Europäische Kommission startet Kampagne zum EU-Fonds für die Förderung der Grundrechte

Europäische Kommission stärkt den Schutz der Grundrechte in Österreich durch das CERV-Programm

Die Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission startet heute eine Kommunikationskampagne in Österreich, um die Bekanntheit des Programms „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (CERV) zu erhöhen. Das CERV-Programm ist der größte EU-Fonds zur Förderung der Zivilgesellschaft und zum Schutz der Grundrechte und demokratischen Werte in der gesamten Europäischen Union. Das Programm unterstützt Nichtregierungsorganisationen (NGOs) dabei, Diskriminierung zu bekämpfen, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern und die Inklusion benachteiligter Gruppen zu fördern.

In Österreich sind die vom CERV-Programm verteidigten Werte weitgehend anerkannt. Laut dem Eurobarometer von 2023 glauben 89 % der Österreicherinnen und Österreicher, dass die Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Demokratie spielt. Seit Beginn des Programms wurden in Österreich 181 Projektvorschläge eingereicht, von denen 34 % erfolgreich waren. Österreich belegt damit einen Platz im Mittelfeld in der EU.

Die Kampagne wird auch die Erfolge von CERV-finanzierten Projekten hervorheben, darunter Initiativen zum Schutz von Frauen- und Kinderrechten, zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Diese Projekte zeigen, wie lokale Gemeinschaften in Österreich CERV-Mittel nutzen, um Grundrechte und demokratische Werte zu stärken.

Anbei die vollständige Version der Pressemitteilung.



Anhang