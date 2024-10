Responsabilité sociétale de l'entreprise : Les ambitieuses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Boralex validées par l’initiative Science Based Targets (SBTi)

MONTRÉAL, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est fière d’annoncer qu’elle est l’une des rares entreprises du secteur des énergies renouvelables à avoir obtenu la validation de ses cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Cette reconnaissance confirme que l’engagement de Boralex à devenir net-zéro carbone d’ici 2050 dans l’ensemble de sa chaîne de valeur est basé sur la science et aligné sur une trajectoire pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, soit de limiter l’augmentation des températures mondiales à moins de 1,5oC.

« La validation de nos cibles par l’initiative SBTi s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre objectif stratégique de devenir la référence en responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) auprès de nos partenaires. L’annonce d’aujourd’hui consolide notre rôle de leader dans notre industrie, renforce notre engagement à produire de l’énergie renouvelable de la meilleure façon possible et résonne avec notre raison d’être organisationnelle, qui est tournée vers les générations futures », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Je suis extrêmement fière du travail monumental mené par de nombreux collaborateurs de Boralex dans les dernières années, qui nous permet aujourd’hui d’être parmi les premières entreprises de notre industrie à obtenir la validation de nos cibles par l’initiative SBTi. En plus de représenter des actions concrètes, ambitieuses et réalistes pour lutter contre les changements climatiques, cet engagement montre que nous anticipons les besoins du marché, incluant la mise en conformité avec les différents cadres réglementaires sur la divulgation RSE à venir », a déclaré Mihaela Stefanov, vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise.

Pour atteindre le net-zéro en 2050, la désignation la plus ambitieuse reconnue par le processus SBTi, Boralex s’est doté de cibles à court et long termes qui couvrent 100 % des émissions de l’ensemble de sa chaîne de valeur (portées 1, 2 et 3) :

À court terme : D’ici 2030, Boralex s’engage à réduire ses émissions absolues de portées 1 et 2 de 42 %, par rapport à l’année de référence 2022, et d’ici 2028, à ce que 90 % de ses fournisseurs de composants principaux aient des cibles de réduction basées sur la science.

À long terme : D’ici 2050, Boralex s’engage à réduire ses émissions absolues de portées 1 et 2 de 90 % et ses émissions de portée 3 par kWh produits et revendus de 97 %, par rapport à l’année de référence 2022.

Pour que chaque kWh généré et produit soit le plus sobre en carbone possible, Boralex mise entre autres sur l’électrification graduelle de son parc de véhicules, la consommation d’électricité de sources renouvelables dans ses parcs et ses bâtiments, ainsi que des partenariats avec des fournisseurs stratégiques à faibles émissions carbone.

La validation de nos cibles par l’initiative SBTi, une organisation mondiale renommée et soutenue par 130 spécialistes basés en Amérique du Nord et en Europe, est un élément central dans notre stratégie globale de RSE et de gestion des risques. En effet, il était essentiel pour Boralex d’aller au-delà d’un objectif de réduction des émissions de GES en se dotant d’un plan d’action pour atteindre cet objectif qui soit concret, réaliste et appuyé par une autorité reconnue. Pour plus de détails sur notre engagement et nos actions en RSE, consultez le site web de Boralex.

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6,8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

