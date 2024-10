LHV Pank viis lõpule TBB panga krediidiportfelli osa omandamise

AS LHV Pank ja AS TBB pank viisid lõpule tehingu, millega LHV Groupi tütarettevõte soetas osa TBB panga laenuportfellist.

Tänaseks on soetatud laenuportfelli üleviimine lõpetatud, ülevõetud portfelli maht oli 19,2 miljonit eurot, millele võib kolme kuu jooksul lisanduda veel kuni 4,3 miljonit eurot. Tehing puudutas kokku 72 klienti ja lõplikuks allahindluseks kujunes ligikaudu 4 miljonit eurot.

Lõpuleviidud tehing ei mõjuta oluliselt LHV Panga kapitaliseeritust ega likviidsust. Tehingut ei saa käsitleda tehinguna seotud isikute vahel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 441 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





