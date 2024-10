Coup d’envoi de l’UCI Women’s WorldTour 2024 - Tour of Chongming Island

SHANGHAI, 19 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Le coup d’envoi du très attendu UCI Women’s WorldTour 2024 - Tour of Chongming Island aura lieu le 15 octobre 2024. Dix-huit équipes du monde entier et 108 cyclistes professionnelles s’affronteront sur une distance totale de 349,3 km.

Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Au cours de ces trois journées de course cycliste, les concurrentes traverseront 17 communes du district de Chongming, en passant par des lieux emblématiques et des sites pittoresques tels que le pont du fleuve Yangtze, le parc national de l’île de Changxing, le Lotus Expo Park, le parc du lac Mingzhu et la base d’entraînement sportif de Shanghai.

Les coureuses traverseront les réalisations technologiques de l’île écologique de Chongming, où elles pourront apprécier la beauté de la campagne, les bienfaits de l’écologie et le charme de la culture de Chongming, et ressentir toute la chaleur et l’hospitalité des habitants de Shanghai.

L’UCI Women’s WorldTour 2024 compte 27 étapes dans le monde, dont 13 événements de plusieurs jours en France, en Espagne, en Italie, aux Émirats arabes unis et en Australie.

Le Tour of Chongming Island reste la seule compétition de plusieurs jours réservée aux femmes en Chine.

« En Chine, le Tour of Chongming Island est un événement international de classe A. Il est du même niveau 2.WWT que les célèbres courses cyclistes du Tour de France, du Giro d’Italie et de La Vuelta », a déclaré Feng Baozhong, vice-président de l’Association cycliste chinoise.

Dans cette compétition de trois jours, la première étape est l’étape de Chongxi, couvrant une distance totale de 108,9 km ; la deuxième étape est celle de Chongdong, avec une distance totale de 129 km ; et la troisième étape est celle de Chongzhong avec la City Circle Race, qui couvre une distance totale de 111,4 km, a indiqué Feng.

« Parmi les cyclistes, on dénombre six championnes nationales, 16 championnes d’étape et 12 championnes d’épreuves. L’équipe Roland, championne du classement général par équipes 2023, et l’équipe UAD, représentée par la championne du classement général individuel 2023, continueront de concourir cette fois-ci », a souligné Feng au Shanghai Daily.

Luo Wenhua, directeur adjoint du Bureau des sports de Shanghai, a présenté les préparatifs et les caractéristiques de l’événement de cette année.

« Cette année, la course met une fois encore en valeur l’environnement naturel et les avantages écologiques de Chongming. En traversant le pont du fleuve Yangtze, le parc à thème cyclable de la ville de Chenjia, la base d’entraînement sportif de Shanghai, le parc des zones humides de Dongtan et la zone panoramique du lac Mingzhu de Xisha, l’événement met en valeur les nouvelles réalisations de l’île écologique de classe mondiale de Chongming », a-t-il affirmé.

L’événement de cette année sera marqué par quatre événements majeurs, a ajouté M. Luo.

Tout d’abord, l’événement coïncide avec la fin des vacances de la fête nationale, et la popularité du « sport associé au tourisme » pendant la semaine de vacances continuera d’être promue.

Deuxièmement, dans le but de promouvoir le développement du cyclisme, des compétitions d’élite de la catégorie amateur seront organisées avant l’événement principal en suivant les normes des compétitions professionnelles.

De plus, une communication multicanal interactive et intégrée sera adoptée afin de renforcer la couverture médiatique et d’insuffler une atmosphère dynamique à l’événement.

Enfin, en intégrant la culture, le sport, les affaires et les voyages comme modèle d’organisation de la compétition, l’événement offrira un éventail riche et diversifié d’activités de soutien, offrant ainsi une expérience inoubliable à tous les participants.

Selon le directeur du district de Chongming, Li Jun, le Tour of Chongming Island -- UCI Women’s WorldTour 2024 est l’une des mesures concrètes visant à mettre en œuvre et à réaliser le « Plan de développement de l’île écologique de classe mondiale de Chongming (2021-2035) » et le « Règlement de Shanghai relatif au développement des sports ».

Ces dernières années, Chongming s’est engagée à promouvoir l’écologie verte, la production durable et les modes de vie respectueux de l’environnement en créant une carte de visite nationale de civilisation écologique. Elle a établi une référence en matière de développement vert dans la région du fleuve Yangtze et a propulsé la croissance de son industrie sportive grâce à l’économie de l’événementiel et à la stimulation de la consommation sportive.

Li a déclaré que Chongming dispose d’un terrain plat, d’une écologie de qualité supérieure et d’un climat favorable, ce qui en fait un endroit idéal pour le cyclisme.

Dans un souci constant d’amélioration de ses infrastructures cyclables, Chongming développe actuellement une voie verte de haut niveau consacrée au cyclisme de loisir et dotée d’un tracé décrit comme « un anneau, cinq cercles, 15 longitudes et plusieurs spots », ainsi qu’une « ville cyclable » dans la ville de Chenjia. Ces initiatives ont pour but d’offrir au public des espaces extérieurs qui associent harmonieusement le cyclisme au tourisme, aux excursions, aux loisirs et aux divertissements.

Chaque année, des événements cyclistes publics sont organisés, tels que la course d’élite des îles du delta du fleuve Yangtze, le tour cycliste des îles et le festival du cyclisme de Dongtan, créant ainsi une image de marque distinctive et très influente des activités sportives cyclistes.

Le programme intitulé « Tout le monde peut faire du vélo » est mis en œuvre dans toutes les écoles primaires de Chongming dans le but d’inculquer aux élèves les principes d’un mode de vie à faible émission de carbone et des déplacements écologiques, et de développer les talents en matière de cyclisme.

Source : Comité d’organisation de l’UCI Women’s WorldTour 2024 - Tour of Chongming Island