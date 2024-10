EssilorLuxottica: Chiffre d’affaires T3/9M 2024 - Solide croissance du chiffre d'affaires à +4 %

Chiffre d’affaires T3/9M 2024

Solide croissance du chiffre d'affaires à +4 %

Hausse de 4,0 % du chiffre d’affaires à taux de change constants 1 au troisième trimestre, +4,9 % depuis le début de l'année

Croissance du chiffre d'affaires sur les deux segments dans toutes les régions au troisième trimestre

Croissance à un chiffre en Amérique du Nord, grâce au rebond des ventes au détail de lunettes de soleil à la fin du trimestre

Croissance de l'ordre de 5 % de la région EMEA, stimulée par les deux segments Professional Solution et Direct to Consumer

La Chine toujours positive, malgré des difficultés macroéconomiques, tirée par la croissance de 40 % des verres Stellest

Ray-Ban Meta et Transitions Gen S, piliers clés de croissance, récompensés au SILMO Paris 2024

EssilorLuxottica reconnu parmi les 50 entreprises du classement Fortune « Change the World »





Paris, France (17 octobre 2024 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2024 s'élève à 6 437 millions d’euros, en hausse de 4,0 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 (+2,3 % à taux de change courants).

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Au troisième trimestre, nous avons maintenu une dynamique solide, toutes les régions et toutes les activités contribuant à la croissance, portée par notre engagement soutenu dans l'innovation et l'excellence.

Nous avons consolidé notre position dans la med-tech, tout en préparant l’accélération de notre activité dans un futur proche, avec nos offres pour le contrôle de la myopie, le déploiement des lunettes intelligentes, le lancement de Nuance Audio, et l’entrée de Heidelberg Engineering et Supreme dans le portefeuille du Groupe.

Le partenariat à long terme entre EssilorLuxottica et Meta continue d'écrire l'histoire audacieuse de la catégorie disruptive des lunettes intelligentes.

L’arrivée dans le Groupe des 1 000 talentueux collègues des entreprises qui nous rejoignent renforce notre expertise. Nous sommes également fiers d'être une nouvelle fois reconnus parmi les 50 entreprises du classement Fortune « Change the World ».

Nous abordons le quatrième trimestre avec confiance et sommes en ligne pour atteindre nos objectifs long terme et continuer à mener une transformation majeure sur les années à venir. »

Pièce jointe