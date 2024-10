Johnson & Johnson reicht bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur einen Antrag für DARZALEX® (daratumumab)-Quadrupeltherapie in subkutaner Formulierung bei Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom ein

Der Antrag wird durch Daten aus der Phase III-Studie CEPHEUS zur Behandlung von Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom unterstützt, für die eine Transplantation als Ersttherapie nicht vorgesehen ist.1



Die Daten haben gezeigt, dass die Quadrupeltherapie mit daratumumab in subkutaner Formulierung die Negativität der minimalen Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) signifikant verbesserte und das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zu einem Standardbehandlungsschema verringerte.1

BEERSE, BELGIEN, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute die Einreichung eines Antrags auf Typ-II-Änderung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) bekanntgegeben, mit dem die Zulassung einer Indikationserweiterung für die subkutane (s. c.) Formulierung von DARZALEX® (daratumumab) in Kombination mit bortezomib, lenalidomid und dexamethason (D-VRd) für die Behandlung erwachsener Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom (NDMM) beantragt wird. 2

„Wir haben zwar erhebliche Fortschritte bei der Behandlung des Multiplen Myeloms erzielt, aber es besteht weiterhin die große Chance, die Therapien für die Erstbehandlung zu verbessern und sicherzustellen, dass wir den Patienten bessere Langzeitergebnisse bieten“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Leiter des Therapiebereichs Hämatologie für den EMEA-Raum, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Das Potenzial dieses Behandlungsschemas mit daratumumab in subkutaner Formulierung, die Ergebnisse für Menschen mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom zu verbessern, ist unglaublich vielversprechend, und der heutige Antrag baut auf unserem Portfolio von Phase III-Studien auf, die darauf abzielen, den Behandlungsstandard für alle Patienten in der Erstbehandlung zu verbessern.“

Dieser Antrag wird durch Daten aus der Phase III-Studie CEPHEUS gestützt, aus der hervorgeht, dass 60,9 Prozent der Patienten mit D-VRd eine Negativität der minimalen Resterkrankung (MRD) erreichten und das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 43 Prozent reduziert wurde.1 Die CEPHEUS-Studie (NCT03652064) untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit von D-VRd im Vergleich zu VRd bei NDMM-Patienten, die nicht für eine Transplantation in Frage kommen oder für die eine ASCT als Ersttherapie nicht geplant war (nicht transplantationsfähig oder aufgeschoben).1,3

Das D-VRd-Schema erhöhte die Tiefe und Dauerhaftigkeit des Ansprechens im Vergleich zu VRd, einschließlich des primären Endpunkts der Gesamtrate der MRD-Negativität (10-5) von 60,9 Prozent ggü. 39,4 Prozent bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 58,7 Monaten (Odds Ratio [OR], 2,37; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 1,58-3,55; p<0,0001).1 Die Rate der anhaltenden MRD-Negativität begünstigte D-VRd (48,7 Prozent ggü. 26,3 Prozent; p<0,0001). Die Studie zeigte auch, dass D-VRd das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 43 Prozent (Hazard Ratio [HR], 0,57; 95-Prozent-KI, 0,41-0,79; p=0,0005) im Vergleich zu VRd signifikant reduzierte und eine Gesamtrate des vollständigen Ansprechens (Complete Response, CR) oder besser von 81,2 Prozent ggü. 61,6 Prozent mit VRd erreichte (p<0,0001).1

Das allgemeine Sicherheitsprofil von D-VRd entsprach den bekannten Sicherheitsprofilen für daratumumab und VRd.1 Die häufigsten (> 10 Prozent) hämatologischen und nicht-hämatologischen Nebenwirkungen des Grades 3/4 bei D-VRd ggü. VRd waren Neutropenie (44,2 Prozent ggü. 29,7 Prozent), Thrombozytopenie (28,4 Prozent ggü. 20,0 Prozent), Anämie (13,2 Prozent ggü. 11,8 Prozent), periphere Neuropathien (8,1 Prozent ggü. 8,2 Prozent), Diarrhö (12,2 Prozent ggü. 9,2 Prozent) und COVID-19 (11,2 Prozent ggü. 4,6 Prozent).1

„Therapien mit daratumumab in subkutaner Formulierung stehen in der Forschung zum Multiplen Myelom weiterhin an vorderster Front. CEPHEUS ist die erste Zulassungsstudie mit dem primären Endpunkt der MRD-Negativität, unterstützt von wichtigen sekundären Endpunkten wie dem progressionsfreien Überleben, die von Johnson & Johnson für das Multiple Myelom eingereicht wurde“, so Dr. Craig Tendler, M.D., Vizepräsident, Klinische Entwicklung, Diagnostik und Globale Medizinische Angelegenheiten, Innovative Medicine, Johnson & Johnson. „Die Daten aus CEPHEUS ergänzen die Evidenz für daratumumab in subkutaner Formulierung bei neu diagnostiziertem Multiplen Myelom und zeigen zusammen mit den Ergebnissen der PERSEUS-Studie den potenziellen Nutzen dieser Quadrupeltherapie für neu diagnostizierte Patienten, unabhängig von der Eignung für eine Transplantation.“

