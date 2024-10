WENDEL : Wendel finalise l’acquisition d’environ 50 % de Globeducate, un groupe d’écoles internationales de la maternelle au secondaire

COMMUNIQUÉ — 16 OCTOBRE 2024



Wendel finalise l’acquisition d’environ 50 % de Globeducate, un groupe d’écoles internationales de la maternelle au secondaire

Wendel (Euronext : MF.FP) a finalisé l’acquisition de c.50 % de Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire, auprès de Providence Equity Partners, ("Providence"), une société de capital-investissement de premier ordre spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie.

Wendel a investi 625 M€ en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 2 Md€1 afin de se rallier à Providence. Wendel et Providence, actionnaire de référence de Globeducate depuis 2017, détiennent chacun environ 50 % du capital de Globeducate.

Créé en 1972 en Espagne, Globeducate, est un groupe d'éducation de la maternelle au secondaire, avec un réseau de 67 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, dans 11 pays, principalement en Europe. Le groupe emploie plus de 6,000 salariés dont 4,000 enseignants hautement qualifiés.

Les écoles de Globeducate dispensent à plus de 40 000 élèves un enseignement de premier rang fondé sur les standards académiques les plus élevés. Les élèves de Globeducate proviennent de divers horizons, et bénéficient d'une expérience éducative complète et innovante, ainsi que d’un accompagnement destiné à leur fournir un bien-être physique et émotionnel, qui les prépare à devenir des "citoyens du monde aptes à façonner l’avenir". Beaucoup d’élèves obtiennent un très bon niveau et sont généralement acceptés dans des programmes d'enseignement supérieur dans 50 des 100 meilleures universités du monde. Les installations scolaires, modernes et de haute qualité, ont bénéficié d'investissements importants au cours des dernières années. Globeducate est parfaitement aligné avec la stratégie et les valeurs de Wendel.

Providence était l’actionnaire majoritaire de Globeducate depuis 2017. Sous l’égide de Providence, Globeducate a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres de son chiffre d’affaires, en combinant croissance organique et une stratégie de croissance externe sélective, avec 23 acquisitions à l’international réalisées sur la période et dispose d’un vivier significatif d’acquisitions potentielles.

Globeducate prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 440 millions d’euros2 (dont environ 80% devraient être générés en Europe) et un EBITDA3 ajusté d'environ 120 M€ sur les douze mois arrêtés à fin août 2025.



Agenda

Jeudi 24 octobre 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 6 décembre 2024

Investor Day 2024

Mercredi 26 février 2025

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2024, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Jeudi 24 avril 2025

Chiffre d’affaires T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

1 Incluant l'IFRS 16. Excluant les impacts d’IFRS 16, l'EV s'élève à environ 1,86 milliards d'euros.

2 Incluant environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaires lié aux acquisitions en cours et en exclusivité.

3 Incluant environ 9 millions d’euros d’EBITDA liés aux acquisitions en cours et en exclusivité. EBITDA incluant l’impact d’IFRS 16. L’EBITDA excluant IFRS 16 s’élève à environ 96 millions d’euros.

Pièce jointe