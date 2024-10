Nipocalimab muestra un control sostenido de la enfermedad en adolescentes que padecen miastenia gravis generalizada en un estudio fase 2/3

El ensayo mostró un control sostenido de la enfermedad durante 24 semanas en adolescentes de entre 12 y 17 años positivos a autoanticuerpos

BEERSE, BÉLGICA , Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson & Johnson ha anunciado resultados positivos del estudio fase 2/3 Vibrance-MG con nipocalimab en adolescentes (de entre 12 y 17 años) seropositivos para autoanticuerpos anti-AChRa que padecen miastenia gravis generalizada (MGg). Los participantes del ensayo, que recibieron el fármaco junto con el tratamiento de base, lograron un control sostenido de la enfermedad, medido por el criterio de valoración principal de reducción de los niveles de inmunoglobulina G (IgG) desde el valor basal durante 24 semanas, así como por los criterios de valoración secundarios de mejora en las puntuaciones de las escalas MG-ADLb y QMGc.1 Estos datos fase 2/3 se presentarán en una comunicación oral (Abstract #MG 100) en la sesión científica de la Fundación de Miastenia Gravis de América (MGFA) durante la Reunión Anual de la Asociación Americana de Medicina Neuromuscular y Electrodiagnóstico (AANEM), que se llevará a cabo en Savannah, Georgia (EE.UU.), del 15 al 18 de octubre, y donde Johnson & Johnson presentará 25 comunicaciones.1,2

"Los hallazgos del estudio Vibrance-MG subrayan el potencial de esta terapia en investigación para los jóvenes de entre 12 y 17 años que viven con MGg. Los resultados muestran una reducción significativa en los niveles de IgG en adolescentes de aproximadamente el 70%, y un beneficio clínico consistente con los resultados del estudio Vivacity-MG3 en adultos", ha destacado Jonathan Strober, M.D., director de la Clínica de Patología Neuromuscular Pediátrica en el UCSF Benioff Children's Hospital parcialmente patrocinada por la Muscular Dystrophy Association d. "Estos resultados positivos son alentadores, ya que actualmente las opciones de tratamiento avanzado disponibles para esta población adolescente en Europa son limitadas", ha declarado.

Aproximadamente el 10% de los nuevos casos de miastenia gravis se diagnostican en adolescentes (de 12 a 17 años) y la gravedad de la MGg es mayor en pacientes pediátricos, con un 43% de ellos que ha experimentado más de cinco hospitalizaciones en su vida, un 46% que ha tenido al menos una estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y un 68% que ha tenido periodos de exacerbación de la enfermedad.3,4,5,6

El tratamiento con el fármaco en combinación con la terapia estándar alcanzó el objetivo de valoración principal del estudio, que fue la reducción de los niveles totales de inmunoglobulina G (IgG) en suero (-69%), así como con los dos objetivos de valoración secundarios de MG-ADL y QMG, que son indicadores de la actividad de la enfermedad.1,e Cuatro de cinco pacientes lograron una expresión mínima de síntomas (con una puntuación de MG-ADL de 0-1) al finalizar la fase de tratamiento1,f,g. El fármaco fue tolerado durante los seis meses de duración del estudio, con un perfil de tolerabilidad similar al observado en participantes adultos del estudio Vivacity-MG3.1 No se reportaron acontecimientos adversos graves ni interrupciones del tratamiento relacionadas con acontecimientos adversos.1

Estos resultados fase 2/3 en adolescentes que se han presentado por primera vez son consistentes con los hallazgos del estudio pivotal de nipocalimab en pacientes adultos con miastenia gravis generalizada (MGg).1,7 Este inhibidor del receptor neonatal de Fc (FcRN), en combinación con el tratamiento estándar de base, mostró un control sostenido de la enfermedad en un ensayo de registro, medido por la mejora en la puntuación de MG-ADL en comparación con placebo más tratamiento de base, durante un periodo de seis meses de dosificación continua (cada dos semanas) en adultos que viven con MGg. 7,8

"Los datos del estudio Vibrance-MG se añaden al perfil clínico en expansión del fármaco y destacan su potencial para el tratamiento de adolescentes que padecen MGg y que requieren nuevas opciones de tratamiento", ha añadido Sindhu Ramchandren, M.D., directora Médica Ejecutiva de Neurociencias en Johnson & Johnson Innovative Medicine. "Estamos comprometidos con el desarrollo de innovaciones para enfermedades neurológicas mediadas por autoanticuerpos, como la MGg, con el objetivo de ayudar a mejorar la vida de quienes conviven con estas enfermedades", ha señalado.

