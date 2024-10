Publicis Groupe : Revenu du troisième trimestre 2024

Croissance organique solide de +5,8 %

au 3ème trimestre 2024



Relèvement de l’objectif de croissance organique 2024

malgré un contexte macroéconomique incertain

17 octobre 2024

Croissance organique de +5,8 % au T3 2024 Poursuite de gain de parts de marché En accélération par rapport à la croissance annuelle moyenne sur 4 ans de +5,1 % du T3

N°1 du classement New Business 1 pour T3 et à fin septembre 2024

Accélération du M&A : acquisition des plus grandes sociétés d'influence et de marketing commercial au monde pour 1 milliard de dollars

Maintien de la dynamique attendu au T4 : relèvement du seuil de l’objectif de croissance organique pour l'année 2024 à +5,5 % contre +5,0 %

Maintien de ratios financiers pour 2024 aux niveaux les plus élevés de l’industrie : taux de marge opérationnelle de 18,0 % et free cash flow2 entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros





T3 2024

Revenu net 3 423 M€ Croissance organique +5,8 % Croissance publiée +5,6 %

9M 2024

Revenu net 10 111 M€ Croissance organique +5,6 % Croissance publiée +5,8 %

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Publicis a connu un troisième trimestre particulièrement intense et très solide avec une croissance organique de +5,8 %.

Une fois de plus, nous avons su gagner des parts de marché en capturant une part disproportionnée de la demande des clients pour la personnalisation à grande échelle. Cette performance est le fruit de notre offre combinant les activités médias et celles d’Epsilon, qui ont connu une croissance de près de +10 % ce trimestre. Toutes nos régions affichent des résultats solides, avec les Etats-Unis à +4 %, l’Europe à +4,9 % et l’Asie-Pacifique à +6,4 %, avec notamment une accélération en Chine à +12,4 %.

La force de notre modèle se reflète également dans nos performances en new business. Non seulement nous dominons les classements de new business depuis le début de l’année 2024, pour la cinquième année de suite, mais nous sommes aussi en tête du classement au troisième trimestre, qui a été particulièrement intense en termes d’appels d’offre.

Malgré un environnement macroéconomique de plus en plus incertain, nous prévoyons de maintenir cette dynamique au quatrième trimestre. Nous sommes désormais capables de relever nos objectifs de croissance organique pour l’année 2024. Nous prévoyons ainsi de surperformer l’industrie de près de 400 points de base en moyenne cette année.

Au-delà des bons résultats de ces derniers mois, ce troisième trimestre nous a également permis de renforcer notre avance sur l’industrie, grâce à notre modèle unique. Nous avons investi 1 milliard de dollars dans l’acquisition d’Influential, la plus grande plateforme de marketing d’influence au monde, et Mars United Commerce, la première entreprise indépendante de marketing e-commerce. Désormais, nous sommes clairement leaders dans 3 domaines essentiels pour nos clients : les médias, les créateurs de contenu et le commerce. Nous sommes à présent en mesure de connecter ces expertises avec les données propriétaires d’Epsilon à travers le monde, créant ainsi un écosystème media connecté que nous pouvons mettre en place de manière transparent au sein des environnements propriétaires de nos clients.

Notre aptitude à alimenter cet écosystème connecté unique et inédit avec du contenu intelligent grâce à nos expertises en création et en production, et à l’enrichir avec la technologie de Publicis Sapient, nous donne confiance dans notre capacité à continuer à surperformer le marché en 2024 et dans les années à venir.

Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance renouvelée, et nos collaborateurs pour leurs efforts remarquables. »

REVENU NET DU TROISIEME TRIMESTRE 2024

Le revenu net de Publicis Groupe au 3ème trimestre 2024 est de 3 423 millions d’euros, en hausse de +5,6 % comparé à 3 241 millions d’euros au 3ème trimestre 2023. Les variations de taux de change ont un impact négatif de 36 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 33 millions d’euros. La croissance organique est de +5,8 %.

Répartition du revenu net du 3ème trimestre 2024 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros T3 2024 T3 2023 publiée organique Amérique du Nord 2 105 1 999 +5,3 % +4,7 % Europe 812 769 +5,6 % +4,9 % Asie-Pacifique 307 288 +6,6 % +6,4 % Moyen-Orient & Afrique 105 95 +10,5 % +13,6 % Amérique Latine 94 90 +4,4 % +30,3 % Total 3 423 3 241 +5,6 % +5,8 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +4,7 % en organique au 3ème trimestre 2024. Compte tenu d’un effet de change négatif lié à l’évolution du dollar par rapport à l’euro, et de la contribution des acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois, la croissance publiée s’établit à +5,3 %. Les Etats-Unis enregistrent un trimestre très solide, avec une croissance organique de +4,0 %. Les activités combinées Média et Epsilon continuent à contribuer fortement à la croissance ce trimestre, confirmant la force de l’offre intégrée du Groupe dans ce pays où son modèle est le plus avancé. Publicis Sapient affiche une légère baisse dans un contexte d’attentisme prolongé de la part des clients en matière de projets de transformation numérique. Les activités de Création enregistrent une croissance mid-single digit ce trimestre.

