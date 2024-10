Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Selskabet har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2024 kl. 10:00 på selskabets adresse Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

Bestyrelsens forslag om ændring af formål Bestyrelsens forslag om ændring af navn Bestyrelsens forslag om skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og direktion Bestyrelsens forslag om valg af ny revisor BDO Eventuelt

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter pkt. 4.8 udpeget Jakob Have som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel på mindst 3 uger og højest 5 uger, jf. vedtægternes pkt. 4.5, idet indkaldelsen var offentliggjort den 23. september 2024 med fuldstændige forslag via Nasdaq Copenhagen A/S og på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 4.6, idet disse var offentliggjort den 23. september 2024.

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne DKK 6.256.800. I henhold til vedtægternes punkt 2.1, giver hvert aktiekapitalbeløb på kr. 150 én stemme.

DKK 3.240.000 aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 51,78 % af de samlede stemmer. Af de repræsenterede aktionærer var 99,55 % fremmødt, og 0,45 % via brevstemmer og fuldmagter.

Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.





Ad. 1 Bestyrelsens forslag om ændring af formål

Der var stillet forslag om at udvide selskabets formålsbestemmelse til:

”Selskabets formål er indgåelse af aktive strategiske partnerskaber samt aktiviteter inden for finansiering af eller investering i aktiver af enhver art, værdipapirer og selskaber, herunder direkte eller indirekte investering i kapitalandele i såvel noterede som unoterede selskaber.”

Forslaget blev godkendt.

Ad. 2 Bestyrelsens forslag om ændring af navn

Der var stillet forslag om at ændre selskabets navn til Strategic Partners A/S.

Forslaget blev godkendt.

Selskabets ticker på Nasdaq Copenhagen bliver samtidig ændret til ”STRAP”.

Ad. 3 Bestyrelsens forslag om skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer og direktion

Der var stillet forslag om at generalforsamlingen vedtog en skadesløsholdelsesordning dækkende selskabets bestyrelsesmedlemmer og direktion.

Forslaget blev godkendt.

Ad. 4 Bestyrelsens forslag om valg af ny revisor

Der var stillet forslag om at BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som ny revisor i stedet for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Forslaget blev godkendt.





Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer direktør Jakob Bendtsen med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Herlev, den 21. oktober 2024

_______________________________________________________________

Jakob Have

Dirigent

