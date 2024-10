Harfang annonce des découvertes aurifères à haute teneur à Ménarik Est, Québec

MONTRÉAL, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « Société ») (TSX.V : HAR) est heureuse d'annoncer de multiples découvertes aurifères à haute teneur sur sa propriété Ménarik Est (la « Propriété ») détenue intégralement et située dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Figure 1). Ces découvertes mettent en évidence un corridor lithostructural aurifère dans un secteur très largement sous-exploré, révélant ainsi le potentiel aurifère du projet auparavant reconnu principalement pour son potentiel en chrome.



Points saillants

Multiples découvertes aurifères à haute teneur et nouveau corridor lithostructural délimité: La Société a fait plusieurs découvertes aurifères à haute teneur dans des territoires sous-explorées, conduisant à l’identification d’une nouvelle continuité lithostructurale aurifère. Ces découvertes se trouvent dans des systèmes de veines de quartz-carbonate associés à des zones de cisaillement.

La Société a fait plusieurs découvertes aurifères à haute teneur dans des territoires sous-explorées, conduisant à l’identification d’une nouvelle continuité lithostructurale aurifère. Ces découvertes se trouvent dans des systèmes de veines de quartz-carbonate associés à des zones de cisaillement. Échantillons de roche choisis ayant retourné des résultats d'analyse jusqu'à 44.3 g/t Au: Seize (16) échantillons de roche choisis ont retourné des résultats d’analyse supérieurs à 2 g/t Au, avec les trois meilleurs échantillons affichant respectivement 44,3 g/t Au, 28,5 g/t Au et 22,5 g/t Au.

Seize (16) échantillons de roche choisis ont retourné des résultats d’analyse supérieurs à 2 g/t Au, avec les trois meilleurs échantillons affichant respectivement 44,3 g/t Au, 28,5 g/t Au et 22,5 g/t Au. Révéler le potentiel aurifère de l’essaim de dykes de gabbro : La découverte de dykes cisaillés aurifères met en évidence le potentiel d’une zone de 20 km² injectée de dykes de gabbro à Menarik Est, et suggère de poursuivre l’exploration dans tout ce secteur.

La découverte de dykes cisaillés aurifères met en évidence le potentiel d’une zone de 20 km² injectée de dykes de gabbro à Menarik Est, et suggère de poursuivre l’exploration dans tout ce secteur. Ne pas sous-estimer les roches ultramafiques! Des découvertes aurifères ainsi que cuivre, nickel et éléments du groupe du platine ont été faites dans la zone ultramafique du Complexe Igné de Ménarik, une zone auparavant principalement reconnue pour sa fertilité en chrome. Ces découvertes témoignent du potentiel polymétallique sur l’ensemble de la Propriété.

Des découvertes aurifères ainsi que cuivre, nickel et éléments du groupe du platine ont été faites dans la zone ultramafique du Complexe Igné de Ménarik, une zone auparavant principalement reconnue pour sa fertilité en chrome. Ces découvertes témoignent du potentiel polymétallique sur l’ensemble de la Propriété. Agrandissement de la propriété de Ménarik Est: La Société a désigné par carte 18 claims supplémentaires dans la partie est de la Propriété afin de sécuriser des terrains prospectifs avoisinants en lien avec les récentes découvertes.



« Cet été marque la première campagne d’exploration pour les géologues de Harfang sur le projet Ménarik Est », a déclaré Vincent Dubé-Bourgeois, président et chef de la direction intérimaire de Harfang Exploration Inc. « Entre le nouveau corridor aurifère et les autres découvertes d’or faites dans l’essaim de dykes de gabbro, ainsi que la présence d’or dans les ultramafiques, il est évident que Ménarik Est ne doit pas être sous-estimée. Nous avons beaucoup appris cet été sur la géologie complexe du projet, et il est clair qu’il nous reste encore beaucoup à découvrir. Je tiens à remercier et à féliciter toute l’équipe technique pour leurs multiples succès cet été à la Baie-James, autant à Ménarik Est qu’à Serpent-Radisson. Nous avons hâte tenir à jour nos investisseurs sur le programme de suivi de terrain en cours sur nos projets clés. »

Découverte d’un corridor lithostructural aurifère

La Société a délimité un corridor aurifère notable dans une zone précédemment sous-explorée de la Propriété (Figure 2). Cette continuité lithostructurale, orientée nord-sud, est le résultat de quatre découvertes aurifères réalisées lors du programme d'exploration de l'été 2024 (DV-58, AG-33, DV-60 et DV-62; voir Tableau 1). Le programme estival a été fortement orienté par l’analyse des images satellites de haute résolution nouvellement acquises sur la Propriété.