Le revenu net en Europe enregistre une croissance de +4,9 % en organique (+5,6 % en publié). La croissance organique en France et en Allemagne accélère ce trimestre, principalement portée par une croissance à deux chiffres du Média dans ces deux pays. Le Royaume-Uni a dû faire face à une base de comparaison élevée l’an passé. Les activités de Média et de Création enregistrent conjointement une croissance single digit après trois années de croissance à deux chiffres, alors que Publicis Sapient reste affecté par des retards dans le déploiement de projets de transformation numérique. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une très forte croissance organique, à deux chiffres dans la plupart des pays et portée par le Média et la Création.

Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de +6,6 % en données publiées et de +6,4 % en organique. La Chine délivre une croissance organique de +12,4 %, en accélération par rapport à +10,5 % au 2ème trimestre 2024 grâce à des gains de new business en Média. L'Asie du Sud-Est affiche une croissance low-single digit après une croissance à deux chiffres au 3ème trimestre 2023. L’Australie et la Nouvelle-Zélande affichent une croissance low-single digit ce trimestre.

Le revenu net au Moyen-Orient & Afrique est en progression de +13,6 % en organique (+10,5 % en publié), porté notamment par une croissance à deux chiffres du Média et de Publicis Sapient.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +30,3 % en organique porté par le Média et la Création, notamment au Brésil, en Colombie et au Mexique. La croissance publiée est de +4,4 %, compte-tenu d'une variation négative du peso argentin par rapport à l'euro.

Répartition du revenu net du 3ème trimestre 2024 par secteur

Secteurs clients % Revenu

net Santé 17% Automobile 14% Finance 13% Alimentation & boissons 13% TMT 13% Produits de consommation non-alimentaire 10% Distribution 9% Loisirs & voyages 4% Secteur public & autres 4% Energie & industrie 3%

Sur la base de 3 397 clients représentant 91 % du revenu net du Groupe.

REVENU NET DES NEUF PREMIERS MOIS 2024

Le revenu net de Publicis Groupe sur les neuf premiers mois de 2024 est de 10 111 millions d’euros, en hausse de +5,8 % par rapport aux 9 559 millions d’euros des neuf premiers mois de 2023. Les variations de taux de change ont un effet négatif de 52 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un effet positif de 76 millions d’euros. La croissance organique est de +5,6 %.

Répartition du revenu net des 9 premiers mois 2024 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros 9M 2024 9M 2023 publiée organique Amérique du Nord 6 217 5 892 +5,5 % +4,9 % Europe 2 461 2 321 +6,0 % +5,0 % Asie-Pacifique 879 838 +4,9 % +6,8 % Moyen-Orient & Afrique 295 274 +7,7 % +9,0 % Amérique Latine 259 234 +10,7 % +19,7 % Total 10 111 9 559 +5,8 % +5,6 %

DETTE NETTE

La dette financière nette s'élève à 1 710 millions d'euros au 30 septembre 2024, à comparer à une dette nette de 99 millions d’euros au 30 juin 2024. Pour rappel, la dette nette s’élevait à 714 millions d'euros au 30 septembre 2023. La dette nette moyenne du Groupe sur les douze derniers mois s'élève à 406 millions d'euros au 30 septembre 2024, en baisse par rapport à 451 millions d'euros au 30 septembre 2023.

ACQUISITIONS

Le 18 janvier 2024, Publicis Groupe Singapour a annoncé l'acquisition de AKA Asia, l'une des principales agences de communication intégrée de Singapour. Fondé en 2009, AKA est un acteur respecté en Asie du Sud-Est et a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses campagnes de communication innovantes. Cette acquisition permet à Publicis Groupe d'étendre et de diversifier ses capacités sur le marché, tout en renforçant son offre en matière de communication stratégique, de relations publiques et d'influence. AKA rejoint le pôle régional Influence du Groupe.

Le 12 mars 2024, Publicis Sapient a annoncé l'acquisition de Spinnaker SCA, une société de services spécialisée dans la supply chain qui fournit des conseils en matière de stratégie, de planification et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 2002 et basée à Boulder aux Etats-Unis, Spinnaker SCA renforce les capacités et les compétences de Publicis Sapient en matière de supply chain notamment dans l’analyse de données assistées par l’intelligence artificielle et le machine learning, l’utilisation de jumeaux numériques, la gestion des usines et de la logistique et plus largement tous les services numériques de la chaîne d'approvisionnement. Spinnaker SCA permet à Publicis Sapient d'offrir des solutions agiles à ses clients afin d’optimiser leurs chaînes d'approvisionnement dans le cadre de leur transformation numérique.

