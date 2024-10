Le KFNCCC : un leader régional dans le traitement des cancers pédiatriques

RIYAD, Arabie saoudite, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cœur des efforts médicaux avancés dans le Royaume, le King Fahad National Centre for Children’s Cancer (KFNCCC), affilié au King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) se présente comme un établissement de soins de santé unique en Arabie saoudite et au Moyen-Orient. Depuis sa création en 1997, le centre est devenu une source d’espoir et d’innovation médicale, intervenant dans un environnement thérapeutique complet, alliant soins cliniques avancés et recherche spécialisée. Le centre a pour objectif de traiter plus de 500 nouveaux cas chaque année et réalise plus de 150 greffes de cellules souches par an. Il atteint l’excellence qualitative grâce à l’utilisation de techniques et de technologies les plus récentes et obtient des résultats comparables à ceux des meilleurs établissements médicaux dans le monde.

Le programme de greffes de cellules souches pédiatriques (SCT) du centre, réalise environ 150 greffes par an et se positionne en leader régional dans ce domaine. Au cours des deux dernières décennies, le centre a réalisé plus de 3 162 greffes, dont 24 % ont été effectuées par des méthodes alternatives, soit à partir de donneurs non apparentés, de greffes haplo-identiques provenant de membres de la famille ou encore par le biais de sang du cordon ombilical. Ces approches offrent des solutions médicales innovantes pour les enfants n’ayant pas de donneur familial compatible. Il s’agit d’un réel espoir pour les enfants atteints de maladies autrefois incurables, telles que la leucémie, l’insuffisance médullaire et les maladies génétiques. En localisant ce traitement complexe en Arabie saoudite, le centre l’a rendu accessible aux enfants saoudiens et des pays du GCC également, réduisant ainsi la nécessité des déplacements médicaux à l’étranger.

Dans le cadre de ses efforts constants pour localiser des traitements avancés au sein du Royaume, le centre a introduit avec succès une thérapie avancée d’ingénierie des lymphocytes T pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë, avec environ 30 patients traités au cours des quatre dernières années. Depuis 2019, le centre a également traité 31 cas de rétinoblastome grâce à son programme de chimiothérapie intra-artérielle, en collaboration avec l’hôpital King Khaled spécialisé en ophtalmologie. En outre, depuis 2020, le centre a traité quatre cas de neuroblastome à haut risque par radiothérapie. Ces réussites reflètent l’engagement du centre à fournir des soins médicaux complets aux enfants atteints de maladies complexes.

Les résultats thérapeutiques du centre sont remarquables, atteignant un taux de survie de 90 % pour les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë et un taux de survie de 95 % pour les patients atteints de néphroblastome. Le taux de survie global des patients atteints de diverses tumeurs s’élève à 88 %, ce qui témoigne de la qualité des soins prodigués et donne de l’espoir aux patients et à leurs familles, en leur offrant la possibilité de vaincre des maladies complexes et de retrouver une vie normale.

Le KFNCCC intègre des soins cliniques avancés et des recherches spécialisées dans un environnement complet facilitant l’application directe et efficace des méthodes de traitement les plus récentes. Soutenu par un vaste réseau de partenariats internationaux prestigieux, dont le Children’s Oncology Group (COG), le Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR), et la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), le centre offre aux patients un accès aux derniers traitements et essais cliniques, renforçant ainsi sa position de référence mondiale en matière de soins d’oncologie pédiatrique.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

