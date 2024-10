Euroopan komissio käynnistää kampanjan EU-rahastosta, jolla pyritään edistämään perusoikeuksia

Euroopan komissio vahvistaa perusoikeuksien tukemista Suomessa CERV-ohjelman kautta

Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto käynnistää tänään Suomessa tiedotuskampanjan lisätäkseen tietoisuutta ohjelmasta "Kansalaiset, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot" (CERV). CERV-ohjelma, joka on suurin EU

kansalaisyhteiskunnalle suunnattu rahasto, tukee perusoikeuksien ja demokratian arvojen edistämistä EU

. Ohjelma auttaa kansalaisjärjestöjä torjumaan syrjintää, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja edistää haavoittuvien ryhmien osallistumista.

CERV-ohjelma on erityisen tärkeä Suomessa, jossa 90 % kansalaisista katsoo kansalaisyhteiskunnan olevan tärkeä demokratian edistämisessä, kuten vuoden 2023 Eurobarometri osoittaa. Suomesta on tähän mennessä jätetty 46 hakemusta CERV-ohjelmaan, joista 37 % on hyväksytty. Suomi sijoittuu 23. sijalle EU-maiden joukossa hakemusten määrässä asukasta kohden.

Kampanja tuo esille myös CERV-ohjelman tukemien hankkeiden menestystarinoita, mukaan lukien hankkeet, jotka tukevat lasten ja naisten oikeuksia, suojelevat uhreja ja edistävät vammaisten ihmisten osallistumista. Suomessa toteutetut hankkeet osoittavat, kuinka paikallisyhteisöt voivat hyödyntää CERV-rahoitusta perusoikeuksien ja demokratian arvojen tukemisessa.

Liitteenä lehdistötiedotteen koko versio.



Liite