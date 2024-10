Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 14 octobre 2024 au 18 octobre 2024

Paris-La Défense, le 21 octobre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 14 octobre 2024 au 18 octobre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-14 FR0000074148 3790 48,522942 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-15 FR0000074148 3199 49,020225 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-16 FR0000074148 3416 49,323361 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-17 FR0000074148 3367 49,519424 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-10-18 FR0000074148 3299 48,944468 XPAR TOTAL 17071 49,054300



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 90 XPAR OD_8DH6JMg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 41 XPAR OD_8DH6JMp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 100 XPAR OD_8DH6JMq-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 12 XPAR OD_8DH6JMr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 2 XPAR OD_8DH6JMs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 41 XPAR OD_8DH6JMs-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:11:53Z FR0000074148 48,700000 EUR 94 XPAR OD_8DH6JMt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:12:20Z FR0000074148 48,650000 EUR 183 XPAR OD_8DH6QNX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:27:30Z FR0000074148 48,800000 EUR 20 XPAR OD_8DHAEyu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:28:51Z FR0000074148 48,750000 EUR 200 XPAR OD_8DHAaCI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:39:34Z FR0000074148 48,750000 EUR 50 XPAR OD_8DHDHKT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:39:34Z FR0000074148 48,750000 EUR 10 XPAR OD_8DHDHKT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:39:34Z FR0000074148 48,750000 EUR 5 XPAR OD_8DHDHKU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:39:34Z FR0000074148 48,750000 EUR 121 XPAR OD_8DHDHKU-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:52:13Z FR0000074148 48,650000 EUR 30 XPAR OD_8DHGSmW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:52:13Z FR0000074148 48,750000 EUR 50 XPAR OD_8DHGSmJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:52:13Z FR0000074148 48,750000 EUR 20 XPAR OD_8DHGSmJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T07:52:13Z FR0000074148 48,750000 EUR 29 XPAR OD_8DHGSmK-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T08:01:55Z FR0000074148 48,650000 EUR 149 XPAR OD_8DHIuBn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T08:35:58Z FR0000074148 48,400000 EUR 277 XPAR OD_8DHRTfi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T08:58:23Z FR0000074148 48,400000 EUR 50 XPAR OD_8DHX7Yj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T08:58:23Z FR0000074148 48,400000 EUR 24 XPAR OD_8DHX7Yk-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T08:58:23Z FR0000074148 48,400000 EUR 23 XPAR OD_8DHX7Yk-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T09:30:28Z FR0000074148 48,450000 EUR 150 XPAR OD_8DHfCKv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:43:54Z FR0000074148 48,400000 EUR 134 XPAR OD_8DICn4i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:43:54Z FR0000074148 48,400000 EUR 202 XPAR OD_8DICn4j-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:43:54Z FR0000074148 48,400000 EUR 100 XPAR OD_8DICn4j-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:43:54Z FR0000074148 48,400000 EUR 87 XPAR OD_8DICn4k-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:44:08Z FR0000074148 48,250000 EUR 43 XPAR OD_8DICqtc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T11:44:08Z FR0000074148 48,250000 EUR 83 XPAR OD_8DICqtd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:28:26Z FR0000074148 48,300000 EUR 103 XPAR OD_8DId6mr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:28:26Z FR0000074148 48,300000 EUR 100 XPAR OD_8DId6mr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:28:26Z FR0000074148 48,300000 EUR 114 XPAR OD_8DId6ms-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:32:26Z FR0000074148 48,300000 EUR 51 XPAR OD_8DIe78o-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:32:26Z FR0000074148 48,300000 EUR 8 XPAR OD_8DIe78p-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T13:48:31Z FR0000074148 48,400000 EUR 20 XPAR OD_8DIiABE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 35 XPAR OD_8DIrFOD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 19 XPAR OD_8DIrFOD-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 250 XPAR OD_8DIrFOD-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 55 XPAR OD_8DIrFOE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 109 XPAR OD_8DIrFOE-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:24:36Z FR0000074148 48,500000 EUR 29 XPAR OD_8DIrFOF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:39:41Z FR0000074148 48,500000 EUR 50 XPAR OD_8DIv2p2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T14:39:41Z FR0000074148 48,500000 EUR 74 XPAR OD_8DIv2p3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 72 XPAR OD_8DJ93Cz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 10 XPAR OD_8DJ93Cz-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 59 XPAR OD_8DJ93Cz-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 