La découverte principale (DV-58) consiste en un contact cisaillé orienté nord-sud entre un gabbro et une tonalite (Figure 3 et 4). Cette zone de cisaillement, composée de schistes à chlorite, actinote et séricite, mesure environ 400 mètres de longueur par 2 mètres de largeur, et est injectée de veines de quartz-carbonate. Les veines de quartz-carbonate sont altérées en hématite, calcite, chlorite et contiennent jusqu’à 4 % de sulfures, et notamment de l’or visible, de l’arsénopyrite et de la chalcopyrite. Des échantillons de roche choisis provenant de DV-58 ont retourné des résultats d’analyse comprenant 44,30 g/t Au, 28,50 g/t Au, 20,60 g/t Au, 13,50 g/t Au, 11,30 g/t Au, 8,45 g/t Au et 7,23 g/t Au.

Environ 500 mètres au sud de DV-58, et le long du même corridor lithostructural, la découverte AG-33 présente une géologie et des styles de minéralisation similaires, avec des échantillons de roche choisis ayant retourné des résultats d’analyse comprenant 9,13 g/t Au et 3,97 g/t Au sur 200 mètres selon une orientation nord-sud.

Environ 500 et 1 500 mètres au nord de DV-58, deux échantillons de roche choisis ont retourné des résultats d’analyse de 1,60 g/t Au et 1,37 g/t Au, respectivement. Ces deux échantillons choisis, DV-60 et DV-62, proviennent tous deux de veines de quartz-carbonate situées dans une faille orientée nord-sud.

Les observations géologiques et les données géophysiques suggèrent que DV-58, AG-33, DV-60 et DV-62 font tous partie du même corridor lithostructural aurifère.

Autres découvertes aurifères significatives

En plus de la découverte du corridor lithostructural aurifère décrit plus haut, la Société a réalisé d’autres découvertes d’or à haute teneur sur la Propriété. Des échantillons de roche choisis provenant de six différents prospects ont retourné des résultats d’analyse incluant 22,50 g/t Au, 4,35 g/t Au, 2,32 g/t Au, 2,02 g/t Au, 2,00 g/t Au et 1,99 g/t Au. Les minéralisations sont contenues dans des veines de quartz-carbonate aurifères encaissées dans des dykes de gabbro cisaillés et altérés, au contact avec l’encaissant tonalitique. Les dykes mesurent généralement de 15 à 20 mètres de large, et pourraient être interprétées comme des phases intrusives tardives du Complexe Igné de Menarik (le « CIM ») daté à environ 2,7 Ga.

Ces résultats mettent davantage en évidence le potentiel aurifère de Ménarik Est et soutiennent l'hypothèse de la Société selon laquelle le CIM offre des opportunités d'exploration prometteuses. L'essaim de dykes de gabbro, probablement associé au CIM, a intrudé une zone d'environ 20 km², territoire dans lequel le contexte géologique semble similaire à celui de la découverte principale DV-58.

De plus, la Société a découvert une minéralisation aurifère dans la zone ultramafique du CIM. Bien que cette zone ait été auparavant principalement connue pour sa fertilité en chrome, des échantillons de roche choisis ont retourné des résultats d’analyse de 2,12 g/t Au et 2,11 % Cu à PEM-11. Cette minéralisation aurifère a été observée dans des veinules de chalcopyrite et de la pyrite disséminée dans une serpentinite cisaillée et altérée en quartz-carbonate, orientée est-ouest et large de 3 mètres, à proximité de la faille du lac Menarik.

Tableau 1. Résultats des échantillons de roche choisis pour les dix découvertes aurifères au projet Ménarik Est.