Recientemente, Johnson & Johnson ha anunciado la presentación de sendas solicitudes ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para la autorización de esta molécula para el tratamiento de MGg.

"En J&J estamos innovando con el propósito de seguir avanzando en el campo de las enfermedades mediadas por autoanticuerpos", ha mencionado Ludovic de Beaucoudrey, Ph.D., director Senior, responsable del Área Terapéutica de Inmunología en Johnson & Johnson Innovative Medicine. "Con estos prometedores resultados, estamos un paso más cerca de poder ofrecer esta opción de tratamiento innovadora a los jóvenes que padecen esta condición discapacitante".

Los pacientes con anticuerpos positivos para el receptor de acetilcolina (AChR) o para la tirosina quinasa específica del músculo (MuSK) son elegibles para participar en el estudio.1 MG-ADL (Miastenia Gravis - Actividades de la Vida Diaria) es una escala que proporciona una evaluación clínica rápida del recuerdo del paciente de los síntomas que afectan a las actividades de su vida diaria, con un rango total de puntuación de 0 a 24; donde una puntuación más alta indica una mayor gravedad de los síntomas.9 QMG (Miastenia Gravis Cuantitativa) es una evaluación compuesta por 13 ítems realizada por un clínico que cuantifica la gravedad de la enfermedad a través de la debilidad muscular. La puntuación total de QMG oscila entre 0 y 39, donde puntuaciones más altas reflejan una mayor gravedad de la enfermedad.10 El Dr. Jonathan Strober es consultor remunerado de Johnson & Johnson. No ha recibido compensación por actividades en medios de comunicación. El tratamiento con nipocalimab mostró un cambio porcentual medio desde el valor basal hasta la semana 24 en la IgG total sérica de un -68.98% (desviación estándar [DE] = 7.561).1 Los adolescentes que recibieron el fármaco junto con el tratamiento estándar actual presentaron una puntuación media basal de 4.29 (DE = 2.430) en la escala MG-ADL y una puntuación media basal de 12.50 (DE = 3.708) en la escala QMG.1 Los adolescentes que recibieron la molécula más el tratamiento estándar actual experimentaron un cambio medio en la semana 24 de -2.40 (DE = 0.187) en la escala MG-ADL y -3.80 (DE = 2.683) en la escala QMG.1





Acerca de la Miastenia Gravis Generalizada (MGg)

La miastenia gravis (MG) es una enfermedad mediada por autoanticuerpos en la que el sistema inmunológico produce erróneamente anticuerpos (por ejemplo, anti-receptor de acetilcolina [AChR], anti-tirosina quinasa específica del músculo [MuSK] o anti-proteína 4 relacionada con lipoproteínas de baja densidad [LRP4]) que atacan proteínas en la unión neuromuscular y pueden bloquear o interrumpir la señalización normal desde los nervios a los músculos, lo que impide o dificulta la contracción muscular.11,12,13 La enfermedad afecta a entre 56,000 y 123,000 personas en Europa y se estima que aproximadamente 700,000 personas en todo el mundo.11,14 Aproximadamente del 10 al 15 por ciento de los nuevos casos de MG son diagnosticados en adolescentes (de 12 a 17 años de edad).3,4,5 Entre los pacientes adolescentes con MG, afecta a las chicas con más frecuencia que a los chicos, con más del 65% de los casos pediátricos de MG en la UE diagnosticados en niñas.15,16,17,18

