurs, et nous tenons à leur fournir les outils et l'éducation dont ils ont besoin pour faire des choix sécuritaires sur la route », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt, qui a perdu sa mère Beryl dans une collision liée à la conduite avec capacités affaiblies en 1999. En illustrant les conséquences d'une mauvaise décision, nous incitons nos jeunes à prendre position et à être la génération qui dit « Assez, c'est assez ». Nous sommes reconnaissants à la SAPM, notre commanditaire provincial, d'avoir financé 118 présentations au cours de cette année ».

Cette année, les présentations comprennent une mise en scène fictive intitulée « Une dernière danse » qui illustre ce qui peut arriver lorsqu’une personne prend le volant après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations comprennent également un quiz interactif, offrant une expérience plus immersive aux élèves. Par la suite, des témoignages de réelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies sont partagés. Les présentations se terminent par des outils pour aider les élèves à se protéger contre la conduite avec capacités affaiblies.

« Les données de la SAPM illustrent que la conduite avec capacités affaiblies a été un facteur dans un décès sur cinq de nos plus jeunes conducteurs sur les routes du Manitoba en 2023 », a déclaré Maria Campos, chef de la clientèle et des produits, SAPM. « Cette sombre statistique est la raison pour laquelle la SAPM s'est engagée à collaborer avec MADD Canada dans le cadre de ce programme qui permet aux adolescents d'apprendre à faire des choix sécuritaires et responsables au volant. »

Le lancement provincial de ce programme aura lieu aujourd'hui à l’école Elmwood High School à Winnipeg, où les élèves assisteront à une présentation spéciale.

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et une trousse scolaire qui renferme des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour consulter la liste complète des commanditaires du Programme scolaire de MADD Canada et pour en voir un extrait, rendez-vous sur : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Pour en savoir davantage, consultez : www.madd.ca.

À propos de la Société d’assurance publique du Manitoba

La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) est une société de la Couronne qui fournit des services d’assurance, d’immatriculation et de délivrance de permis de conduire aux Manitobains et Manitobaines. La SAPM contribue à la sécurité routière en misant sur des programmes de sensibilisation communautaires et des programmes éducatifs conçus pour aider tous les Manitobains et Manitobaines à prendre de bonnes décisions au volant.