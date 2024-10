Groupe Casino : Nominations

Le groupe Casino poursuit la refonte de sa stratégie et de son organisation Achats

Pauline Glaziou est nommée Directrice Marchandises Groupe

Paris, le 17 octobre 2024

Pauline GLAZIOU est nommée Directrice Marchandise Groupe et présidera la centrale d’achats du groupe Casino à compter du 1er novembre 2024. Elle rejoint le comité exécutif du groupe Casino, qui devient, à l’occasion de cette nomination, majoritairement féminin.

Pauline occupait précédemment les fonctions de Directrice alimentaire et beauté de Monoprix après avoir été Directrice des Achats Alimentaires Marques Nationales du groupe Casino. Son expertise achats et sa très bonne connaissance du groupe et des marques lui permettront d’être immédiatement opérationnelle avec l’appui d’équipes internes et externes qu’elle connait parfaitement.

Romain POBE lui succède chez Monoprix et devient Directeur de l’Offre et de l’E-Commerce Alimentaire & Beauté. Spécialiste des achats, du marketing et de la stratégie commerciale, Romain a effectué une grande partie de sa carrière au sein du groupe METRO tant en France qu’à l’international où il occupait, depuis 2020, le poste de Directeur Commercial et Achats en Italie.

Hervé DAUDIN quittera ses fonctions le 31 octobre, après 22 années au service du Groupe principalement dans les fonctions Achats, logistique et Supply. Il occupait le poste de Directeur Marchandise depuis 2009. Fort de son expérience et de sa connaissance du groupe Hervé a assuré avec professionnalisme et engagement cette phase de transfert entre l’ancienne équipe et la nouvelle. Le groupe l’en remercie très sincèrement.

***

La participation à la nouvelle alliance aux achats AURA et cette nouvelle organisation, déjà initiée par la nomination récente de Béatrice AVRIL au poste de Directrice des Achats alimentaires et non alimentaires groupe, s‘inscrivent dans la volonté du groupe d’améliorer sa performance achats pour offrir aux franchisés et aux consommateurs des prix plus compétitifs. Cette évolution permettra de mieux répondre aux besoins spécifiques des magasins et des clients, tout en renforçant notre position sur le marché.

Philippe PALAZZI, Directeur général du groupe Casino déclare : « Renforcer les synergies entre les fonctions achats de nos enseignes est essentiel pour maximiser l’efficacité et la compétitivité du Groupe. Notre nouvelle organisation, dirigée par Pauline GLAZIOU, incarne cette volonté stratégique. Elle permettra de mutualiser les ressources et de rationaliser les processus, tout en valorisant l’identité et la personnalité unique de chaque marque. Je tiens sincèrement à remercier chaleureusement Hervé Daudin pour son engagement de longue durée au sein du groupe Casino et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».

***

Pauline GLAZIOU

Diplômée d’un Master en distribution et agro-alimentaire (Marseille), Pauline GLAZIOU possède plus de 25 ans d’expérience dans la gestion commerciale et les achats. Elle a occupé des postes clés dans des entreprises telles que Monoprix, Intersnack, Heineken et Merck Consumer Health, avec la responsabilité de portefeuilles commerciaux importants et le pilotage d’équipes de grande envergure. Reconnue pour son expertise en stratégie d’offres, négociation commerciale et gestion des comptes d’exploitation, elle a également siégé dans plusieurs comités exécutifs.

Romain POBE

Titulaire d’un master en Administration des Affaires et d’un Master en Achats Internationaux, Romain a complété sa formation d’un MBA Executive au sein d’HEC Paris.

Spécialiste des achats, du marketing et de la stratégie commerciale, Romain a effectué une grande partie de sa carrière au sein de Metro tant en France qu’à l’international où il a occupé différentes fonctions : Acheteur, Category Manager, Responsable de la stratégie et du développement commercial, Directeur des Achats et de l’Intégration (M&A).

***

