Azimut et SOQUEM obtiennent d’excellents taux de récupération et teneurs en lithium avec les tests métallurgiques d’échantillons de Galinée, Québec

LONGUEIL, Québec, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce d'excellents résultats préliminaires à partir des tests métallurgiques réalisés sur trois échantillons représentatifs de pegmatite à spodumène provenant de la Propriété Galinée (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada. Galinée est un projet en coentreprise entre Azimut et SOQUEM Inc., avec Azimut agissant en tant qu'opérateur.

Le programme de tests réalisé par SGS Canada Inc. comprenait une caractérisation chimique et minéralogique ainsi que des tests métallurgiques. L'objectif était d'obtenir des données de base pour la récupération par séparation en milieu dense (Dense Media Separation ou « DMS ») et par séparation magnétique.

FAITS SAILLANTS

Le programme de tests démontre une excellente récupération du lithium par DMS combiné à une séparation magnétique pour les trois composites (Comp 1 à 3). Les taux de récupération du lithium pour les trois échantillons sont de 68%, 79% et 86% respectivement, avec des concentrés de spodumène titrant 6,93% Li 2 O pour le Comp 1 et 7,10% Li 2 O pour les Comp 2 et 3.



Sommaire des travaux

SGS Canada Inc. a réalisé les tests à son laboratoire de Québec à partir de trois échantillons composites représentatifs de carottes de forage de pegmatite à spodumène. La composition en Li 2 O dans le matériel est de 1,16%, 2,07% et 4,52% pour les Comp 1, Comp 2 et Comp 3 respectivement.

Chaque composite a été broyé en plusieurs étapes à P 100 passant à 9,5 mm, mélangé et soumis à une analyse chimique et minéralogique. Le matériel restant de chaque composite a été tamisé à 850 µm et subdivisé pour les tests métallurgiques.

Caractérisation des échantillons

L'objectif principal du programme était de caractériser les échantillons composites, pour préciser en particulier les minéralisations en lithium. Cela incluait (voir Tableau 1 ci-dessous) :

Analyse chimique des échantillons;

Analyse minéralogique;

Identification des principales impuretés; et

Analyse minéralogique sur le Comp 2 à l'aide du Tescan Integrated Mineral Analyzer (TIMA-X).

Ces étapes sont cruciales pour le développement du procédé métallurgique, car elles influencent fortement les conditions d’opération et les approches à suivre.

Analyse chimique des échantillons : des échantillons représentatifs pulvérisés à 75 microns ont été soumis à une analyse ICP. Les trois échantillons (Comp 1, Comp 2 et Comp 3) contiennent : silice (69,2% à 80,8%), Al 2 O 3 (12,7% à 21,7%), Fe 2 O 3 (0,86% à 1,93%) et Li 2 O (1,16% à 4,52%).

Analyse minéralogique : quartz, spodumène, albite/plagioclase et elbaïte sont les principales phases minérales. L'analyse XRD montre que le Comp 3 présente la plus forte quantité de spodumène à 56,2%. Le contenu en hornblende est faible dans le Comp 1 (2,8%) et absent dans le Comp 2 et le Comp 3.

Analyses minéralogiques détaillées (TIMA-X) : réalisées sur le Comp 2, elles indiquent une excellente libération du spodumène qui atteint 97,8%. Les impuretés telles que le quartz et le feldspath ont également montré des niveaux élevés de libération, dépassant 95%.

Tableau 1 : Sommaire des analyses

Méthode/Éléments Comp 1 Comp 2 Comp 3 ICP-OES par fusion Na 2 O 2 Li 2 O % 1,16 2,07 4,52 XRF par fusion au borate SiO 2 %

Al 2 O 3 %

Fe 2 O 3 %

MgO %

CaO %

Na 2 O %

K 2 O %



72,1

16

1,93

0,55

0,9

5,21

0,25



80,8

12,7

0,86

0,03

0,11

2,62

0,16



69,2

21,7

0,78

0,03

0,17

2,64

0,18









Analyse minéralogique % Comp 1 Comp 2 Comp 3 Quartz 32,4 47,0 17,3 Spodumène 13,9 26,4 56,2 Albite/Plagioclase 42,9 22,9 22,7 Elbaïte 2,9 2,24 1,1 Hornblende 2,8 - - Libération du spodumène* - 97,8 - *Pur, libre, et libéré



Tests métallurgiques

Tests de densité apparente : des mesures moyennes de densité ont été effectuées sur cinq échantillons de carottes pour chaque composite. Les résultats ont montré des densités moyennes de 2,78, 2,79 et 2,82 g/cm³ pour les composites 1, 2 et 3, respectivement.

Séparation par liquides denses ( HLS ) et séparation magnétique : les tests de concentration par DMS couplés à une séparation magnétique du concentré DMS ont produit d'excellents résultats pour les trois échantillons composites.

