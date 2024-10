LHV Banki juhtkonna liige Andres Kitter lahkub ametist

LHV Groupi Ühendkuningriigis tegutseva tütarettevõtte LHV Bank Limitedi tehnoloogiajuht ja juhtkonna liige Andres Kitter lahkub käesoleva aasta lõpus ametist.

Andres Kitter liitus LHV-ga 2013. aastal LHV Panga juhatuse liikme ja jaepanganduse juhina. Sellest ajast alates on tema juhtimisel arendatud välja jaepanga pakkumine Eestis, käivitatud rahvusvaheliste finantsvahendajate äriliin ja LHV Ühendkuningiriigi äri. LHV Banki tehnoloogiajuhi rollis on Andres Kitter ehitanud üles ühe moodsaima platvormiga panga ja mehitanud tugeva meeskonna.

„Andrese initsiatiivil ja eestvedamisel välja kasvanud finantsvahendajate kasumlik ärisuund on aidanud avardada ka LHV mõtte- ja tegutsemisruumi. Seda võib pidada ka teerajajaks hilisemale LHV Banki loomisele. Seejuures on Andres sisuliselt juures olnud kogu finantsvahendajate valdkonna, sh kliendisuhete, tehnoloogia ja riskijuhtimise, arendamisel,“ ütles LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

"Pärast 11-aastast teekonda LHV-s olen otsustanud teha professionaalses karjääris muutuse. Olen aidanud LHV-s üles ehitada mitmeid erinevaid valdkondi ning koondanud enda ümber väga pädeva ja inspireeriva tiimi. Täna tunnen, et on õige hetk liikuda ettevõttest väljapoole ja suunata oma tähelepanu varajasemas arengufaasis olevate ettevõtete poole,” kommenteeris Andres Kitter.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 441 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 118 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