Le 5 juin 2024, Publicis Groupe en France a annoncé l'acquisition de Downtown Paris, une « creative and production house » spécialisée dans l’univers du luxe et de la beauté. Fondée en 2016, l’agence renforce l’activité de production de Publicis France et travaille avec les différentes entités luxe du Groupe.

Le 25 juillet 2024, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition d’Influential, la première entreprise et plateforme marketing d’influence au monde, créant ainsi la première solution de marketing d’influence dans le monde. La technologie propriétaire d’Influential alimentée par l’IA avec plus de 100 milliards de points de données, et son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs dont 90% d’influenceurs mondiaux ayant plus d’1 million de followers, sont au service de plus de 300 marques à travers le monde. En combinant ces compétences avec les atouts uniques d’Epsilon en termes de data et d’identité, Publicis Groupe met le meilleur du marketing d’influence axé sur l’identité entre les mains de tous les clients de Publicis, à travers un réseau de créateurs Premium, une planification des influenceurs renouvelée et des résultats maximisés en matière de stratégie cross-canal.

Le 19 septembre 2024, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Mars United Commerce, la plus grande entreprise indépendante de marketing commercial. Avec plus de 1 000 employés répartis dans 14 sites à travers le monde, Mars utilise ses outils propriétaires de commerce connecté pour stimuler la croissance de plus de 100 grandes marques mondiales. La combinaison de la puissance de Publicis Groupe et de Mars a créé la première solution mondiale de commerce connecté, permettant aux clients d’influencer le parcours d’achat de milliards de consommateurs mondiaux grâce à une offre qui combine la base de données la plus riche et complète du secteur sur les habitudes de consommation avec les rayons digitaux et physiques des principaux acteurs du commerce en ligne et en magasin du monde.

PERSPECTIVES

Après un très solide 3ème trimestre 2024, qui a continué de démontrer la force du modèle du Groupe et sa capacité à gagner des parts de marché et à surperformer l'industrie, le Groupe relève le seuil de son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'année 2024.

Le seuil est désormais attendu à une croissance organique pour l'année de +5,5 % contre un seuil de +5,0 % précédemment, et ce malgré un environnement macroéconomique qui s’est avéré plus difficile au cours du trimestre. Cet objectif tient compte des incertitudes macroéconomiques actuelles, qui affectent les dépenses des clients, continuent de peser sur Publicis Sapient comme sur les autres cabinets de conseil en transformation numérique et pourraient impacter les ajustements budgétaires des clients en fin d'année.

Le Groupe confirme par ailleurs ses objectifs 2024 de ratios financiers, qui seront maintenus aux niveaux les plus élevés de l'industrie, avec un taux de marge opérationnelle à 18 % et un free cash flow avant variation du besoin en fonds de roulement compris entre 1,8 et 1,9 milliard d’euros, tout en maintenant les bonus les plus élevés de l’industrie et en incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d’investissement du Groupe dans l’intelligence artificielle.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 T3 9 mois Impact des taux

de change

au 30 septembre 2024

(en millions d’euros) Revenu net 2023 3 079 3 239 3 241 9 559 GBP (2) 20 Impact des taux de change (2) (29) 13 (36) (52) USD (2) (19) Revenu net 2023 au taux de change 2024 (a) 3 050 3 252 3 205 9 507 Autres (53) Revenu net 2024 avant acquisitions (1) (b) 3 212 3 433 3 390 10 035 Total (52) Revenu net des acquisitions (1) 18 25 33 76 Revenu net 2024 3 230 3 458 3 423 10 111 Croissance organique (b/a) +5,3 % +5,6 % +5,8 % +5,6 %





(1) Acquisitions (Spinnaker SCA, Practia, Mars United Commerce, Corra, Influential, AKA Asia, ARBH, Downtown Paris), nettes de cessions. (2) EUR = 1,0871 USD en moyenne sur les 9 premiers mois 2024 vs. 1,0835 USD en moyenne sur les 9 mois 2023 EUR = 0,8514 GBP en moyenne sur les 9 premiers mois 2024 vs. 0,8710 GBP en moyenne sur les 9 mois 2023

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Taux de croissance annuelle moyen sur 4 ans : ( [1 + croissance organique (n-4)]*[1 + croissance organique (n-3)]*[1 + croissance organique (n-2)]*[1 + croissance organique (n-1)] )^(1/4) - 1.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, hors obligations locatives depuis le 1er janvier 2018.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

1 Classement New Business JP Morgan (publié le 10 octobre 2024)

2 Avant variation du besoin en fonds de roulement

