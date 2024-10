EBC Financial Group Meluaskan Keupayaan Pengurusan Aset dengan Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia Kedua

SYDNEY, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam langkah penting ke arah meluaskan jejak pengurusan aset globalnya, EBC Financial Group (EBC) telah berjaya memperoleh Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia (AFSL) untuk Pengurusan Aset daripada Australian Securities & Investments Commission(ASIC). Pemerolehan ini mengukuhkan keupayaan EBC untuk menyediakan penyelesaian pelaburan yang canggih kepada pelabur institusi dan profesional serta individu bernilai tinggi (HNWI) di seluruh dunia. Dengan mendapatkan AFSL, EBC bukan sahaja memperdalamkan kehadirannya di Australia tetapi juga meningkatkan kapasitinya untuk melayani pelanggan merentasi pasaran global, sejajar dengan strateginya yang lebih luas untuk menawarkan perkhidmatan pengurusan aset yang pelbagai dan terkawal pada skala global.

Lesen baharu itu, yang dikeluarkan kepada EBC Asset Management Pty Ltd, mengukuhkan tawaran sedia ada kumpulan itu. Ia melengkapkan AFSL sedia ada untuk Nasihat Kewangan Am EBC, meningkatkan keupayaan kumpulan untuk menyampaikan rangkaian komprehensif strategi pelaburan merentas kelas aset seperti hartanah, pendapatan tetap, ekuiti dan pelaburan alternatif, termasuk ekuiti persendirian dan dana modal teroka. Ini menandakan peristiwa penting dalam usaha berterusan EBC untuk mengembangkan ekosistem kewangan globalnya.





Strategi Global: Menangani Landskap Pelaburan yang Berkembang

Memandangkan ketidaktentuan ekonomi global dan turun naik pasaran meningkat, lebih ramai HNWI dan pelabur institusi sedang mencari penyelesaian pengurusan aset yang stabil. Pemerolehan AFSL untuk Pengurusan Aset oleh EBC adalah tindak balas strategik kepada dinamik yang berubah-ubah ini, membolehkan syarikat itu menawarkan pilihan pelaburan yang fleksibel dan akses pasaran yang dipertingkatkan. Dengan mendapatkan lesen ini, EBC berada pada kedudukan yang baik untuk menangani permintaan yang semakin meningkat untuk strategi pelaburan yang boleh dipercayai dan pelbagai, bukan sahaja di Australia tetapi merentasi pasaran global, memastikan pelanggan di seluruh dunia boleh mendapat manfaat daripada kepakaran EBC dalam persekitaran terkawal dan telus seperti Australia.

Sebelum ini, di bawah AFSL untuk Nasihat Kewangan Am, EBC menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan yang luas kepada pelanggan runcit dan borong. Lesen baharu ini memperkasakan kepada EBC untuk menawarkan perkhidmatan khusus secara eksklusif untuk pelanggan borong di seluruh dunia. Perkhidmatan ini merangkumi nasihat produk kewangan am mengenai rancangan pelaburan terurus (tidak termasuk perkhidmatan portfolio terarah pelabur) dan sekuriti. Selain itu, EBC kini diberi kuasa untuk memudahkan transaksi produk kewangan, termasuk mengeluarkan, memohon, memperoleh, mengubah atau melupuskan kepentingan dalam skim pelaburan terurus dan sekuriti. Ini juga diperluaskan kepada menawarkan perkhidmatan penjagaan yang menyediakan perlindungan dan ketelusan yang dipertingkatkan untuk aset pelanggan.

Kris Wang, Ketua Negara EBC Financial Group di Australia, menyatakan, “Pemerolehan lesen ini mencerminkan komitmen kami untuk mengekalkan standard pengawalseliaan tertinggi sambil meluaskan keupayaan pengurusan aset kami. Kami berdedikasi untuk menyampaikan portfolio pelaburan yang pelbagai dan teguh yang direka bentuk untuk memenuhi pelbagai keperluan individu yang bernilai bersih tinggi dan pelabur institusi.”

Peluasan Strategik ke Pasaran Bernilai Bersih Tinggi Australia

Australia adalah rumah kepada sejumlah besar HNWI, dengan kira-kira 400,000 individu yang asetnya melebihi USD 1 juta. Dengan memperoleh AFSL untuk Pengurusan Aset, EBC berkedudukan untuk memanfaatkan pasaran ini, menawarkan strategi pelaburan yang khusus memenuhi keperluan pengurusan kekayaan penduduk Australia yang mempunyai nilai tinggi yang semakin meningkat, termasuk penyelesaian pejabat keluarga dan produk pelaburan antarabangsa. Pengalaman global EBC juga akan membantu pelanggan menavigasi kerumitan kawal selia dan mengoptimumkan pelaburan rentas sempadan.

"Kami melihat potensi besar dalam segmen yang bernilai bersih tinggi Australia yang semakin berkembang," tambah Wang. “Matlamat kami adalah untuk memanfaatkan kepakaran global kami untuk membantu pelabur mengoptimumkan portfolio mereka melalui strategi pelaburan yang pelbagai dan inovatif. Kami juga merancang untuk mengembangkan perkhidmatan kami untuk merangkumi pengurusan pejabat keluarga dan produk pelaburan global lain dalam masa terdekat.”

Perkhidmatan Pejabat Jagaan dan Keluarga: Teras kepada Pertumbuhan Masa Hadapan

Perkhidmatan jagaan, yang merupakan komponen teras strategi jangka panjang EBC, adalah tambahan penting kepada tawaran perkhidmatan Australia EBC. Melalui perkhidmatan penjagaan, EBC memastikan pengasingan dana pelanggan, meningkatkan ketelusan dan pematuhan aset. Perkhidmatan pejabat keluarga yang dirancang oleh EBC akan menawarkan sokongan pengurusan kekayaan yang dipesan lebih dahulu kepada HNWI dan pelanggan institusi, menangani keperluan pengurusan kekayaan rentas aset dan rentas sempadan yang kompleks, termasuk pengoptimuman cukai dan pewarisan kekayaan, mengukuhkan lagi keupayaan EBC untuk melayani pelanggan di seluruh dunia.

Dengan lesen pengurusan aset baharu, EBC Financial Group terus mengukuhkan kehadiran globalnya, menawarkan perkhidmatan kewangan premium kepada pelanggan borong di kedua-dua pasaran maju dan baru muncul. Langkah strategik ini sejajar dengan misi EBC yang lebih luas untuk menyampaikan penyelesaian pelaburan yang canggih yang memenuhi permintaan pelabur yang berkembang di seluruh dunia.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. EBC dengan cepat telah menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman dan merentasi pasaran baharu yang muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India. EBC memenuhi keperluan pelanggan pelabur runcit, profesional dan institusi yang pelbagai di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan pematuhan tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

https://www.ebc.com/

Hubungan Media:

Susindhraseghar Chandrasekar

Perhubungan Awam Global (APAC, LATAM)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

Pengurus Perhubungan Awam Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Ketua Perhubungan Awam Global

douglas.chew@ebc.com

