EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、オーストラリアの2件目の金融サービスライセンスを取得し、資産運用能力を拡大

シドニー発, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバルな資産運用事業の拡大に向けた大きな動きとして、EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、オーストラリア証券投資委員会 (Australian Securities & Investments Commission: ASIC) から、資産運用に関するオーストラリア金融サービスライセンス (Australian Financial Services Licence: AFSL) を取得した。 この取得により、EBCは世界中の機関投資家、プロ投資家、富裕層 (HNWI) に対して、より高度な投資ソリューションを提供する能力を一層強化していく。 AFSLの取得により、EBCはオーストラリアでの存在感を高めるだけでなく、グローバル市場における顧客サービスの提供能力も向上させ、多様な規制対象の資産運用サービスをグローバル規模で展開するというより広範な戦略に沿うことになる。

また、EBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) に対して発行された新しいライセンスは、同グループの既存サービスの強化にもつながる。 これにより、不動産、債券、株式、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルファンドなど、幅広い資産クラスにわたる包括的な投資戦略の提供が可能となり、EBCの既存の一般金融アドバイスを対象とするAFSLを補完する形となる。 これは、EBCが目指すグローバルな金融エコシステムの拡大に向けた重要なマイルストーンでもある。





グローバル戦略: 進化の続く投資環境への対応

世界経済が不確実性を増し、市場の変動が激しくなる中、富裕層や機関投資家の間では、安定した資産運用ソリューションの需要が高まっている。 今回のEBCによる資産運用ライセンスの取得は、こうした市場動態の変化に対する戦略的な対応であり、これにより同社は柔軟な投資オプションと強化された市場アクセスを提供できるようになる。 このライセンスを取得したことにより、EBCは、オーストラリア国内のみならず世界市場全体で、高信頼性かつ多様な投資戦略に対する需要の高まりに応える体制が整った。これにより、世界中の顧客が、オーストラリアのような規制され透明性の高い環境におけるEBCの専門知識を活用できるようになる。

これまで同社は、一般金融アドバイスAFSLのもと、リテールおよびホールセールの顧客双方に幅広い金融商品およびサービスを提供してきた。 この新しいライセンスにより、EBCは世界中のホールセール顧客のみに対して専門的なサービスを提供することが可能になる。 これらのサービスには、投資一任運用プラン (投資家の指示に従うポートフォリオサービスを除く) および証券に関する一般的な金融商品アドバイスが含まれる。 さらに、EBCは投資一任運用スキームおよび証券に関する権利の発行、申請、取得、変更、処分を含む金融商品取引の促進に関する認可を取得した。 加えて、顧客資産の保護と透明性の向上を目的としたカストディアンサービスの提供にも事業を拡張している。

EBCファイナンシャルグループのオーストラリア責任者であるクリス・ワン (Kris Wang) は次のように述べている。「このライセンス取得は、資産運用能力を拡大しながら、最高の規制水準を維持するという当社の決意を反映するものです。 富裕層や機関投資家の多様なニーズに応えるべく、多様かつ堅牢な投資ポートフォリオの提供に専心していく所存にあります。」

オーストラリア富裕層市場への戦略的拡大

富裕層人口の多いオーストラリアには、100万米ドル (約1億5000万円) を超える資産を持つ富裕層が約40万人存在する。 EBCは、資産運用に関するAFSLを取得したことで、増加するオーストラリアの富裕層を対象に、ファミリーオフィスソリューションや国際投資商品など、資産運用ニーズに特化した投資戦略を提供し、この市場シェアを最大限に活かす体制が整った。 また、EBCのグローバルな経験は、顧客が複雑な規制に対応し、越境投資を最適化する上でも役立つ。

ワンは次のように付け加えている。「オーストラリアの富裕層セグメントの成長には大きな可能性があります。 当社の目標は、グローバルな専門知識を活用し、多様かつ革新的な投資戦略を通じて投資家の皆様のポートフォリオの最適化を支援することです。 また、近い将来には、ファミリーオフィス管理やその他のグローバル投資商品を含むサービスも拡大していく予定です。」

カストディ、ファミリーオフィスサービスが今後の成長への要

EBCの長期的戦略の中核をなすカストディサービスは、EBCのオーストラリアにおけるサービス提供で不可欠な追加要素である。 EBCは、カストディサービスを通じて顧客資金の分別管理を確保し、資産の透明性とコンプライアンスを強化する。 EBCが計画しているファミリーオフィスサービスは、富裕層や機関投資家向けにカスタマイズされた資産運用サポートを提供し、複雑な資産横断的投資および越境資産の運用ニーズに対応する。これには、税の最適化や財産相続も含まれ、EBCが世界中の顧客にサービスを提供する能力をさらに強化する。

新たな資産運用ライセンスにより、EBCファイナンシャルグループは、先進国市場と新興国市場の両方でホールセール顧客にプレミアムな金融サービスを提供し、グローバルな存在感をさらに強固なものにしていく。 この戦略的動きは、世界中の投資家の進化するニーズを満たすことができる洗練された投資ソリューションを提供するという、EBCのより広範な使命に沿うものである。

EBCファイナンシャルグループについて

EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、ロンドンの名高い金融街に設立され、金融仲介、資産運用、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。 EBCは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニー、ケイマン諸島などの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、グローバルな証券会社としての地位を急速に確立した。 EBCは、世界中の個人投資家、専門家、機関投資家など、多様な顧客層に対応している。

数々の賞を受賞しているEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって、EBCアセットマネジメントはオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

