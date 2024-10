Communiqué de presse : Ascencio et Allego collaborent pour accélérer l’installation de bornes de recharge rapide en Belgique

Ascencio et Allego collaborent pour accélérer l’installation de bornes de recharge rapide en Belgique

Ascencio, investisseur en immobilier commercial, et Allego, l’un des leaders des solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe, concluent un partenariat visant à équiper les parkings d’Ascencio de chargeurs pour véhicules électriques.

Au terme des analyses techniques d’usage et des démarches relatives à l’obtention des permis nécessaires, les deux sociétés partenaires renforceront le maillage des bornes sur le territoire belge en installant 212 points de charge sur un total de 45 sites dont Ascencio est propriétaire.

Ce projet ambitieux est un excellent exemple du déploiement de la stratégie ESG d’Ascencio à travers son portefeuille immobilier, qui, en plus des aspects écologiques et d’une attention particulière portée aux systèmes modernes de mobilité, prend aussi en considération l’importance de répondre aux besoins des communautés locales.

L’installation de ces points de charge répond en effet à une demande croissante pour des zones de recharge aux endroits stratégiques fréquentés par les consommateurs. Les super chargeurs, d’une puissance allant jusqu’à 400 kW, permettront aux clients des sites concernés d’effectuer un « plein électrique » en 15 à 30 minutes, le temps de leurs achats. Ce nouveau service renforcera encore davantage l’expérience client des zones commerciales concernées.

En outre, les emplacements stratégiques des actifs d’Ascencio permettront aux automobilistes de passage de trouver des zones de recharge facilement accessibles, le long de leur itinéraire, tout en leur faisant profiter de zones commerciales attractives.

Ce partenariat ne requiert pas d’investissement dans le chef d’Ascencio et sera créateur de valeur pour son portefeuille immobilier.

Bernard Sergeant, Head of Operations and ESG chez Ascencio : « Notre partenariat avec Allego est un bel exemple d’un projet win-win dans le cadre de la stratégie ESG d’Ascencio: il vise à progresser vers la neutralité carbone des déplacements terrestres tout en rendant plus attractifs nos sites commerciaux en proposant de la recharge super rapide à nos clients, aux riverains à proximité mais aussi aux automobilistes de passage ; tout cela sans coût pour nos retailers. Pour ce faire, Ascencio s’associe à un partenaire spécialisé (+ de 35.000 bornes actives) avec une grande expérience dans l’installation et l’exploitation de sites de recharge pour véhicules électriques. Aujourd’hui déjà très présent en Flandres (et dans 16 pays européens), ce partenariat permettra à Allego d’étendre sa couverture en Wallonie. »

« En effet, en tant que gestionnaire de points de recharge européen nous disposons du plus grand réseau public de recharge en Belgique (à la fois en bornes de recharge lente et ultra-rapide). Nous sommes parvenus à ce développement grâce à nos partenaires propriétaires fonciers tels qu’Ascencio, mais également des réseaux de pompes à essence ou encore des gestionnaires de réseaux routiers.

Les lieux de commerce en périphérie sont des lieux stratégiques aussi bien pour les conducteurs qui peuvent trouver des points de charge le long des grands axes routiers et effectuer leurs achats pendant le temps de charge, que pour les retailers qui profitent du passage accru des clients sur le site commercial concerné» commente Thomas Vandervecken, Business Developer Manager Belux chez Allego.

