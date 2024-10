La Shanghai International City and Architecture Expo 2024 ouvre ses portes le 31 octobre

SHANGHAI, 19 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Shanghai International City and Architecture Expo 2024 se tiendra du 31 octobre au 2 novembre au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

L’exposition, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des villes (World Cities Day), est organisée par le Programme des Nations unies pour les établissements humains et la Commission municipale du logement et du développement urbain et rural de Shanghai. Le Green Building Council de Shanghai organise l’événement, tandis que le centre de coordination de Shanghai pour la Journée mondiale des villes est coorganisateur.

Cette année, le thème de l’exposition tourne autour du développement vert axé sur l’innovation et du développement urbain axé sur l’autonomisation des personnes grâce à de nouvelles forces productives de qualité. L’exposition présentera les réalisations dans le domaine de la construction et du développement urbains à Shanghai et les différents moyens utilisés.

Elle mettra en lumière l’application de la transformation verte et à faible émission carbone, l’amélioration de l’efficacité de la construction et de l’exploitation intelligentes, ainsi que le renouvellement et la modernisation des infrastructures urbaines. Le but est de démontrer de manière exhaustive l’efficacité de la gestion innovante de la construction à Shanghai.

L’événement inclut deux zones d’exposition principales, à savoir l’exposition sur les réalisations en matière de construction urbaine centrée sur la personne et les meilleures pratiques de 16 districts de Shanghai.

Dans le même temps, cinq grands espaces d’exposition thématiques sont proposés, notamment le développement urbain durable et l’architecture verte, la transformation numérique et l’innovation technologique architecturale, la rénovation urbaine et les projets répondant aux besoins des personnes, la sûreté urbaine et la sécurité opérationnelle, ainsi qu’une exposition sur l’espace urbain et l’environnement paysager.

En plus des expositions se tiendront des événements simultanés, tels que la cérémonie d’ouverture, le forum principal, une série de forums et des réunions de jumelage d’affaires et de commerce.

Plus précisément, l’événement propose cette année un espace d'exposition sur la transformation numérique pour le secteur du logement et du développement urbain-rural, qui présentera de manière exhaustive les réalisations de la transformation numérique dans le secteur du logement et du développement urbain-rural à Shanghai.

Source : centre de coordination de Shanghai pour la Journée mondiale des villes