90 XPAR OD_8DJ93D0-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 32 XPAR OD_8DJ93D3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 50 XPAR OD_8DJ93D3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-14T15:35:19Z FR0000074148 48,600000 EUR 40 XPAR OD_8DJ93D4-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 100 XPAR OD_8DN6dSb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 54 XPAR OD_8DN6dSb-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 46 XPAR OD_8DN6dSd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 50 XPAR OD_8DN6dSd-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 129 XPAR OD_8DN6dSe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 150 XPAR OD_8DN6dSe-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 61 XPAR OD_8DN6dSg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 10 XPAR OD_8DN6dSh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 65 XPAR OD_8DN6dSi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T07:50:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 164 XPAR OD_8DN6dSi-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T08:04:54Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DNABLj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T08:04:54Z FR0000074148 49,050000 EUR 96 XPAR OD_8DNABMb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T08:04:54Z FR0000074148 49,050000 EUR 11 XPAR OD_8DNABMs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T09:31:06Z FR0000074148 48,950000 EUR 48 XPAR OD_8DNVsor-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:01:22Z FR0000074148 49,050000 EUR 30 XPAR OD_8DO7iHo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:01:22Z FR0000074148 49,050000 EUR 117 XPAR OD_8DO7iHp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:01:22Z FR0000074148 49,050000 EUR 155 XPAR OD_8DO7iHp-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:01:22Z FR0000074148 49,050000 EUR 81 XPAR OD_8DO7iHq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:01:22Z FR0000074148 49,050000 EUR 32 XPAR OD_8DO7iHr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 20 XPAR OD_8DOFMOD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOE-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 20 XPAR OD_8DOFMOE-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOH-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOI-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOI-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 40 XPAR OD_8DOFMOJ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 50 XPAR OD_8DOFMOJ-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:31:44Z FR0000074148 49,050000 EUR 197 XPAR OD_8DOFMOK-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:32:15Z FR0000074148 48,950000 EUR 37 XPAR OD_8DOFUWX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:34:01Z FR0000074148 48,950000 EUR 4 XPAR OD_8DOFvvy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:35:46Z FR0000074148 48,950000 EUR 50 XPAR OD_8DOGNE6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:35:46Z FR0000074148 48,950000 EUR 70 XPAR OD_8DOGNE7-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T12:52:48Z FR0000074148 48,900000 EUR 1 XPAR OD_8DOKfD4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:25:36Z FR0000074148 49,100000 EUR 50 XPAR OD_8DOSv3q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:25:36Z FR0000074148 49,100000 EUR 50 XPAR OD_8DOSv3q-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:25:36Z FR0000074148 49,100000 EUR 84 XPAR OD_8DOSv3r-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:25:36Z FR0000074148 49,100000 EUR 17 XPAR OD_8DOSv3r-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:41:43Z FR0000074148 49,100000 EUR 45 XPAR OD_8DOWych-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:41:43Z FR0000074148 49,100000 EUR 26 XPAR OD_8DOWych-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:41:43Z FR0000074148 49,100000 EUR 81 XPAR OD_8DOWyci-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:41:43Z FR0000074148 49,100000 EUR 4 XPAR OD_8DOWyci-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:55:52Z FR0000074148 49,100000 EUR 50 XPAR OD_8DOaXUa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:55:52Z FR0000074148 49,100000 EUR 8 XPAR OD_8DOaXUa-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T13:55:52Z FR0000074148 49,100000 EUR 61 XPAR OD_8DOaXUb-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T14:21:08Z FR0000074148 49,150000 EUR 96 XPAR OD_8DOgtro-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T14:29:11Z FR0000074148 49,200000 EUR 10 XPAR OD_8DOivWA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T14:29:11Z FR0000074148 49,200000 EUR 30 XPAR OD_8DOivWB-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T14:29:11Z FR0000074148 49,200000 EUR 33 XPAR OD_8DOivWC-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T14:29:47Z FR0000074148 49,100000 EUR 166 XPAR OD_8DOj4tD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T15:03:35Z FR0000074148 49,000000 EUR 17 XPAR OD_8DOradN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-15T15:03:35Z FR0000074148 49,000000 EUR 33 XPAR OD_8DOradN-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T07:01:03Z FR0000074148 49,150000 EUR 50 XPAR OD_8DSkdJS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T07:01:03Z FR0000074148 