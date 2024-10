Ginebra, 18 de octubre de 2024 - WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey" o "Compañía") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), un líder global en ciberseguridad, identidad digital e innovaciones de Internet de las Cosas (IoT), anunció hoy que en colaboración con La Fundación OISTE.org, patrocinador oro de la Cátedra Vargas Llosa en su IV Jornada Anual “Un encuentro por la Cultura en Libertad”, reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Desde su creación en 1998, la Fundación OISTE.org ha centrado sus esfuerzos en garantizar que los derechos humanos sean respetados tanto en línea como fuera de Internet. A medida que las tecnologías digitales avanzan, también presentan desafíos en términos de privacidad, identidad digital y el uso indebido de herramientas de vigilancia, lo que genera preocupaciones sobre la protección de datos y la violencia en línea.

Este compromiso resuena con los valores promovidos por la Cátedra Vargas Llosa, que, desde su fundación en 2011, fomenta el estudio de la literatura contemporánea y apoya la libertad de expresión. Ambas instituciones comparten una misión común: defender los principios democráticos y promover una cultura de libertad y respeto, tanto en el ámbito literario como en el digital.

La OISTE Foundation está comprometida a encontrar soluciones factibles para la gestión de identidad digital como un ingrediente esencial de una sociedad del conocimiento. OISTE dirigió el taller titulado "Matching the speed of the running code: public awareness and digital identity management", orientado a crear concienciación entre los usuarios de Internet de los riesgos del entorno actual y las amenazas a los derechos de privacidad individuales.



La confianza entre los usuarios es el núcleo del modelo de confianza de OISTE, que lucha por la legitimidad que solo se logrará mediante un consenso documentado. Como parte de este cumplimiento con el modelo de confianza de la OISTE Foundation, la fundación pretende promover la seguridad de las comunicaciones electrónicas en todo el mundo, asegurando el cumplimiento con las regulaciones relacionadas con la protección de la información. La compañía es un defensor líder de la protección de los derechos de privacidad individuales online, mientras permite a las personas maximizar el uso de Internet.