Une seule étape de séparation magnétique réalisée à 10 000 Gauss a efficacement éliminé l'amphibole présente dans le concentré DMS des trois composites testés, en particulier pour le Comp 1.



Avec une dimension des particules à 9,50 mm, la HLS a produit pour tous les échantillons des concentrés de spodumène à haute teneur (>6,90% Li 2 O) dans la fraction 2,95, répondant à la qualité requise pour le traitement hydrométallurgique . Les récupérations de lithium étaient excellentes, avec 68%, 79% et 86% pour les Comp 1, Comp 2 et Comp 3, respectivement.



. Les récupérations de lithium étaient excellentes, avec 68%, 79% et 86% pour les Comp 1, Comp 2 et Comp 3, respectivement. Les concentrés se distinguent notamment par leurs très faibles niveaux d'impuretés, avec des teneurs en Fe 2 O 3 inférieures à 1,2 % et des teneurs en Cr 2 O 3 inférieures à 0,01 %.



O inférieures à 1,2 % et des teneurs en Cr O inférieures à 0,01 %. Pour le Comp 1, la séparation magnétique était nécessaire en raison de la présence de hornblende. Deux tests ont été réalisés en utilisant les fractions 2,70 et 2,95. Dans le test réalisé avec la fraction 2,70, le concentré de Li₂O atteint une teneur de 5,51%, avec une récupération en lithium de 82,1%. Pour la fraction 2,95, le concentré de Li₂O atteint une teneur de 6,93%, mais avec une récupération en lithium inférieure, soit 68%.



Pour le Comp 2 et le Comp 3, qui contiennent très peu d'amphibole, une simple séparation DMS à une densité de 2,70, même sans étape de séparation magnétique, a permis d'obtenir des concentrés de Li₂O avec des puretés de 5,99% et 6,76%, avec des récupérations de 89% et 91%, respectivement. Cela est exceptionnel et démontre l'excellente libération et pureté des phases porteuses de lithium de la zone minéralisée de Galinée.



Description des échantillons composites

Les trois échantillons composites de demi-carottes de forage envoyés à SGS pour les tests métallurgiques sont décrits comme suit :

Comp 1 : 22,1 m de pegmatite à spodumène (de 339,9 m à 362,0 m) provenant du trou GAL24-025, incluant un intervalle de 1,0 m d'amphibolite (de 347,0 m à 348,0 m). Poids: 37,76 kg.



: 22,1 m de pegmatite à spodumène (de 339,9 m à 362,0 m) provenant du trou GAL24-025, incluant un intervalle de 1,0 m d'amphibolite (de 347,0 m à 348,0 m). Poids: 37,76 kg. Comp 2 : 17,1 m de pegmatite à spodumène (de 171,6 m à 188,7 m) provenant du trou GAL24-018. Poids: 27,04 kg.

: 17,1 m de pegmatite à spodumène (de 171,6 m à 188,7 m) provenant du trou GAL24-018. Poids: 27,04 kg. Comp 3: 16,5 m de pegmatite à spodumène (de 109,5 m à 126,0 m) provenant du trou GAL24-020. Poids: 25,59 kg.



A propos de la Propriété Galinée

Galinée (649 claims, 335 km2) est un projet en coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM. Le projet de 36 km de long, est situé à environ 50 km au NNO de la mine de diamant Renard (Stornoway) et à 60 km au sud de la route régionale majeure Trans-Taïga. La région est largement perçue comme un district émergent pour le lithium.

Le programme de forage de l’hiver 2023 et du printemps 2024 a mis en évidence de larges intervalles minéralisés à haute teneur dans le secteur le plus au nord de la Propriété, avec notamment (voir communiqué du 19 juin 2024):

1,62% Li 2 O sur 158,0 m Forage GAL24-025 2,48% Li 2 O sur 72,7 m Forage GAL23-001 2,68% Li 2 O sur 54,6 m Forage GAL24-020 2,13% Li 2 O sur 44,1 m Forage GAL23-009 1,66% Li 2 O sur 40,4 m Forage GAL24-018 2,53% Li 2 O sur 25,0 m Forage GAL24-022 2,02% Li 2 O sur 32,2 m Forage GAL24-023 1,71% Li 2 O sur 37,0 m Forage GAL23-011



De plus, le programme de l’été 2024 a continué à souligner le fort potentiel d’exploration du projet. De vastes cibles pour le lithium avec une longueur cumulative d’environ 18 km ont été identifiées à partir de l’échantillonnage systématique du till et en prospection. Un des secteurs les plus attrayants, qui présente des teneurs jusqu'à 2,85% Li₂O dans des blocs erratiques, a été identifié sur près de 10 km de long dans la partie nord-ouest du projet (voir communiqué de presse du 10 octobre 2024).

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, a également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance également la découverte en lithium de Galinée avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,6 millions d’actions émises et en circulation.

*: “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Quebec, Canada”, prepared by: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. and Simon Boudreau, P.Eng. of InnovExplo Inc., dated January 4, 2024.