49,150000 EUR 118 XPAR OD_8DSkdJS-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T07:07:36Z FR0000074148 49,100000 EUR 100 XPAR OD_8DSmHju-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T07:09:40Z FR0000074148 49,100000 EUR 7 XPAR OD_8DSmnwc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T07:42:31Z FR0000074148 49,250000 EUR 93 XPAR OD_8DSv4f4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 15 XPAR OD_8DT1W5B-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 43 XPAR OD_8DT1W5C-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 250 XPAR OD_8DT1W5C-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 43 XPAR OD_8DT1W5D-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 100 XPAR OD_8DT1W5D-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 2 XPAR OD_8DT1W5E-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 77 XPAR OD_8DT1W5F-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 23 XPAR OD_8DT1W5F-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 2 XPAR OD_8DT1W5F-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 90 XPAR OD_8DT1W5G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 17 XPAR OD_8DT1W5G-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:08:06Z FR0000074148 49,300000 EUR 40 XPAR OD_8DT1W5H-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:41:43Z FR0000074148 49,350000 EUR 170 XPAR OD_8DT9ylj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:41:43Z FR0000074148 49,350000 EUR 130 XPAR OD_8DT9ylj-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T08:57:38Z FR0000074148 49,150000 EUR 103 XPAR OD_8DTDzBW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T09:29:44Z FR0000074148 49,000000 EUR 157 XPAR OD_8DTM4Dz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T10:58:52Z FR0000074148 49,350000 EUR 86 XPAR OD_8DTiVPE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T10:58:52Z FR0000074148 49,350000 EUR 49 XPAR OD_8DTiVPf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T11:49:38Z FR0000074148 49,400000 EUR 7 XPAR OD_8DTvHxX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T11:49:38Z FR0000074148 49,400000 EUR 71 XPAR OD_8DTvHxY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T11:49:39Z FR0000074148 49,400000 EUR 1 XPAR OD_8DTvIDc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T11:49:40Z FR0000074148 49,400000 EUR 1 XPAR OD_8DTvITi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:41:45Z FR0000074148 49,400000 EUR 50 XPAR OD_8DU8PR7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:41:45Z FR0000074148 49,400000 EUR 133 XPAR OD_8DU8PR8-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:45:47Z FR0000074148 49,500000 EUR 50 XPAR OD_8DU9QOM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:45:47Z FR0000074148 49,500000 EUR 85 XPAR OD_8DU9QON-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:53:23Z FR0000074148 49,600000 EUR 191 XPAR OD_8DUBKqd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T12:53:23Z FR0000074148 49,600000 EUR 24 XPAR OD_8DUBKqe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:10:28Z FR0000074148 49,400000 EUR 40 XPAR OD_8DUFdQF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:10:28Z FR0000074148 49,400000 EUR 33 XPAR OD_8DUFdQK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:10:28Z FR0000074148 49,400000 EUR 12 XPAR OD_8DUFdQL-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:10:28Z FR0000074148 49,400000 EUR 26 XPAR OD_8DUFdQM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:33:24Z FR0000074148 49,300000 EUR 50 XPAR OD_8DULPd0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:33:24Z FR0000074148 49,300000 EUR 60 XPAR OD_8DULPd1-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T13:33:24Z FR0000074148 49,300000 EUR 12 XPAR OD_8DULPd1-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T14:49:21Z FR0000074148 49,350000 EUR 134 XPAR OD_8DUeX4E-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T14:49:21Z FR0000074148 49,350000 EUR 353 XPAR OD_8DUeX4E-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T14:54:08Z FR0000074148 49,300000 EUR 36 XPAR OD_8DUfjZG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T14:54:08Z FR0000074148 49,300000 EUR 48 XPAR OD_8DUfjZL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T14:54:08Z FR0000074148 49,300000 EUR 48 XPAR OD_8DUfjZM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T15:23:06Z FR0000074148 49,400000 EUR 26 XPAR OD_8DUn1o0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T15:23:06Z FR0000074148 49,400000 EUR 35 XPAR OD_8DUn1o1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T15:27:39Z FR0000074148 49,400000 EUR 101 XPAR OD_8DUoAgH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-16T15:27:39Z FR0000074148 49,400000 EUR 24 XPAR OD_8DUoAns-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:05:14Z FR0000074148 49,850000 EUR 50 XPAR OD_8DYcDBb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:05:14Z FR0000074148 49,850000 EUR 30 XPAR OD_8DYcDBc-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:09:16Z FR0000074148 49,850000 EUR 177 XPAR OD_8DYdE95-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:17:20Z FR0000074148 49,850000 EUR 50 XPAR OD_8DYfG3G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:17:20Z FR0000074148 49,850000 EUR 29 XPAR OD_8DYfG3G-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:17:20Z FR0000074148 