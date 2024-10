ASSYSTEM : Engagements de conservation d'actions (Pacte Dutreil)

Engagements de conservation d’actions (Pacte Dutreil)

Paris La Défense, le 16 octobre 2024 à 17h35 – La Société a été informée de la conclusion les 8 et 9 octobre 2024 de deux engagements collectifs de conservation dans le cadre de la loi Dutreil.

Les caractéristiques de ces deux pactes Dutreil figurent ci-après.

Pacte Dutreil Pacte Dutreil Régime Art. 787 B du Code général des impôts Date de signature 8 octobre 2024 9 octobre 2024 Durée de l’engagement collectif 2 ans Durée contractuelle du pacte 2 ans Modalités de reconduction Prorogation tacite par période de trois mois sauf dénonciation Pourcentage de capital visé par le pacte à la date de signature Environ 58,78 % (soit 9 209 876 actions) Pourcentage de droits de vote 75,85 % au 30 septembre 2024 Noms des signataires ayant la qualité de dirigeants mandataires et/ou administrateurs M. Dominique Louis, Président-directeur général

M. Stéphane Aubarbier, Directeur général délégué



Noms des signataires ayant des liens étroits avec les dirigeants HDL

HDL Development

Mme Julie Louis



HDL

HDL Development

AS CONSEIL

THELESIS Noms des signataires détenant au moins 5% du capital et des droits de vote ne disposant pas de la qualité de dirigeant, mandataire et/ou administrateur



HDL Development