ÉCHANTILLON ID ESTANT NORDANT Au (g/t) DÉCOUVERTE 1344855 350376 5920440 44,3 DV-58 1344859 350308 5920626 28,5 DV-58 1344880 347808 5917830 22,5 RO-60 1345797 350212 5920359 20,6 DV-58 1345795 350365 5920276 13,5 DV-58 1344854 350354 5920463 11,3 DV-58 1345771 350314 5919757 9,13 AG-33 1344858 350331 5920479 8,45 DV-58 1345794 350386 5920325 7,23 DV-58 1346298 349119 5921025 4,35 RO-44 1346010 350360 5919564 3,97 AG-33 1344860 350312 5920619 2,91 DV-58 1345930 348264 5921258 2,32 DV-78 1346118 346676 5918138 2,12 PEM-11 1344936 348279 5918896 2,02 SM-20 1344887 348302 5917640 2,00 RO-64 1346297 349119 5921024 1,99 RO-44 1344865 350290 5921106 1,60 DV-60 1345782 349865 5922260 1,37 DV-62 1344885 348297 5917638 1,33 RO-64 * Les coordonnées sont présentées en NAD83 UTM Zone 18.



Ce style de minéralisation aurifère à Ménarik Est, de type listwaénite, suggère que la zone ultramafique du CIM présente un potentiel aurifère en plus du potentiel connu en chrome. La Société continue de développer le modèle géologique complexe de ce secteur hautement prospectif et sous-exploré.

Potentiel en cuivre, nickel et éléments du groupe du platine (EGP)

L'échantillonnage de roches dans la zone ultramafique du CIM a confirmé les indices historiques et a permis de découvrir de nouveaux sites de minéralisation à Cu-Ni-PGE. Les découvertes comprennent des résultats d’analyse en échantillons de roche choisis de 11,20 % Cu, 1,72 % Cu, 0,89 % Cu, 2,36 g/t Pd+Pt, 1,82 g/t Pd+Pt, 1,43 g/t Pd+Pt, 1,35 g/t Pd+Pt, 1,29 g/t Pd+Pt, 1,14 g/t Pd+Pt, 0,25 % Ni et 0,24 % Ni, associés à des niveaux de chromitite (minéralisation EGP de type magmatique) et à de la péridotite altérée (minéralisation Cu-Ni-EGP de type hydrothermale-magmatique).

La zone ultramafique du CIM mesure environ 3 km par 2 km et présente clairement un potentiel d’exploration pour la minéralisation Cu-Ni-EGP de type magmatique et hydrothermale-magmatique, en plus de la minéralisation aurifère de type listwaénite mentionnée ci-dessus.

Agrandissement de la Propriété

À la suite de ces découvertes, la Société a augmenté sa position de terrain à Ménarik Est afin de sécuriser des secteurs prospectifs environnants associés à l'important système de dykes de gabbro. Dix-huit (18) nouveaux claims ont été désignés par carte dans la partie est du bloc de claims existant, couvrant une superficie de 9,25 km², portant ainsi la superficie totale de la Propriété à environ 42 km².

Rappelons que la Propriété Ménarik Est est entourée de blocs de claims actuellement contrôlés par la Société, incluant Lac Ménarik au nord et à l’ouest, ainsi que Taiga au sud.

Prochaines étapes

La Société prépare un programme d'exploration de suivi pour l'automne 2024 qui inclura de la prospection, du rainurage et de la cartographie de détail. Tous les résultats du programme d'exploration estival de Ménarik Est ont été reçus.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de qualité

Chaque échantillon de roche collecté sur le terrain a été identifié et envoyé à ActLabs (Val-d’Or, Québec), un laboratoire commercial certifié, pour être analysé pour l’or et un ensemble d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés en utilisant la méthode RX1 et analysés par ICP-OES & ICP-MS (UT-6M) pour 49 éléments, et par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec fini par ICP-OES pour l’or, le platine et palladium, suivant une digestion par 4 acides. Les analyses en excès pour l'or (>30 g/t Au) ont été réanalysées par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec une finition gravimétrique. Une procédure stricte de contrôle de la qualité (QA/QC) a été mise en place, avec un matériel de référence certifié (CRM) et un échantillon blanc insérés dans la chaîne d'échantillons pour chaque lot de 50 échantillons.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