Die Daten der CEPHEUS-Studie wurden auf der Jahrestagung 2024 der International Multiple Myeloma Society (IMS) im Rahmen eines mündlichen Vortrags mit kurz vor der Veröffentlichung stehenden Daten (LBA-1) vorgestellt.1

Über die CEPHEUS-Studie

CEPHEUS ist eine internationale, randomisierte, offene Phase III-Studie, in der die Behandlung mit subkutan verabreichtem daratumumab, bortezomib, lenalidomid und dexamethason (D-VRd) mit der Standardbehandlung mit bortezomib, lenalidomid und dexamethason (VRd) verglichen wird.1,3 An der Studie nahmen 395 Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom teil, die entweder nicht für eine Stammzelltransplantation (SZT) in Frage kamen oder für die eine SZT nicht geplant ist.1 Der primäre Endpunkt war die Gesamtrate der Negativität der minimalen Restkrankheit (Minimal Residual Disease, MRD).1 Das Mindestalter für die Teilnahme an der Studie betrug 18 Jahre für die Patienten sowohl im D-VRd-Arm als auch im VRd-Arm, mit einem mittleren Alter der Patienten von 70 Jahren (Spanne 31-80).1 Die Studie wurde in 13 Ländern in Nordamerika, Südamerika und Europa durchgeführt.1

Über die PERSEUS-Studie

Die PERSEUS-Studie wird in Zusammenarbeit mit dem European Myeloma Network (EMN) als Sponsor durchgeführt. PERSEUS ist eine laufende, randomisierte, offene Phase III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von D-VRd mit anschließender D-R-Erhaltung gegenüber VRd mit anschließender R-Erhaltung bei 709 transplantationsfähigen Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom.3 Der primäre Endpunkt war das PFS, zu den sekundären Endpunkten gehörten das allgemeine CR oder besser, die allgemeine MRD-Negativität (bei Patienten mit CR oder besser) und das Gesamtüberleben.4 Das mediane Alter beträgt 61,0 (32-70) Jahre für Patienten in der D-VRd-Gruppe und 59,0 (31-70) Jahre für Patienten in der VRd-Gruppe.6 Die Studie wirdin 14 Ländern in Europa und Australien durchgeführt.6

Über Daratumumab und Daratumumab s. c.

Johnson & Johnson ist bestrebt, das Potenzial von daratumumab für Patienten mit Multiplem Myelom im gesamten Spektrum der Erkrankung zu erforschen.

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die Johnson & Johnson eine Exklusivlizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich daratumumab zu einer grundlegenden Therapie bei der Behandlung des multiplen Myeloms entwickelt und wurde weltweit bei mehr als 548.000 Patienten angewendet.5 Daratumumab ist der einzige auf CD38 abzielende Antikörper, der für die subkutane Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom zugelassen ist.6 Daratumumab s. c. ist mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der ENHANZE®-Verabreichungstechnologie von Halozyme, ko-formuliert.8

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in hoher Zahl auf Zellen des Multiplen Myeloms vorhanden ist.8 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Tod der Myelomzellen führt.8 Daratumumab kann auch auf normale Zellen wirken.6 Daten aus zehn klinischen Phase III-Studien, sowohl in der Erstlinien- als auch in der Rezidivbehandlung, haben gezeigt, dass auf daratumumab basierende Therapien zu einer signifikanten Verbesserung des progressionsfreien Überlebens und/oder des Gesamtüberlebens führten.1,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Weitere Informationen zu daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf15

Über das Multiple Myelom

Das Multiple Myelom ist ein derzeit unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die im Knochenmark vorkommen.16,17 Diese bösartigen Plasmazellen vermehren sich beim Multiplen Myelom weiter, reichern sich im Körper an und verdrängen die normalen Blutzellen. Außerdem verursachen sie häufig eine Zerstörung der Knochen und andere schwerwiegende Komplikationen.18 In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 bei mehr als 35.000 Menschen ein Multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben.19 Während einige Patienten mit Multiplem Myelom zunächst keine Symptome aufweisen, können bei anderen die üblichen Anzeichen und Symptome der Erkrankung auftreten, beispielsweise Knochenbrüche oder -schmerzen, eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, ein hoher Kalziumspiegel, Infektionen oder Nierenschäden.24

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkung von daratumumab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31 Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ (Punkt 1A. Risikofaktoren) sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