49,850000 EUR 83 XPAR OD_8DYfG3G-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:19:13Z FR0000074148 49,650000 EUR 70 XPAR OD_8DYfjZ2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:19:13Z FR0000074148 49,650000 EUR 113 XPAR OD_8DYfjZ3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:39:15Z FR0000074148 49,800000 EUR 39 XPAR OD_8DYkm91-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:39:15Z FR0000074148 49,800000 EUR 23 XPAR OD_8DYkm91-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:47:18Z FR0000074148 49,800000 EUR 20 XPAR OD_8DYmnnc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:55:21Z FR0000074148 49,800000 EUR 72 XPAR OD_8DYopRa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T07:55:21Z FR0000074148 49,800000 EUR 213 XPAR OD_8DYopRa-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:09:02Z FR0000074148 49,650000 EUR 57 XPAR OD_8DYsH1x-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:09:02Z FR0000074148 49,650000 EUR 21 XPAR OD_8DYsH1x-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:15:20Z FR0000074148 49,600000 EUR 44 XPAR OD_8DYtrO9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:15:20Z FR0000074148 49,600000 EUR 113 XPAR OD_8DYtrO9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:35:50Z FR0000074148 49,400000 EUR 100 XPAR OD_8DYz1W3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:55:15Z FR0000074148 49,400000 EUR 50 XPAR OD_8DZ3uPI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:55:15Z FR0000074148 49,400000 EUR 63 XPAR OD_8DZ3uPJ-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T08:55:15Z FR0000074148 49,400000 EUR 5 XPAR OD_8DZ3uPJ-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T09:16:09Z FR0000074148 49,400000 EUR 113 XPAR OD_8DZ9Adh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T09:32:58Z FR0000074148 49,300000 EUR 12 XPAR OD_8DZDP7U-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T09:42:55Z FR0000074148 49,400000 EUR 50 XPAR OD_8DZFuQM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T09:42:55Z FR0000074148 49,400000 EUR 6 XPAR OD_8DZFuQN-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T09:42:55Z FR0000074148 49,400000 EUR 59 XPAR OD_8DZFuQO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T10:53:34Z FR0000074148 49,500000 EUR 221 XPAR OD_8DZXhBL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T10:53:34Z FR0000074148 49,500000 EUR 7 XPAR OD_8DZXhBL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T12:01:54Z FR0000074148 49,500000 EUR 125 XPAR OD_8DZotmq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T12:13:56Z FR0000074148 49,500000 EUR 111 XPAR OD_8DZrvba-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T12:41:53Z FR0000074148 49,500000 EUR 88 XPAR OD_8DZyxs1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T12:41:53Z FR0000074148 49,500000 EUR 53 XPAR OD_8DZyxs2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T13:59:17Z FR0000074148 49,400000 EUR 142 XPAR OD_8DaIRzO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T13:59:17Z FR0000074148 49,400000 EUR 215 XPAR OD_8DaIRzO-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T14:16:07Z FR0000074148 49,350000 EUR 122 XPAR OD_8DaMgtJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T14:27:03Z FR0000074148 49,250000 EUR 60 XPAR OD_8DaPRQl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T14:27:03Z FR0000074148 49,250000 EUR 30 XPAR OD_8DaPRQX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T14:27:03Z FR0000074148 49,250000 EUR 10 XPAR OD_8DaPRQY-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T14:27:03Z FR0000074148 49,250000 EUR 71 XPAR OD_8DaPRQY-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:13Z FR0000074148 49,200000 EUR 61 XPAR OD_8DaYY2n-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:13Z FR0000074148 49,200000 EUR 60 XPAR OD_8DaYY2P-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:13Z FR0000074148 49,200000 EUR 12 XPAR OD_8DaYY2Q-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:13Z FR0000074148 49,200000 EUR 12 XPAR OD_8DaYY2Q-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:49Z FR0000074148 49,200000 EUR 2 XPAR OD_8DaYhGn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:03:49Z FR0000074148 49,200000 EUR 86 XPAR OD_8DaYhGn-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:09:42Z FR0000074148 49,350000 EUR 46 XPAR OD_8DaaBIf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:11:15Z FR0000074148 49,350000 EUR 16 XPAR OD_8DaaZRL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:11:45Z FR0000074148 49,350000 EUR 105 XPAR OD_8Daah99-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-17T15:11:45Z FR0000074148 49,350000 EUR 50 XPAR OD_8Daah9A-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 85 XPAR OD_8DefZnh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 256 XPAR OD_8DefZnh-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 191 XPAR OD_8DefZnI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 50 XPAR OD_8DefZnJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 50 XPAR OD_8DefZnJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T07:56:13Z FR0000074148 49,450000 EUR 193 XPAR OD_8DefZnP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T08:01:34Z FR0000074148 49,150000 EUR 104 XPAR OD_8DegvFR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T08:17:31Z FR0000074148 48,900000 EUR 103 XPAR