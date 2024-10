Euroopa Komisjon käivitab põhiõiguste edendamiseks ELi fondi kampaania

Euroopa Komisjon tugevdab põhiõiguste toetamist Eestis CERV programmi kaudu

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat käivitab täna Eestis teavituskampaania, et suurendada teadlikkust programmist "Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm" (CERV). CERV-programm, mis on Euroopa Liidu suurim fond kodanikuühiskonnale, toetab põhiõiguste ja demokraatia väärtuste edendamist Euroopa Liidus. Programm aitab kodanikuühendustel võidelda diskrimineerimise vastu, ennetada soolist vägivalda ja edendada haavatavate gruppide kaasamist.

CERV-programm on Eestis eriti oluline, sest 88% Eesti kodanikest peab kodanikuühiskonda oluliseks demokraatia edendamisel, nagu näitab 2023. aasta Eurobaromeetri uuring. Eestis on CERV-programmi raames esitatud 69 projektitaotlust, millest 32% on heaks kiidetud. Eesti on 100 000 elaniku kohta taotluste arvult 11. kohal ELi riikide seas.

Kampaania tõstab esile ka CERV-programmi toetatud projektide edu, sealhulgas algatused, mis toetavad laste ja naiste õigusi, kaitsevad ohvreid ja edendavad puuetega inimeste kaasamist. Eestis läbiviidud projektid näitavad, kuidas kohalikud kogukonnad saavad CERV-i rahastust kasutada põhiõiguste ja demokraatlike väärtuste edendamiseks.