Las manifestaciones iniciales de la enfermedad suelen ser oculares, pero en el 85% o más de los casos, la enfermedad se generaliza (MGg), en forma de una debilidad fluctuante de los músculos esqueléticos, lo que lleva a síntomas como debilidad en las extremidades, párpados caídos, visión doble y dificultades para masticar, tragar, hablar y respirar.11,19,20,21,22 Las poblaciones vulnerables con MGg, como los pacientes pediátricos, tienen opciones terapéuticas más limitadas.23 Actualmente, los tratamientos estándar para adolescentes con MGg son extrapolados de ensayos en adultos.5

Acerca del Estudio Fase 2/3 Vibrance-MG

El estudio fase 2/3 Vibrance-MG es un ensayo abierto en curso destinado a evaluar el efecto de nipocalimab en pacientes pediátricos con miastenia gravis generalizada (MGg).24 Se han reclutado siete participantes de entre 12 y 17 años con diagnóstico de MGg, clasificados como Clase II a IV según la Fundación de Miastenia Gravis de América (MGFA) durante la evaluación inicial, y que han presentado una respuesta clínica insuficiente a la terapia estándar estable en curso1. Los participantes deben tener un resultado positivo en pruebas de sangre para anticuerpos anti-AChR o anti-MuSK.23

El estudio comprende un periodo de selección de hasta cuatro semanas, seguido de una Fase de Tratamiento Activo de 24 semanas, en la que los participantes reciben el fármaco por vía intravenosa cada dos semanas. Además, incluye una Fase de Extensión a Largo Plazo; se llevará a cabo una evaluación de seguimiento de seguridad ocho semanas después de la última dosis administrada.1,23

El objetivo principal del estudio es evaluar el efecto de nipocalimab sobre los niveles de IgG total en suero, así como su seguridad, tolerabilidad y farmacocinética en pacientes pediátricos con MGg a las 24 semanas de tratamiento23. Entre los objetivos secundarios se incluyen los cambios en las puntuaciones de la escala MG-ADL y la escala Cuantitativa en MG (QMG, por sus siglas en inglés) a las 24 semanas.1,23

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson creemos que la salud de las personas lo es todo. Nuestra capacidad para desarrollar innovación en salud nos permite ayudar a construir un mundo donde las enfermedades complejas sean prevenidas, tratadas y curadas, y donde los tratamientos sean más eficaces, menos invasivos y personalizados para cada paciente. Nuestra experiencia y excepcional posicionamiento en Innovative Medicine y MedTech nos permite innovar en un amplio abanico de soluciones en salud para ofrecer hoy los avances del mañana, y conseguir impactar profundamente en la salud de las personas. Janssen-Cilag S.A. es una compañía de Johnson & Johnson.

Referencias

Strober J et al. Safety and effectiveness of nipocalimab in adolescent participants in the open label Phase 2/3 Vibrance-MG clinical study. Presentation at American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) Annual Meeting. October 2024.

2 Johnson & Johnson. Johnson & Johnson showcases innovation and commitment to people living with gMG, presenting 25 abstracts at AANEM Annual Meeting and MGFA Scientific Session. Disponible en: https://innovativemedicine.jnj.com/newsroom/neuroscience/johnson-johnson-showcases-innovation-and-commitment-to-people-living-with-gmg-presenting-25-abstracts-at-aanem-annual-meeting-and-mgfa-scientific-session Último acceso: Octubre 2024.

3 Evoli A, Batocchi AP, Bartoccioni E, Lino MM, Minisci C, Tonali P. Juvenile myasthenia gravis with prepubertal onset. Neuromuscul Disord. 1998 Dec;8(8):561-7. doi: 10.1016/s0960-8966(98)00077-7.

4 Evoli A. Acquired myasthenia gravis in childhood. Curr Opin Neurol. 2010 Oct;23(5):536-40. doi: 10.1097/WCO.0b013e32833c32af.

5 Finnis MF, Jayawant S. Juvenile myasthenia gravis: a paediatric perspective. Autoimmune Dis. 2011;2011:404101. doi: 10.4061/2011/404101.

6 Barraud C, Desguerre I, Barnerias C, Gitiaux C, Boulay C, Chabrol B. Clinical features and evolution of juvenile myasthenia gravis in a French cohort. Muscle Nerve. 2018 Apr;57(4):603-609. doi: 10.1002/mus.25965.

