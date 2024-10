Articul8 AI unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS zur Bereitstellung generativer KI-Lösungen für Unternehmen

SANTA CLARA, Kalifornien, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Articul8 AI (Articul8), ein Unternehmen für Unternehmenssoftware im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), gab heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, die Kunden dabei helfen soll, die Entwicklung und Bereitstellung von GenAI-Anwendungen in Produktionsumgebungen auf AWS zu unterstützen.

Obwohl das Interesse an GenAI-Technologien insgesamt groß ist, stehen Unternehmen weiterhin vor verschiedenen Herausforderungen, wenn es darum geht, von Proof-of-Concept (PoC) GenAI-Projekten zu Produktionsbereitstellungen überzugehen. Zu den Hauptproblemen gehören die Komplexität des Datenmanagements, der Mangel an spezialisiertem Fachpersonal, unvorhersehbare langfristige Kosten, Ethik und Governance, Leistung und Zuverlässigkeit im großen Maßstab sowie die Komplexität der Implementierung über verschiedene Tools und Technologie-Stacks. Die umfassende GenAI-Plattform von Articul8 bietet ein Out-of-the-Box-Angebot (OOTB), das in die verschiedenen Komponenten und Schichten des GenAI-Stacks integriert und optimiert ist. Durch die Bereitstellung von sofort einsatzbereiten Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und die Vereinfachung der Komplexität bei der Erstellung von GenAI-Anwendungen unterstützt Articul8 Kunden dabei, ihre Entwicklungszyklen zu optimieren und schneller Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus ist die GenAI-Plattform von Articul8 nicht von externen Anbietern abhängig und wird in der eigenen Virtual Private Cloud (VPC) des Kunden bereitgestellt und verwaltet, wodurch die Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten, Zugriffsrichtlinien und andere Regeln und Vorschriften zur Informationssicherheit haben.

„Die autonome KI-Softwareplattform von Articul8 ermöglicht Kunden die schnelle Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von GenAI-Anwendungen auf Expertenniveau und in Produktionsqualität auf AWS. Kunden können auch unternehmensspezifische Modelle mit ihren eigenen Daten entwickeln. All dies geschieht in einer sicheren Umgebung innerhalb der eigenen VPC, und keine Daten verlassen jemals die Unternehmensumgebung“, sagt Gautam Subbarao, Head of Product & Commercial, von Articul8. „Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit AWS auszubauen und gemeinsam Kunden dabei zu unterstützen, GenAI-basierte Technologien zu nutzen, um Probleme zu lösen, die für die Entwicklung ihrer Unternehmen entscheidend sind.“

Franklin Templeton, eine globale Investmentmanagement-Gesellschaft, beabsichtigt, das transformative Potenzial von GenAI in der gesamten Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung zu nutzen und investiert in gezielte GenAI-Strategien in ihren Geschäftsbereichen, während sie sich gleichzeitig an den Standards des Unternehmens für einen verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI-Technologien orientiert. Mit der KI-Plattform von Articul8 auf AWS entwickelt Franklin Templeton autonome und multimodale GenAI-Anwendungen und Workflows.

„Künstliche Intelligenz (KI) ist keine isolierte Fähigkeit, und Unternehmen müssen auf der Grundlage ihrer eigenen Daten ein intelligentes System schaffen, das sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt und ihren organisatorischen Mehrwert darstellt.“, sagt Vasundhara Chetluru, Head of AI Plattform von Franklin Templeton. „Unsere Design-Philosophie passt gut zur Full-Stack-GenAI-Plattformlösung von Articul8 und deren Fähigkeit, Kunden bei der schnellen Entwicklung und Bereitstellung von domänen-/unternehmensspezifischen GenAI-Modellen und -Anwendungen zu unterstützen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Articul8 AI-Team.“

„Generative KI hat das Potenzial, ganze Branchen zu verändern, aber die Kosten, die Komplexität der Bereitstellung und das erforderliche Fachwissen im Umgang mit dieser neuen Technologie können Kunden abschrecken“, sagt Alan Braun, Director, Technology Partnerships von AWS. „Diese strategische Zusammenarbeit mit Articul8 wird ihre Fähigkeit erweitern, Lösungen anzubieten, die es Kunden ermöglichen, unternehmensgerechte generative KI-Anwendungen auf AWS zu entwickeln und bereitzustellen, und den Kunden dabei zu unterstützen, bedeutende Geschäftsergebnisse in großem Umfang zu erzielen.“

Diese Zusammenarbeit unterstreicht den Wert von Articul8 und AWS bei der Schaffung von Flexibilität und Mehrwert für Kunden in unterschiedlichen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.articul8.ai.

Über Articul8 - Articul8 AI ist ein Unternehmen für generative KI („GenAI“), das sich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Lösung der schwierigsten Probleme der Welt zu unterstützen. Die vertikal optimierte GenAI-Softwareplattform von Articul8 ist der schnellste Weg, um anspruchsvolle, sichere und skalierbare GenAI-Anwendungen für Unternehmen schnell und kosteneffizient zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. Die firmeneigenen GenAI-Technologien von Articul8 sind infrastruktur- und hardwareunabhängig und liefern einen nachhaltigen Geschäftswert, indem sie Kundendaten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln. Unser Team aus Branchenexperten und KI-Spezialisten verfügt über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Operationalisierung und Bereitstellung von KI in großem Maßstab in einer Vielzahl von unternehmenskritischen Anwendungen und Branchen.