OD_8DekwG5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T08:41:16Z FR0000074148 48,850000 EUR 34 XPAR OD_8DequnV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T08:41:16Z FR0000074148 48,850000 EUR 89 XPAR OD_8DequnW-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T09:02:27Z FR0000074148 48,800000 EUR 23 XPAR OD_8DewFVi-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T09:02:27Z FR0000074148 48,800000 EUR 50 XPAR OD_8DewFVn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T09:02:27Z FR0000074148 48,800000 EUR 46 XPAR OD_8DewFVo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:11:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 97 XPAR OD_8DfDfM4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:11:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 33 XPAR OD_8DfDfM5-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:11:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 73 XPAR OD_8DfDfM5-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:11:38Z FR0000074148 49,000000 EUR 74 XPAR OD_8DfDfM6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:37:18Z FR0000074148 48,950000 EUR 49 XPAR OD_8DfK85p-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T10:37:18Z FR0000074148 48,950000 EUR 32 XPAR OD_8DfK85p-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:06:24Z FR0000074148 48,850000 EUR 50 XPAR OD_8DfRSIw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:06:24Z FR0000074148 48,850000 EUR 32 XPAR OD_8DfRSIx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:38:05Z FR0000074148 48,800000 EUR 73 XPAR OD_8DfZQkj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:38:05Z FR0000074148 48,800000 EUR 29 XPAR OD_8DfZQkj-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:38:05Z FR0000074148 48,800000 EUR 21 XPAR OD_8DfZQkk-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:55:05Z FR0000074148 48,700000 EUR 37 XPAR OD_8DfdiD7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T11:55:05Z FR0000074148 48,700000 EUR 65 XPAR OD_8DfdiDB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T12:35:49Z FR0000074148 48,650000 EUR 31 XPAR OD_8DfnxwR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T12:35:49Z FR0000074148 48,650000 EUR 47 XPAR OD_8DfnxwR-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:01:27Z FR0000074148 48,650000 EUR 7 XPAR OD_8DfuPyT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:06:26Z FR0000074148 48,650000 EUR 100 XPAR OD_8DfvfgT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:27:09Z FR0000074148 48,800000 EUR 110 XPAR OD_8Dg0tEe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:27:09Z FR0000074148 48,800000 EUR 41 XPAR OD_8Dg0tEf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:40:32Z FR0000074148 48,750000 EUR 93 XPAR OD_8Dg4G8L-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:40:32Z FR0000074148 48,750000 EUR 36 XPAR OD_8Dg4G8L-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:37Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg62hV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:40Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg63Tt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:43Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg64GN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:46Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg652u-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:49Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg65p3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:52Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg66bZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:55Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg67Nt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:47:58Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg68AP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:48:01Z FR0000074148 48,700000 EUR 3 XPAR OD_8Dg68wg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:50:13Z FR0000074148 48,700000 EUR 31 XPAR OD_8Dg6hB5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:52:41Z FR0000074148 48,650000 EUR 10 XPAR OD_8Dg7Jn4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T13:52:41Z FR0000074148 48,650000 EUR 116 XPAR OD_8Dg7JnI-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:17:58Z FR0000074148 48,700000 EUR 100 XPAR OD_8DgDgQV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:37:30Z FR0000074148 48,700000 EUR 151 XPAR OD_8DgIbDx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:37:32Z FR0000074148 48,650000 EUR 4 XPAR OD_8DgIbng-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:37:32Z FR0000074148 48,650000 EUR 143 XPAR OD_8DgIbng-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:54:54Z FR0000074148 48,600000 EUR 73 XPAR OD_8DgMytE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:57:04Z FR0000074148 48,550000 EUR 87 XPAR OD_8DgNWf2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T14:57:04Z FR0000074148 48,550000 EUR 19 XPAR OD_8DgNWf5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T15:21:43Z FR0000074148 48,600000 EUR 21 XPAR OD_8DgTjMA-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T15:21:43Z FR0000074148 48,600000 EUR 50 XPAR OD_8DgTjMB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-10-18T15:21:43Z FR0000074148 48,600000 EUR 63 XPAR OD_8DgTjMG-00 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