7 Antozzi, C et al., Efficacy and Safety of Nipocalimab in patients with Generalized Myasthenia Gravis- Top Line Results from the Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Phase 3 Vivacity-MG3 study. 2024 European Academy of Neurology Congress. June 2024.

8 Johnson & Johnson EMEA. Nipocalimab pivotal Phase 3 trial demonstrates sustained disease control in FcRn class for a broad population of myasthenia gravis patients. Disponible en: https://www.janssen.com/sites/www_janssen_com_emea/files/jj_emea_ean_nipocalimab_press_release_final.pdf. Último acceso: Octubre 2024.

9 Wolfe GI Myasthenia gravis activities of daily living profile. Neurology. 1999;22;52(7):1487-9. doi: 10.1212/wnl.52.7.1487.

10 Barohn RJ, McIntire D, Herbelin L, et al. Reliability testing of the quantitative myasthenia gravis score. Ann N Y Acad Sci 1998;841:769–72.

11 Chen J, Tian D-C, Zhang C, et al. Incidence, mortality, and economic burden of myasthenia gravis in China: A nationwide population-based study. The Lancet Regional Health - Western Pacific. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-6065%2820%2930063-8

12 Bacci ED et al. Understanding side effects of therapy for myasthenia gravis and their impact on daily life. BMC Neurol. 2019;19(1):335.

3 Wiendl, H., et al., Guideline for the management of myasthenic syndromes. Therapeutic advances in neurological disorders, 16, 17562864231213240. https://doi.org/10.1177/17562864231213240. Último acceso: Octubre 2024.

4 Bubuioc A, et al. The epidemiology of myasthenia gravis. Journal of Medicine & Life (2021). Jan-Mar;14(1):7-16. doi: 10.25122/jml-2020-0145

5 Popperud TH,et al. Juvenile myasthenia gravis in Norway: Clinical characteristics, treatment, and long-term outcome in a nationwide population-based cohort. Eur J Paediatr Neurol. 2017 Sep;21(5):707-714. doi: 10.1016/j.ejpn.2017.04.003.

6 Parr JR, et al. How common is childhood myasthenia? The UK incidence and prevalence of autoimmune and congenital myasthenia. Arch Dis Child. 2014 Jun;99(6):539-42. doi: 10.1136/archdischild-2013-304788.

7 Truffault F, et al. Comparison of juvenile and adult myasthenia gravis in a French cohort with focus on thymic histology. Sci Rep. 2024 Jun 17;14(1):13955. doi: 10.1038/s41598-024-63162-0.

8 Popperud TH, et al. Juvenile myasthenia gravis in Norway: A nationwide epidemiological study. Eur J Paediatr Neurol. 2017 Mar;21(2):312-317. doi: 10.1016/j.ejpn.2016.09.001.

9 Bever, C.T., Jr, Aquino, A.V., Penn, A.S., Lovelace, R.E. and Rowland, L.P. (1983), Prognosis of ocular myasthenia. Ann Neurol., 14: 516-519. https://doi.org/10.1002/ana.410140504

20 Kupersmith MJ, Latkany R, Homel P. Development of generalized disease at 2 years in patients with ocular myasthenia gravis. Arch Neurol. 2003 Feb;60(2):243-8. doi: 10.1001/archneur.60.2.243. PMID: 12580710.

2 Myasthenia gravis fact sheet. Retrieved April 2024 from https://www.ninds.nih.gov/sites/default/files/migrate-documents/myasthenia_gravis_e_march_2020_508c.pdf.

22 Myasthenia Gravis: Treatment & Symptoms. (2021, April 7). Retrieved April 2024 from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17252-myasthenia-gravis-mg.

23 O'Connell K, Ramdas S, Palace J. Management of Juvenile Myasthenia Gravis. Front Neurol. 2020 Jul 24;11:743. doi: 10.3389/fneur.2020.00743. PMID: 32793107; PMCID: PMC7393473.

24 ClinicalTrials.gov. NCT05265273. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05265273. Last accessed: October 2024.